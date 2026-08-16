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Vaulx-en-Velin : une transaction observée par la police mène à la saisie de 17,5 kg d’héroïne

Vaulx-en-Velin : une transaction observée par la police mène à la saisie de 17,5 kg d’héroïne

Une opération de surveillance a débouché vendredi sur une importante saisie de stupéfiants à Vaulx-en-Velin. Après avoir assisté à une transaction rue Maurice-Audin, les policiers ont interpellé trois personnes puis découvert près de 18 kg de drogues au domicile et dans le véhicule de l’un des suspects.

Tout est parti d’un échange repéré par des policiers en surveillance.

Vendredi 14 août, rue Maurice-Audin à Vaulx-en-Velin, un équipage d’un groupe de sécurité de proximité a observé ce qui apparaissait comme une transaction entre un vendeur et un acheteur.

L’intervention a conduit à trois interpellations selon le Progrès. Les investigations se sont ensuite déplacées vers le domicile et le véhicule du vendeur présumé, déjà connu des services de police.

C’est là que l’essentiel de la saisie a été réalisé : près de 17,5 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne ont été découverts lors des perquisitions. Les policiers ont également mis la main sur environ 16 000 euros en espèces.

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Vaulx-en-Velin

3 commentaires
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La meute le 16/08/2026 à 07:46

Beaucoup à gauche doivent se sentir tristes

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Bravo aux FDO le 16/08/2026 à 07:27

Beau travail. Débarrassez nous de cette gangraine !

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Ex Précisions le 16/08/2026 à 07:18

"déjà connu des services de police", what else à Vaulx ?

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