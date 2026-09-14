Une nouvelle marque arrive en France… et choisit Lyon

C’est l’une des nouveautés qui devrait attirer les curieux : Chery arrive pour la première fois sur le marché français, avec une gamme de SUV pensée pour répondre aux attentes des automobilistes d’aujourd’hui.

Pour accompagner cette arrivée, la marque s’installe à Vaise aux côtés d’Omoda et Jaecoo, au sein d’une toute nouvelle concession portée par le Groupe Vulcain. Un groupe loin d’être nouveau dans la région puisqu’il est présent depuis 1996 et compte aujourd’hui 17 marques et 37 concessions.

Autrement dit, ces nouvelles marques arrivent à Lyon avec un acteur qui connaît déjà parfaitement le marché automobile local.





Des SUV qui misent sur l’équipement… et des prix qui interpellent

C’est probablement là que la surprise se trouve.

L’objectif affiché par la concession : proposer des véhicules technologiques, modernes et particulièrement bien équipés, tout en conservant des tarifs compétitifs. Et certains modèles affichent des prix qui pourraient bien faire réfléchir les automobilistes à la recherche d’un nouveau SUV.

Le J5, par exemple, est proposé en motorisation hybride sans recharge à partir de 26 990 €. Même tarif de départ pour le Tiggo 7 de Chery, qui mise lui aussi sur un équipement généreux et une approche très technologique. Et pour les familles qui ont besoin de place, le CHERY TIGGO 8 propose carrément 7 places, à partir de 38 990 €.

De quoi venir sérieusement concurrencer les modèles plus traditionnels du segment.





Omoda, Jaecoo et Chery : trois marques à découvrir

Avec Omoda et Jaecoo, l’idée est de proposer des véhicules qui ne ressemblent pas forcément à ceux que l’on croise déjà partout sur les routes. Design contemporain, technologies embarquées et équipements nombreux : les deux marques développent une gamme de SUV pensée pour séduire les automobilistes qui veulent un véhicule moderne sans forcément passer par les constructeurs les plus connus.

Chery adopte une approche similaire avec des modèles axés sur le confort, la technologie et l’équipement.

Trois marques différentes, donc, mais un positionnement qui se rejoint sur un point : en donner davantage pour le prix payé.





7 ans de garantie : l’autre argument qui pourrait faire la différence

Acheter une marque encore peu connue peut forcément susciter quelques interrogations. Pour rassurer les automobilistes, Omoda, Jaecoo et Chery proposent une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km. Un argument loin d’être anodin lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau véhicule et de s’engager sur plusieurs années.

Une philosophie qui résume assez bien l’ambition de cette nouvelle concession : proposer une alternative aux automobilistes qui veulent du style, de la technologie et de l’équipement, mais qui restent attentifs à leur budget.





Vous voulez voir ce que ça donne en vrai ? Rendez-vous ce week-end !

Et justement, pas besoin de se contenter de regarder les modèles sur Internet.

L’occasion de découvrir les nouveaux SUV, monter à bord, échanger avec les équipes et surtout se faire sa propre idée sur ces marques qui arrivent avec de sérieuses ambitions sur le marché français.

📍 Omoda / Jaecoo / Chery - 88 rue Marietton, Lyon 9e

Alors, Chery, Omoda et Jaecoo vont-ils réussir à s’imposer dans le paysage automobile lyonnais ? Il faudra probablement commencer par aller découvrir leurs modèles pour se faire une idée.