Un vigile et une employée passés à tabac par huit femmes : que s'est-il passé au Lidl de Vaulx-en-Velin ?

C'est une scène presque banale dans sa manière de débuter, mais qui a ensuite basculé dans la violence la plus extrême.
Mercredi soir, une employée et un agent de sécurité du Lidl de Vaulx-en-Velin repéraient le petit manège de deux femmes, soupçonnées d'avoir dissimulé des produits volés sous leur manteau.
Face au refus et à l'agressivité des deux suspectes, le vigile n'insistait pas et les laissait partir.
Mais une heure plus tard, à la fermeture, le duo est revenu sur place avec des renforts. Au total, huit femmes déterminées à en découdre physiquement ont fait irruption dans le supermarché vaudais et se sont attaqués aux deux accusateurs.
Selon le Progrès, l'employée a été projetée au sol puis rouée de coups, tandis que l'agent de sécurité était attaqué par cinq femmes. Ces dernières ont ensuite pris la fuite à bord de deux véhicules, dont l'un aurait manqué de percuter un employé sorti pour relever leurs plaques d'immatriculation.
La femme passée à tabac, dont des cheveux ont été arrachés sous la violence des coups, a été hospitalisée. Elle a obtenu 8 jours d'ITT.
La direction du Lidl de Vaulx-en-Velin a porté plainte. Une enquête est en cours pour identifier les huit agresseures.
Il suffit d'appeler Lahmar, le voisin :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue
"Une enquête est en cours pour identifier les huit agresseures..."Signaler Répondre
A moins qu'agresseur ne soit devenu une profession, on verra bientôt des assassines
Une attitude idiote, on se doute de qui çà peut venir. Accusée à tort, je me serais laissée fouillée, et après, j'aurais porter plainte . Ici leur attitude prouvent qu'elles avaient bien quelque chose à se reprocher !Signaler Répondre
L'impunité renforce les comportements violents ...Signaler Répondre
Dans le genre je ne comprends rien à ce qu il se passe actuellement en France toi c est mdrSignaler Répondre
Dans ce cas ils devraient être satisfaits du pouvoir actuel.. ils veulent un boxon qui existe déjà.Signaler Répondre
Encore plus simple à comprendre : Mélenchon ne gouverne pas.
Il n'est qu'un épouvantail pour effrayer et faire piailler les cervelles de moineau, mais il n'a aucun pouvoir.
C'est la faute de l'esstreme drouateSignaler Répondre
Et le modo qui bloque encore si le com' parle d'auto défense...mais pour qui roulez vous ?Signaler Répondre
À quoi sert l'agent de sécurité s'il ne prévient pas la police en cas de vol ?Signaler Répondre
Oui mon parti est nul, et alors ?Signaler Répondre
Depuis la fermeture d'Auchan en 1992, le centre de Vaulx-en-Velin attendait une grande surface.Signaler Répondre
Depuis quand le maire montrerait-il de la compassion ?Signaler Répondre
la marque de fabrique de LFI, c'est la victimisation et de crier au racisme. La compassion n'a pas sa place sauf si ça touche leur électorat!
Sachant qu'on ne connait pas la race des agressés ni des agresseuses ...Signaler Répondre
Il n.y a qu'un seul raciste ici ...
il est où le maire ? pas de compassion pour les victimes ? ??? 🤔🤔Signaler Répondre
parce qu'au far west les honnêtes gens avaient le droit de se défendre et de manière expeditiveSignaler Répondre
La nouvelle FranceSignaler Répondre
Pensée au personnel qui prend des risques physiquement face à des individus méprisables, le tout pour une bouchée de pain...Signaler Répondre
C'est sûr qu'à 8 ça fait les fières
Soutien à ces femmes qui se sont senti agresséesSignaler Répondre
Nan, Vaulx, c'est le Middle EastSignaler Répondre
Ou sont les propos racistes ? Expliquez vous ?Signaler Répondre
Moi je ne vois que des questions vis à vis du laxisme prôné par LFI.
Vite, une manif contre le racisme !Signaler Répondre
À Vaulx oui, le maire est LFI...Signaler Répondre
T as rien d interessant a dire , quand pour toi le problème ce ne sont pas les faits mais les commentaires……Signaler Répondre
Les gens qui votent melenchon sont pour le boxon généraliséSignaler Répondre
En somme dans les commentaires : la racaille n'est pas toujours au lidl , mais dans les commentateurs racistes qui feraient bien de lire Darwin et pas Camus (pas Albert bien sûr.)Signaler Répondre
Dans ce pays ça devient le Far West......Signaler Répondre
Agressivité et violence habituelle, profil habituel........?Signaler Répondre
Ah il est donc au pouvoir ?Signaler Répondre
Première nouvelle.
Bienvenue en Melenchonie.Signaler Répondre
merci Schengen , toujours plus loin, jusqu’à Delhi?Signaler Répondre
chanson connueSignaler Répondre
Et la Police elle était ou ? ? ? hein Monsieur Nunez ? ? ?Signaler Répondre
Le zéro tolérance a le pouvoir les juges faiblissentSignaler Répondre
elle en pense quoi rima hassan. curieux de savoir.Signaler Répondre
chronique d'une France ordinaireSignaler Répondre
Égalité hommes-femmes.Signaler Répondre
On peut dire qu'effectivement aujourd'hui il y a autant de racailles femmes que de racailles hommes....
Un petit commentaire monsieur le maire Abdelkader ?Signaler Répondre
Il faudra s’habituer à cette société après les déclarations de notre ministre de l’intérieur qui est complètement soumis à LFI. Ça fait froid dans le dos !Signaler Répondre
"que s'est-il passé au Lidl de Vaulx-en-Velin ?" dans le titre, c'est pourtant clair ;-)Signaler Répondre
Des militantes LFI se sont acharnées sur des employés parce qu'ils les ont empêché de voler...
On attend la réaction du nouveau Maire .Signaler Répondre
Nunez a affirmé il y a peu, que la France orange mécanique était un mythe. Beaucoup de "sentiments" dans cette affaire:Signaler Répondre
- un sentiment de vol en bande organisée.
- un sentiment d'ensauvagement.
- un sentiment de tabassage.
- un sentiment de cheveux arrachés.
- un sentiment d'ITT.
La gauche le voulait tellement, et maintenant c'est la réalité.Signaler Répondre
La femme est l'égale de l'homme.