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Lyon : un clip de rap sauvage dégénère place Jean-Macé, un tir de mortier atteint un balcon

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Lyon : un clip de rap sauvage dégénère place Jean-Macé, un tir de mortier atteint un balcon
Photo d'illustration - LyonMag

Une quarantaine de jeunes se sont rassemblés samedi soir place Jean-Macé pour tourner un clip de rap sans autorisation. Lors de l’intervention de la police, des tirs de mortier ont été effectués et l’un d’eux a atteint un balcon.

La scène aurait pu virer au drame samedi 12 septembre dans le 7e arrondissement de Lyon.

Vers 23 heures, une quarantaine de jeunes, dont plusieurs avaient le visage dissimulé, se sont réunis place Jean-Macé pour tourner un clip de rap clandestin.

Lorsque les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin au rassemblement, des tirs de mortier ont été effectués.

L’un des projectiles a atteint un balcon situé au 7e étage d’un immeuble voisin et a mis le feu à une jardinière. Un épisode qui n'est pas sans rappeler celui de Rillieux-la-Pape, lorsqu'un clip de rap tourné sans autorisation en novembre 2025 avait provoqué un incendie qui avait ravagé un immeuble sans faire de blessés.

Un suspect interpellé

L’incendie a rapidement été maîtrisé et n’a fait ni blessé ni dégât important.

La majorité des participants a pris la fuite à l’arrivée de la police. Un homme a toutefois été interpellé et placé en garde à vue. Il est soupçonné d’avoir participé aux tirs de mortier.

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Démission............ le 15/09/2026 à 23:06

Face à vos missions que vous n'assumez pas, le seul mot qui vaut pour vous, c'est DEMISSION

Mme DUBOT, en persistant en tant que Maire, vous insultez les habitants du 7ème

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Marc7255 le 15/09/2026 à 19:50

Dans la ville où les bobos ont voté Doucet ils se sent chez eux et ils n'ont rien à foutre, lamentable dans la ville de Lyon la capitale des Gaules , d'Antoine Saint-Exupéry, vraiment triste ;(

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Yeux voilés le 15/09/2026 à 13:41
faits divers a écrit le 14/09/2026 à 16h15

Avant de faire de Lyon un symbole de tous les maux certains devraient aussi regarder ce qui se passe dans les villes dirigées par le RN. À Fréjus, Perpignan ou Béziers, les problèmes d’incivilités de sécurité et de tranquillité publique et trafics et la destruction des services publics n’ont évidemment pas disparu par magie avec l’arrivée de la droite ou de l’extrême droite à la mairie Ce qui s’est passé place Jean-Macé est grave et doit être condamné tirer des mortiers vers des immeubles est dangereux et irresponsable Mais utiliser chaque fait divers pour salir Lyon et faire de la récupération politique c’est beaucoup trop facile Lyon mérite de la sécurité des moyens et des réponses concrètes pas des caricatures et si certains veulent vraiment parler de sécurité qu’ils commencent par regarder honnêtement les résultats des villes RN qu’ils présentent comme des modèles

Cagnes sur mer : aucun souci particulier. Maire RN de 31 ans...

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Les Fachos Incultes le 14/09/2026 à 18:39

C'est le rap de la jeune garde ? Les fachos assassins ?

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ben en fait le 14/09/2026 à 18:16
Gerlandais a écrit le 14/09/2026 à 13h01

Une ville apaisée, j'aime bien mon arrondissement. Dans chaque coin du 7e il se passe quelque chose, bientôt une visite guidée en autocar!!!.

la visite en VAB serait plus sécure ...

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Jacques20 le 14/09/2026 à 18:13
faits divers a écrit le 14/09/2026 à 16h15

Avant de faire de Lyon un symbole de tous les maux certains devraient aussi regarder ce qui se passe dans les villes dirigées par le RN. À Fréjus, Perpignan ou Béziers, les problèmes d’incivilités de sécurité et de tranquillité publique et trafics et la destruction des services publics n’ont évidemment pas disparu par magie avec l’arrivée de la droite ou de l’extrême droite à la mairie Ce qui s’est passé place Jean-Macé est grave et doit être condamné tirer des mortiers vers des immeubles est dangereux et irresponsable Mais utiliser chaque fait divers pour salir Lyon et faire de la récupération politique c’est beaucoup trop facile Lyon mérite de la sécurité des moyens et des réponses concrètes pas des caricatures et si certains veulent vraiment parler de sécurité qu’ils commencent par regarder honnêtement les résultats des villes RN qu’ils présentent comme des modèles

Bon, ben je connais très bien Orange, ville RN très propre, on mangerait dans les caniveaux, de très bonnes relations de voisinage, rien à voir avec Lyon.

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Lacrim Al le 14/09/2026 à 17:06
Calagwer a écrit le 14/09/2026 à 13h30

C’est de qui ? Lacrim ?

y avait des gazs lacrymos?

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fanny piebot le 14/09/2026 à 17:02
Bribri2 a écrit le 14/09/2026 à 16h43

Encore l'arrondissement a la Dubot.... C'est ballot

c'est boîteux

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Bribri2 le 14/09/2026 à 16:43

Encore l'arrondissement a la Dubot.... C'est ballot

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1887552187 le 14/09/2026 à 16:24

Pour avoir vu les protagonistes partir je peux vous assurer que cela fait peur, les mortiers atteignaient les petites rues...cagoulés ou masqués...ils criaient et une bonne moitié bien entendu en trottinettes électriques. J'ai vraiment eu peur que cela ne blessent des passants, c'est un vrai manque de civisme et surtout de respect.

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faits divers le 14/09/2026 à 16:15

Avant de faire de Lyon un symbole de tous les maux certains devraient aussi regarder ce qui se passe dans les villes dirigées par le RN. À Fréjus, Perpignan ou Béziers, les problèmes d’incivilités de sécurité et de tranquillité publique et trafics et la destruction des services publics n’ont évidemment pas disparu par magie avec l’arrivée de la droite ou de l’extrême droite à la mairie Ce qui s’est passé place Jean-Macé est grave et doit être condamné tirer des mortiers vers des immeubles est dangereux et irresponsable Mais utiliser chaque fait divers pour salir Lyon et faire de la récupération politique c’est beaucoup trop facile Lyon mérite de la sécurité des moyens et des réponses concrètes pas des caricatures et si certains veulent vraiment parler de sécurité qu’ils commencent par regarder honnêtement les résultats des villes RN qu’ils présentent comme des modèles

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Et alors? le 14/09/2026 à 16:12
lolotoooôooo a écrit le 14/09/2026 à 07h12

1 personne interpellée sur 40 ....

Belle performance .....

De quel côté êtes vous pour balancer ce post? Faut pas chercher bien loin .

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Le gaulois le 14/09/2026 à 16:11

Oh, des racailles cagoulées! Des amis à doucet/mélenchon ...

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Racailles de m... le 14/09/2026 à 16:09

Des racailles de m... qui font du rap de m... et qui ont un QI de m...

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C est nouveau ça le 14/09/2026 à 13:42
maxPTT a écrit le 14/09/2026 à 13h02

On a du mal à comprendre l'image d'illustration en effet, le stagiaire a encore fait des siennes (ou alors c'est complètement volontaire, bravo pour la petite manipulation Lyon Mag)

Quant à ces merdeux qui s'imaginent jouer les gangsters, ils ont visiblement manqué de claques dans leur enfance. Il faut sanctionner les concernés, les parents si ces derniers sont mineurs, punir sévèrement, et surtout ceux qui ont failli lancer un départ de feu avec ces mortiers.

Vous êtes devenu d extrême droite maintenant ?

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Calagwer le 14/09/2026 à 13:30
Bacha1830 a écrit le 14/09/2026 à 13h23

RN Randonnée Naturiste

C’est de qui ? Lacrim ?

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Bacha1830 le 14/09/2026 à 13:23

RN Randonnée Naturiste

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maxPTT le 14/09/2026 à 13:02

On a du mal à comprendre l'image d'illustration en effet, le stagiaire a encore fait des siennes (ou alors c'est complètement volontaire, bravo pour la petite manipulation Lyon Mag)

Quant à ces merdeux qui s'imaginent jouer les gangsters, ils ont visiblement manqué de claques dans leur enfance. Il faut sanctionner les concernés, les parents si ces derniers sont mineurs, punir sévèrement, et surtout ceux qui ont failli lancer un départ de feu avec ces mortiers.

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Ça saute aux yeux. le 14/09/2026 à 13:01
Le stagiaire a écrit le 14/09/2026 à 09h00

Désolé je suis le stagiaire de Lyon Mag et encore une fois je n'ai pas mis la bonne image qui correspond à l'actualité.
C'est vrai que Bellecour ressemble beaucoup à la place Jean Macé.
Et les individus en photo sur l'image également 😂

C’est d'ailleurs assez souvent que LM nous sert le même plat.

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Gerlandais le 14/09/2026 à 13:01

Une ville apaisée, j'aime bien mon arrondissement. Dans chaque coin du 7e il se passe quelque chose, bientôt une visite guidée en autocar!!!.

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LFI 69 le 14/09/2026 à 12:49

La France qu'on aime par LFI

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jjt le 14/09/2026 à 12:46

faire payer le groupe de rap pour les dégâts et une grosse amende pour n'ont respect de l'interdiction

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teddydmontreal le 14/09/2026 à 12:39

tout le monde sait

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Jacques20 le 14/09/2026 à 12:31

Ouais et ils auraient pu y mettre le feu à nos ombrières adorées.

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stop laxisme d'état le 14/09/2026 à 12:17

L'armée doit être déployée à Lyon, on ne peut plus se contenter d'un renfort de 6 CRS déployés 48h et qui repartent ensuite ailleurs en France.

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le shérif le 14/09/2026 à 12:13

La démonstration des acteurs du classement PISA…. Pitoyable….

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chouette le 14/09/2026 à 11:43

tout vu

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 11:40
Le stagiaire a écrit le 14/09/2026 à 09h00

Désolé je suis le stagiaire de Lyon Mag et encore une fois je n'ai pas mis la bonne image qui correspond à l'actualité.
C'est vrai que Bellecour ressemble beaucoup à la place Jean Macé.
Et les individus en photo sur l'image également 😂

C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une photo plus représentative, là c'est à côté des étendages à linge et avec des lfistes.

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Faust le 14/09/2026 à 11:21
Le stagiaire a écrit le 14/09/2026 à 09h00

Désolé je suis le stagiaire de Lyon Mag et encore une fois je n'ai pas mis la bonne image qui correspond à l'actualité.
C'est vrai que Bellecour ressemble beaucoup à la place Jean Macé.
Et les individus en photo sur l'image également 😂

C'est pourquoi, il est inscrit sous l'image : photo d'illustration !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 14/09/2026 à 10:47

Encore des zombies venus foutre le bordel

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Ils viennent...... le 14/09/2026 à 10:42

.....nous emmer...... jusque dans notre salon.

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pie69 le 14/09/2026 à 10:10

Le Rap est bien comme la populace qui l’écoute… de la m. !!!

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Chris25 le 14/09/2026 à 10:00

Marre de cette racaille toujours impunie !!!

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GAD le 14/09/2026 à 09:43
Le stagiaire a écrit le 14/09/2026 à 09h00

Désolé je suis le stagiaire de Lyon Mag et encore une fois je n'ai pas mis la bonne image qui correspond à l'actualité.
C'est vrai que Bellecour ressemble beaucoup à la place Jean Macé.
Et les individus en photo sur l'image également 😂

Bien vu . Comme quoi les ombrières ont une certaine utilité ...

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ffff le 14/09/2026 à 09:33

Les futurs ingénieurs.

Après avoir quitté ce clip, ils sont partis regarder un match de foot;

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Ils ont un grain le 14/09/2026 à 09:25

On récolte ce que l’on sème.

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Chris6969699 le 14/09/2026 à 09:19

"une quarantaine de jeunes, dont plusieurs avaient le visage dissimulé,"

C'étaient des artistes du vivre ensemble bourrés d'un total apaisement...

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Plus le 14/09/2026 à 09:08
Moua a écrit le 14/09/2026 à 08h59

Oui enfin presque !
Faut juste que tu t'appelles Kevin ou Matéo car si c'est Nicolas t'es vite embarqué par la police jugé et condamné par les juges rouges .....

et surtout si t'es solvable , l'institution judiciaire( il y a longtemps que je n'ecris plus "justice") va te plumer

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Le stagiaire le 14/09/2026 à 09:00

Désolé je suis le stagiaire de Lyon Mag et encore une fois je n'ai pas mis la bonne image qui correspond à l'actualité.
C'est vrai que Bellecour ressemble beaucoup à la place Jean Macé.
Et les individus en photo sur l'image également 😂

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Moua le 14/09/2026 à 08:59
Catalan a écrit le 14/09/2026 à 08h38

la France, le pays où tu fais ce que tu veux, quand tu veux et ou tu veux.

Oui enfin presque !
Faut juste que tu t'appelles Kevin ou Matéo car si c'est Nicolas t'es vite embarqué par la police jugé et condamné par les juges rouges .....

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ecolopipo le 14/09/2026 à 08:55

Du coup la fanny elle a fait comment pour se rendre dans sa mairie ?
J'espère qu'elle n'a pas loupé une partie du spectacle de ses petits bambins

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saco697 le 14/09/2026 à 08:43

c’est le Lyon apaisé dont parle Doucet… un cadeau dans cet arrondissement qui a vite bobo avec une maire inactive

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Catalan le 14/09/2026 à 08:38

la France, le pays où tu fais ce que tu veux, quand tu veux et ou tu veux.

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 08:26

Ces décérébrés n'écoutent que du rap de 2-3 parleurs (pas chanteurs) délinquants.
C'est uniquement une provoc de plus ce rasso de sauvages, ils ne savent que frimer et provoquer, la finalité dans leur vie c'est faire des roues arrières en moto, la taule, une balle ou la religion.
Des nuisibles, mais il y en a un qui a estimé que c'était une chance pour la France...

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Ba69 le 14/09/2026 à 08:19

« courage fuyons », cagoulés, même pas vaillant cette nouvelle France …

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Dupon le 14/09/2026 à 08:07

Il faut interdire le rap.

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INCROYABLE le 14/09/2026 à 07:59

C’est étonnant ! En France ? A lyon ? Et en 2026 ? NANNNN..! 🤣😂😂

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C est moi le 14/09/2026 à 07:54

Face a ce événement sans importance il est plus important de scander que M. Le Pen était climatosceptique

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Old Gone le 14/09/2026 à 07:48

Le 7 apaisé

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Obsdu9 le 14/09/2026 à 07:41

Merci la bande à "pas d'neurones" !

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