Lyon : un clip de rap sauvage dégénère place Jean-Macé, un tir de mortier atteint un balcon

La scène aurait pu virer au drame samedi 12 septembre dans le 7e arrondissement de Lyon.
Vers 23 heures, une quarantaine de jeunes, dont plusieurs avaient le visage dissimulé, se sont réunis place Jean-Macé pour tourner un clip de rap clandestin.
Lorsque les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin au rassemblement, des tirs de mortier ont été effectués.
L’un des projectiles a atteint un balcon situé au 7e étage d’un immeuble voisin et a mis le feu à une jardinière. Un épisode qui n'est pas sans rappeler celui de Rillieux-la-Pape, lorsqu'un clip de rap tourné sans autorisation en novembre 2025 avait provoqué un incendie qui avait ravagé un immeuble sans faire de blessés.
Un suspect interpellé
L’incendie a rapidement été maîtrisé et n’a fait ni blessé ni dégât important.
La majorité des participants a pris la fuite à l’arrivée de la police. Un homme a toutefois été interpellé et placé en garde à vue. Il est soupçonné d’avoir participé aux tirs de mortier.
Face à vos missions que vous n'assumez pas, le seul mot qui vaut pour vous, c'est DEMISSIONSignaler Répondre
Mme DUBOT, en persistant en tant que Maire, vous insultez les habitants du 7ème
Dans la ville où les bobos ont voté Doucet ils se sent chez eux et ils n'ont rien à foutre, lamentable dans la ville de Lyon la capitale des Gaules , d'Antoine Saint-Exupéry, vraiment triste ;(Signaler Répondre
Cagnes sur mer : aucun souci particulier. Maire RN de 31 ans...Signaler Répondre
C'est le rap de la jeune garde ? Les fachos assassins ?Signaler Répondre
la visite en VAB serait plus sécure ...Signaler Répondre
Bon, ben je connais très bien Orange, ville RN très propre, on mangerait dans les caniveaux, de très bonnes relations de voisinage, rien à voir avec Lyon.Signaler Répondre
y avait des gazs lacrymos?Signaler Répondre
c'est boîteuxSignaler Répondre
Encore l'arrondissement a la Dubot.... C'est ballotSignaler Répondre
Pour avoir vu les protagonistes partir je peux vous assurer que cela fait peur, les mortiers atteignaient les petites rues...cagoulés ou masqués...ils criaient et une bonne moitié bien entendu en trottinettes électriques. J'ai vraiment eu peur que cela ne blessent des passants, c'est un vrai manque de civisme et surtout de respect.Signaler Répondre
Avant de faire de Lyon un symbole de tous les maux certains devraient aussi regarder ce qui se passe dans les villes dirigées par le RN. À Fréjus, Perpignan ou Béziers, les problèmes d’incivilités de sécurité et de tranquillité publique et trafics et la destruction des services publics n’ont évidemment pas disparu par magie avec l’arrivée de la droite ou de l’extrême droite à la mairie Ce qui s’est passé place Jean-Macé est grave et doit être condamné tirer des mortiers vers des immeubles est dangereux et irresponsable Mais utiliser chaque fait divers pour salir Lyon et faire de la récupération politique c’est beaucoup trop facile Lyon mérite de la sécurité des moyens et des réponses concrètes pas des caricatures et si certains veulent vraiment parler de sécurité qu’ils commencent par regarder honnêtement les résultats des villes RN qu’ils présentent comme des modèlesSignaler Répondre
De quel côté êtes vous pour balancer ce post? Faut pas chercher bien loin .Signaler Répondre
Oh, des racailles cagoulées! Des amis à doucet/mélenchon ...Signaler Répondre
Des racailles de m... qui font du rap de m... et qui ont un QI de m...Signaler Répondre
Vous êtes devenu d extrême droite maintenant ?Signaler Répondre
C’est de qui ? Lacrim ?Signaler Répondre
RN Randonnée NaturisteSignaler Répondre
On a du mal à comprendre l'image d'illustration en effet, le stagiaire a encore fait des siennes (ou alors c'est complètement volontaire, bravo pour la petite manipulation Lyon Mag)Signaler Répondre
Quant à ces merdeux qui s'imaginent jouer les gangsters, ils ont visiblement manqué de claques dans leur enfance. Il faut sanctionner les concernés, les parents si ces derniers sont mineurs, punir sévèrement, et surtout ceux qui ont failli lancer un départ de feu avec ces mortiers.
C’est d'ailleurs assez souvent que LM nous sert le même plat.Signaler Répondre
Une ville apaisée, j'aime bien mon arrondissement. Dans chaque coin du 7e il se passe quelque chose, bientôt une visite guidée en autocar!!!.Signaler Répondre
La France qu'on aime par LFISignaler Répondre
faire payer le groupe de rap pour les dégâts et une grosse amende pour n'ont respect de l'interdictionSignaler Répondre
tout le monde saitSignaler Répondre
Ouais et ils auraient pu y mettre le feu à nos ombrières adorées.Signaler Répondre
L'armée doit être déployée à Lyon, on ne peut plus se contenter d'un renfort de 6 CRS déployés 48h et qui repartent ensuite ailleurs en France.Signaler Répondre
La démonstration des acteurs du classement PISA…. Pitoyable….Signaler Répondre
tout vuSignaler Répondre
C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une photo plus représentative, là c'est à côté des étendages à linge et avec des lfistes.Signaler Répondre
C'est pourquoi, il est inscrit sous l'image : photo d'illustration !Signaler Répondre
Encore des zombies venus foutre le bordelSignaler Répondre
.....nous emmer...... jusque dans notre salon.Signaler Répondre
Le Rap est bien comme la populace qui l’écoute… de la m. !!!Signaler Répondre
Marre de cette racaille toujours impunie !!!Signaler Répondre
Bien vu . Comme quoi les ombrières ont une certaine utilité ...Signaler Répondre
Les futurs ingénieurs.Signaler Répondre
Après avoir quitté ce clip, ils sont partis regarder un match de foot;
On récolte ce que l’on sème.Signaler Répondre
"une quarantaine de jeunes, dont plusieurs avaient le visage dissimulé,"Signaler Répondre
C'étaient des artistes du vivre ensemble bourrés d'un total apaisement...
et surtout si t'es solvable , l'institution judiciaire( il y a longtemps que je n'ecris plus "justice") va te plumerSignaler Répondre
Désolé je suis le stagiaire de Lyon Mag et encore une fois je n'ai pas mis la bonne image qui correspond à l'actualité.Signaler Répondre
C'est vrai que Bellecour ressemble beaucoup à la place Jean Macé.
Et les individus en photo sur l'image également 😂
Oui enfin presque !Signaler Répondre
Faut juste que tu t'appelles Kevin ou Matéo car si c'est Nicolas t'es vite embarqué par la police jugé et condamné par les juges rouges .....
Du coup la fanny elle a fait comment pour se rendre dans sa mairie ?Signaler Répondre
J'espère qu'elle n'a pas loupé une partie du spectacle de ses petits bambins
c’est le Lyon apaisé dont parle Doucet… un cadeau dans cet arrondissement qui a vite bobo avec une maire inactiveSignaler Répondre
la France, le pays où tu fais ce que tu veux, quand tu veux et ou tu veux.Signaler Répondre
Ces décérébrés n'écoutent que du rap de 2-3 parleurs (pas chanteurs) délinquants.Signaler Répondre
C'est uniquement une provoc de plus ce rasso de sauvages, ils ne savent que frimer et provoquer, la finalité dans leur vie c'est faire des roues arrières en moto, la taule, une balle ou la religion.
Des nuisibles, mais il y en a un qui a estimé que c'était une chance pour la France...
« courage fuyons », cagoulés, même pas vaillant cette nouvelle France …Signaler Répondre
Il faut interdire le rap.Signaler Répondre
C’est étonnant ! En France ? A lyon ? Et en 2026 ? NANNNN..! 🤣😂😂Signaler Répondre
Face a ce événement sans importance il est plus important de scander que M. Le Pen était climatosceptiqueSignaler Répondre
Le 7 apaiséSignaler Répondre
Merci la bande à "pas d'neurones" !Signaler Répondre