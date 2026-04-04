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Un vigile et une employée passés à tabac par huit femmes : que s'est-il passé au Lidl de Vaulx-en-Velin ?

Un vigile et une employée passés à tabac par huit femmes : que s'est-il passé au Lidl de Vaulx-en-Velin ?

C'est une scène très violente qui s'est déroulée mercredi 1er avril au Lidl de Vaulx-en-Velin. Deux employés du supermarché ont été agressés par huit femmes soupçonnées d'avoir volé des produits.

C'est une scène presque banale dans sa manière de débuter, mais qui a ensuite basculé dans la violence la plus extrême.

Mercredi soir, une employée et un agent de sécurité du Lidl de Vaulx-en-Velin repéraient le petit manège de deux femmes, soupçonnées d'avoir dissimulé des produits volés sous leur manteau.

Face au refus et à l'agressivité des deux suspectes, le vigile n'insistait pas et les laissait partir.

Mais une heure plus tard, à la fermeture, le duo est revenu sur place avec des renforts. Au total, huit femmes déterminées à en découdre physiquement ont fait irruption dans le supermarché vaudais et se sont attaqués aux deux accusateurs.

Selon le Progrès, l'employée a été projetée au sol puis rouée de coups, tandis que l'agent de sécurité était attaqué par cinq femmes. Ces dernières ont ensuite pris la fuite à bord de deux véhicules, dont l'un aurait manqué de percuter un employé sorti pour relever leurs plaques d'immatriculation.

La femme passée à tabac, dont des cheveux ont été arrachés sous la violence des coups, a été hospitalisée. Elle a obtenu 8 jours d'ITT.

La direction du Lidl de Vaulx-en-Velin a porté plainte. Une enquête est en cours pour identifier les huit agresseures.

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Vaulx-en-Velin

42 commentaires
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Désolé les droitardés, mais LFI a la réponse le 05/04/2026 à 12:48

Il suffit d'appeler Lahmar, le voisin :
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue

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Starac le 05/04/2026 à 12:42

"Une enquête est en cours pour identifier les huit agresseures..."

A moins qu'agresseur ne soit devenu une profession, on verra bientôt des assassines

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Droit dans ses bottes le 05/04/2026 à 10:39

Une attitude idiote, on se doute de qui çà peut venir. Accusée à tort, je me serais laissée fouillée, et après, j'aurais porter plainte . Ici leur attitude prouvent qu'elles avaient bien quelque chose à se reprocher !

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Clyde le 05/04/2026 à 10:03

L'impunité renforce les comportements violents ...

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Mais mdr lol le 05/04/2026 à 09:25
Mdr ! a écrit le 05/04/2026 à 09h19

Dans ce cas ils devraient être satisfaits du pouvoir actuel.. ils veulent un boxon qui existe déjà.
Encore plus simple à comprendre : Mélenchon ne gouverne pas.
Il n'est qu'un épouvantail pour effrayer et faire piailler les cervelles de moineau, mais il n'a aucun pouvoir.

Dans le genre je ne comprends rien à ce qu il se passe actuellement en France toi c est mdr

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Mdr ! le 05/04/2026 à 09:19
Trop difficile a comprendre ? a écrit le 04/04/2026 à 15h01

Les gens qui votent melenchon sont pour le boxon généralisé

Dans ce cas ils devraient être satisfaits du pouvoir actuel.. ils veulent un boxon qui existe déjà.
Encore plus simple à comprendre : Mélenchon ne gouverne pas.
Il n'est qu'un épouvantail pour effrayer et faire piailler les cervelles de moineau, mais il n'a aucun pouvoir.

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Wallah',. le 05/04/2026 à 09:16

C'est la faute de l'esstreme drouate

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J6 le 05/04/2026 à 08:31

Et le modo qui bloque encore si le com' parle d'auto défense...mais pour qui roulez vous ?

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Watt le 05/04/2026 à 07:11

À quoi sert l'agent de sécurité s'il ne prévient pas la police en cas de vol ?

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LFI 69 le 05/04/2026 à 03:15

Oui mon parti est nul, et alors ?

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1789 le 04/04/2026 à 22:31

Depuis la fermeture d'Auchan en 1992, le centre de Vaulx-en-Velin attendait une grande surface.

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lAutre le 04/04/2026 à 21:19
FCLYON6 a écrit le 04/04/2026 à 20h20

il est où le maire ? pas de compassion pour les victimes ? ??? 🤔🤔

Depuis quand le maire montrerait-il de la compassion ?
la marque de fabrique de LFI, c'est la victimisation et de crier au racisme. La compassion n'a pas sa place sauf si ça touche leur électorat!

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Luc le 04/04/2026 à 21:03
Dan a écrit le 04/04/2026 à 14h54

En somme dans les commentaires : la racaille n'est pas toujours au lidl , mais dans les commentateurs racistes qui feraient bien de lire Darwin et pas Camus (pas Albert bien sûr.)

Sachant qu'on ne connait pas la race des agressés ni des agresseuses ...
Il n.y a qu'un seul raciste ici ...

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FCLYON6 le 04/04/2026 à 20:20

il est où le maire ? pas de compassion pour les victimes ? ??? 🤔🤔

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Non le 04/04/2026 à 18:55
Yeux doux a écrit le 04/04/2026 à 14h40

Dans ce pays ça devient le Far West......

parce qu'au far west les honnêtes gens avaient le droit de se défendre et de manière expeditive

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Loool le 04/04/2026 à 17:52

La nouvelle France

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Connor McLeod le 04/04/2026 à 17:47

Pensée au personnel qui prend des risques physiquement face à des individus méprisables, le tout pour une bouchée de pain...
C'est sûr qu'à 8 ça fait les fières

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LFI 69 le 04/04/2026 à 16:41

Soutien à ces femmes qui se sont senti agressées

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roulette russe le 04/04/2026 à 15:23
Yeux doux a écrit le 04/04/2026 à 14h40

Dans ce pays ça devient le Far West......

Nan, Vaulx, c'est le Middle East

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Jesaistout le 04/04/2026 à 15:14
Dan a écrit le 04/04/2026 à 14h54

En somme dans les commentaires : la racaille n'est pas toujours au lidl , mais dans les commentateurs racistes qui feraient bien de lire Darwin et pas Camus (pas Albert bien sûr.)

Ou sont les propos racistes ? Expliquez vous ?
Moi je ne vois que des questions vis à vis du laxisme prôné par LFI.

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Lyonnais06 le 04/04/2026 à 15:09

Vite, une manif contre le racisme !

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En effet le 04/04/2026 à 15:08
oksour a écrit le 04/04/2026 à 14h19

Ah il est donc au pouvoir ?
Première nouvelle.

À Vaulx oui, le maire est LFI...

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En somme le 04/04/2026 à 15:07
Dan a écrit le 04/04/2026 à 14h54

En somme dans les commentaires : la racaille n'est pas toujours au lidl , mais dans les commentateurs racistes qui feraient bien de lire Darwin et pas Camus (pas Albert bien sûr.)

T as rien d interessant a dire , quand pour toi le problème ce ne sont pas les faits mais les commentaires……

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Trop difficile a comprendre ? le 04/04/2026 à 15:01
oksour a écrit le 04/04/2026 à 14h19

Ah il est donc au pouvoir ?
Première nouvelle.

Les gens qui votent melenchon sont pour le boxon généralisé

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Dan le 04/04/2026 à 14:54

En somme dans les commentaires : la racaille n'est pas toujours au lidl , mais dans les commentateurs racistes qui feraient bien de lire Darwin et pas Camus (pas Albert bien sûr.)

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Yeux doux le 04/04/2026 à 14:40

Dans ce pays ça devient le Far West......

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Harmonie et vivre ensemble le 04/04/2026 à 14:28

Agressivité et violence habituelle, profil habituel........?

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oksour le 04/04/2026 à 14:19
AntiLFI a écrit le 04/04/2026 à 14h13

Bienvenue en Melenchonie.

Ah il est donc au pouvoir ?
Première nouvelle.

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AntiLFI le 04/04/2026 à 14:13

Bienvenue en Melenchonie.

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pierbé le 04/04/2026 à 14:11

merci Schengen , toujours plus loin, jusqu’à Delhi?

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bandolero? le 04/04/2026 à 14:00
la place des terreaux a écrit le 04/04/2026 à 12h55

chronique d'une France ordinaire

chanson connue

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et alors le 04/04/2026 à 13:36

Et la Police elle était ou ? ? ? hein Monsieur Nunez ? ? ?

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caillou le 04/04/2026 à 13:27

Le zéro tolérance a le pouvoir les juges faiblissent

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Sunset boulevard le 04/04/2026 à 13:17

elle en pense quoi rima hassan. curieux de savoir.

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la place des terreaux le 04/04/2026 à 12:55

chronique d'une France ordinaire

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Racailles de m... le 04/04/2026 à 12:45

Égalité hommes-femmes.

On peut dire qu'effectivement aujourd'hui il y a autant de racailles femmes que de racailles hommes....

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Gabin69 le 04/04/2026 à 12:37

Un petit commentaire monsieur le maire Abdelkader ?

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velobobo le 04/04/2026 à 12:32

Il faudra s’habituer à cette société après les déclarations de notre ministre de l’intérieur qui est complètement soumis à LFI. Ça fait froid dans le dos !

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Ex Précisions le 04/04/2026 à 12:30

"que s'est-il passé au Lidl de Vaulx-en-Velin ?" dans le titre, c'est pourtant clair ;-)
Des militantes LFI se sont acharnées sur des employés parce qu'ils les ont empêché de voler...

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GAD le 04/04/2026 à 12:29

On attend la réaction du nouveau Maire .

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Orange mécanique le 04/04/2026 à 12:18

Nunez a affirmé il y a peu, que la France orange mécanique était un mythe. Beaucoup de "sentiments" dans cette affaire:
- un sentiment de vol en bande organisée.
- un sentiment d'ensauvagement.
- un sentiment de tabassage.
- un sentiment de cheveux arrachés.
- un sentiment d'ITT.

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lolotoooôooo le 04/04/2026 à 12:03

La gauche le voulait tellement, et maintenant c'est la réalité.
La femme est l'égale de l'homme.

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