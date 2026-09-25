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Cambriolage d'une bijouterie à Lyon : les bijoux dérobés étaient factices, l'enseigne rouvre ses portes

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Cambriolage d'une bijouterie à Lyon : les bijoux dérobés étaient factices, l'enseigne rouvre ses portes

Le spectaculaire cambriolage de la bijouterie Edenly, en Presqu’île, devrait finalement avoir rapporté bien peu à ses auteurs. Les bijoux arrachés de la vitrine dans la nuit de mardi à mercredi étaient factices. La boutique doit rouvrir ce vendredi.

À coups de marteau, trois individus avaient réussi à vider une partie de la vitrine. Mais leur butin serait quasiment sans valeur.

L’attaque s’était déroulée mercredi vers 3h30, à l’angle de la rue des Archers et de la place des Célestins à Lyon. Cagoulés, les trois hommes avaient brisé la devanture de la bijouterie Edenly avant de saisir rapidement les bijoux exposés, tandis que l’alarme retentissait.

Ce qu’ils n’auraient visiblement pas remarqué, c’est qu’une affichette précisait que les pièces présentées en vitrine étaient factices. De quoi confirmer la piste de Pieds Nickelés ayant très mal préparé leur coup.

Une fuite filmée

La scène avait été révélée par LyonMag, dont la vidéo a été reprise par l'ensemble des médias nationaux.

Les images montrent notamment la fuite précipitée des suspects, dont l’un manque de chuter au sol alors que la voiture démarrait sans lui.

Le trio a pris la fuite à bord d’une Renault Clio blanche floquée au nom des Carrosseries givordines, une entreprise de Chasse-sur-Rhône placée en liquidation judiciaire depuis janvier. Le véhicule était signalé volé.

Fermée depuis le cambriolage, la bijouterie de la Presqu'île, inaugurée en juin dernier, prévoit de rouvrir ce vendredi avec ses deux salariés.

Tags :

Edenly

Lyon

bijouterie

27 commentaires
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Quantum le 25/09/2026 à 11:36

Je crois que factice ou pas, ils risquent la même peine !

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4 abrutis le 25/09/2026 à 11:17

Les bijoux étaient faux, un peu comme les cerveaux de ces 4 crétins.

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Sarah Connor le 25/09/2026 à 10:31

Alors les cambrioleurs du dimanche, c'est cerveau tok tok là. Ils ne savent pas lire les affichettes sur la vitrine. Vous allez aussi me dire qu'ils avaient minutieusement préparé ce cambriolage...Au passage la voiture aurait été volée dans une carrosserie en liquidation depuis Janvier.

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Le Presqu'ilien le 25/09/2026 à 10:28

les bijoux dérobés étaient factices, trop drôle des bandits de pacotille, quand la honte ne tue pas.

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Ocean Eleven le 25/09/2026 à 10:06
DZcassos a écrit le 25/09/2026 à 09h51

Entre les dealers qui se blessent tout seul en tirant en l'air et les braqueurs qui volent des faux bijoux, Lyon rayonne en France et dans le monde

Quand t'apprend à devenir délinquant grace à tiktok

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Marius69 le 25/09/2026 à 10:06
C'est moi a écrit le 25/09/2026 à 08h13

Moi je pense que c'est la bijouterie qui ment..
Le reportage que j'ai vu sur TF1 stipulait bien que les bijoux factices se trouvaient en vitrine, tout en précisant que les casseurs avaient dérober ce qui se trouvais dans le stock à l'intérieur...
Et je comprend qu'ils puissent le dire car ca empeche les autres de croire que c'est si facile..
Parce qu'en fait c'est tres facile, notre pays est une big fake news ou tout ne tient qu'avec des bout de ficelle..

C'est fort possible dans ce pays.

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Bourrins le 25/09/2026 à 09:52
mdr a écrit le 25/09/2026 à 06h39

excellent !!! les bandits d aujourd’hui du dimanche sont à l image de cette nouvelles génération de demeurés !!

Pas faux. Les pires cancres d’autrefois avaient probablement des capacités de réflexion équivalentes à celle d’un bachelier actuel. Donc, ce genre de bourrins qui sont incapables de répondre à une annonce de France Travail…

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DZcassos le 25/09/2026 à 09:51

Entre les dealers qui se blessent tout seul en tirant en l'air et les braqueurs qui volent des faux bijoux, Lyon rayonne en France et dans le monde

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Kiss Kiss le 25/09/2026 à 09:40

Bien fait pour eux !
Ils ne méritent que ça !

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Libriste Sentdufion le 25/09/2026 à 09:30
pub gratuite a écrit le 25/09/2026 à 09h16

la boutique a reçu un coût de pub gratuite bizarre que ces voleurs non pas compris que c’est une boutique de bijoux sans valeur d’habitude dans les films on fait du repérage et l’estimation de marchandises et anticipe le parcours le pire ils ont volé une voiture de société qui geolocaisable

Moi, il est hors de question que j'y aille pour me faire avoir en achetant des bijoux factices !
Alors soyez très prudents si vous comptez y aller!

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C'est moi le 25/09/2026 à 09:29
Ambulance a écrit le 25/09/2026 à 09h21

Votre taxi vous attend pour le vinatier...

Il m'attend ou?
Parce que quitte à aller au vinatier j'aime autant y aller en velo, c'est gratuit et je perd pas de temp..

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Ambulance le 25/09/2026 à 09:21
C'est moi a écrit le 25/09/2026 à 08h13

Moi je pense que c'est la bijouterie qui ment..
Le reportage que j'ai vu sur TF1 stipulait bien que les bijoux factices se trouvaient en vitrine, tout en précisant que les casseurs avaient dérober ce qui se trouvais dans le stock à l'intérieur...
Et je comprend qu'ils puissent le dire car ca empeche les autres de croire que c'est si facile..
Parce qu'en fait c'est tres facile, notre pays est une big fake news ou tout ne tient qu'avec des bout de ficelle..

Votre taxi vous attend pour le vinatier...

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La pie qui chante le 25/09/2026 à 09:20
Le corbeau a écrit le 25/09/2026 à 06h39

Mensonge de la police et du bijoutier. Technique connue pour étouffer l'affaire 😂

Et biensur ne pas faire de déclaration d'assurance .
Vous pensez que l'o va croire vos fakes ?

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pub gratuite le 25/09/2026 à 09:16

la boutique a reçu un coût de pub gratuite bizarre que ces voleurs non pas compris que c’est une boutique de bijoux sans valeur d’habitude dans les films on fait du repérage et l’estimation de marchandises et anticipe le parcours le pire ils ont volé une voiture de société qui geolocaisable

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Une CHANCE pour la France le 25/09/2026 à 09:07

Peut-être que "factice" était écrit en français ?

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Racailles de m... le 25/09/2026 à 09:06

Bien fait pour leurs gueules à ces pourritures...

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MR Been le 25/09/2026 à 08:50

Sacrés lascars !

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Connor McLeod le 25/09/2026 à 08:39

Inaugurée en juin...
En tout cas ça leur donne le ton...

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pas mal le 25/09/2026 à 08:38

Pas de pot les gars hein zobi ! !

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de source sûre le 25/09/2026 à 08:25
Le corbeau a écrit le 25/09/2026 à 06h39

Mensonge de la police et du bijoutier. Technique connue pour étouffer l'affaire 😂

ben voyons…

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cri69 le 25/09/2026 à 08:17

Zeubi les blaireaux. mais mdr . bande d incapables

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C'est moi le 25/09/2026 à 08:13

Moi je pense que c'est la bijouterie qui ment..
Le reportage que j'ai vu sur TF1 stipulait bien que les bijoux factices se trouvaient en vitrine, tout en précisant que les casseurs avaient dérober ce qui se trouvais dans le stock à l'intérieur...
Et je comprend qu'ils puissent le dire car ca empeche les autres de croire que c'est si facile..
Parce qu'en fait c'est tres facile, notre pays est une big fake news ou tout ne tient qu'avec des bout de ficelle..

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Bac -20 le 25/09/2026 à 07:28

C'est signé: racailles de cité illettrées.

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conseil le 25/09/2026 à 07:27

Rigolo de les imaginer rentrés dans leur "planque" et toucher leurs bijoux... en plastiques.
Pas grave! Il faut quand même qu'ils essaient de les faire fondre et surtout inhaler à plein poumons un maximum de fumée !!

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VRAI OU FAUX le 25/09/2026 à 07:01

Finalement on est tous confronté aux mêmes problèmes, on arrivent plus à distinguées le vrai du faux 🤔

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Racailland le 25/09/2026 à 06:56

Travail d'amateur 🤣🤣😂

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bijoux le 25/09/2026 à 06:43

c'est rigolo !

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Le corbeau le 25/09/2026 à 06:39

Mensonge de la police et du bijoutier. Technique connue pour étouffer l'affaire 😂

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mdr le 25/09/2026 à 06:39

excellent !!! les bandits d aujourd’hui du dimanche sont à l image de cette nouvelles génération de demeurés !!

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