Lyon : un clip de rap sauvage dégénère place Jean-Macé, un tir de mortier atteint un balcon

La scène aurait pu virer au drame samedi 12 septembre dans le 7e arrondissement de Lyon.

Vers 23 heures, une quarantaine de jeunes, dont plusieurs avaient le visage dissimulé, se sont réunis place Jean-Macé pour tourner un clip de rap clandestin.

Lorsque les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin au rassemblement, des tirs de mortier ont été effectués.

L’un des projectiles a atteint un balcon situé au 7e étage d’un immeuble voisin et a mis le feu à une jardinière. Un épisode qui n'est pas sans rappeler celui de Rillieux-la-Pape, lorsqu'un clip de rap tourné sans autorisation en novembre 2025 avait provoqué un incendie qui avait ravagé un immeuble sans faire de blessés.

Un suspect interpellé

L’incendie a rapidement été maîtrisé et n’a fait ni blessé ni dégât important.

La majorité des participants a pris la fuite à l’arrivée de la police. Un homme a toutefois été interpellé et placé en garde à vue. Il est soupçonné d’avoir participé aux tirs de mortier.