Cambriolage d'une bijouterie à Lyon : les bijoux dérobés étaient factices, l'enseigne rouvre ses portes

À coups de marteau, trois individus avaient réussi à vider une partie de la vitrine. Mais leur butin serait quasiment sans valeur.

L’attaque s’était déroulée mercredi vers 3h30, à l’angle de la rue des Archers et de la place des Célestins à Lyon. Cagoulés, les trois hommes avaient brisé la devanture de la bijouterie Edenly avant de saisir rapidement les bijoux exposés, tandis que l’alarme retentissait.

Ce qu’ils n’auraient visiblement pas remarqué, c’est qu’une affichette précisait que les pièces présentées en vitrine étaient factices. De quoi confirmer la piste de Pieds Nickelés ayant très mal préparé leur coup.

Une fuite filmée

La scène avait été révélée par LyonMag, dont la vidéo a été reprise par l'ensemble des médias nationaux.

INFO LYONMAG : braquage dans une bijouterie de la rue des Archers à Lyon cette nuit. Quatre individus sont repartis dans une voiture de société et sont activement recherchés pic.twitter.com/gxfa4MSSD2 — Lyon Mag (@lyonmag) September 23, 2026

Les images montrent notamment la fuite précipitée des suspects, dont l’un manque de chuter au sol alors que la voiture démarrait sans lui.

Le trio a pris la fuite à bord d’une Renault Clio blanche floquée au nom des Carrosseries givordines, une entreprise de Chasse-sur-Rhône placée en liquidation judiciaire depuis janvier. Le véhicule était signalé volé.

Fermée depuis le cambriolage, la bijouterie de la Presqu'île, inaugurée en juin dernier, prévoit de rouvrir ce vendredi avec ses deux salariés.