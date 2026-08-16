Vaulx-en-Velin : une transaction observée par la police mène à la saisie de 17,5 kg d’héroïne

Tout est parti d’un échange repéré par des policiers en surveillance.

Vendredi 14 août, rue Maurice-Audin à Vaulx-en-Velin, un équipage d’un groupe de sécurité de proximité a observé ce qui apparaissait comme une transaction entre un vendeur et un acheteur.

L’intervention a conduit à trois interpellations selon le Progrès. Les investigations se sont ensuite déplacées vers le domicile et le véhicule du vendeur présumé, déjà connu des services de police.

C’est là que l’essentiel de la saisie a été réalisé : près de 17,5 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne ont été découverts lors des perquisitions. Les policiers ont également mis la main sur environ 16 000 euros en espèces.