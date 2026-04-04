Un vigile et une employée passés à tabac par huit femmes : que s'est-il passé au Lidl de Vaulx-en-Velin ?

C'est une scène presque banale dans sa manière de débuter, mais qui a ensuite basculé dans la violence la plus extrême.

Mercredi soir, une employée et un agent de sécurité du Lidl de Vaulx-en-Velin repéraient le petit manège de deux femmes, soupçonnées d'avoir dissimulé des produits volés sous leur manteau.

Face au refus et à l'agressivité des deux suspectes, le vigile n'insistait pas et les laissait partir.

Mais une heure plus tard, à la fermeture, le duo est revenu sur place avec des renforts. Au total, huit femmes déterminées à en découdre physiquement ont fait irruption dans le supermarché vaudais et se sont attaqués aux deux accusateurs.

Selon le Progrès, l'employée a été projetée au sol puis rouée de coups, tandis que l'agent de sécurité était attaqué par cinq femmes. Ces dernières ont ensuite pris la fuite à bord de deux véhicules, dont l'un aurait manqué de percuter un employé sorti pour relever leurs plaques d'immatriculation.

La femme passée à tabac, dont des cheveux ont été arrachés sous la violence des coups, a été hospitalisée. Elle a obtenu 8 jours d'ITT.

La direction du Lidl de Vaulx-en-Velin a porté plainte. Une enquête est en cours pour identifier les huit agresseures.