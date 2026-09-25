Cambriolage d'une bijouterie à Lyon : les bijoux dérobés étaient factices, l'enseigne rouvre ses portes

À coups de marteau, trois individus avaient réussi à vider une partie de la vitrine. Mais leur butin serait quasiment sans valeur.
L’attaque s’était déroulée mercredi vers 3h30, à l’angle de la rue des Archers et de la place des Célestins à Lyon. Cagoulés, les trois hommes avaient brisé la devanture de la bijouterie Edenly avant de saisir rapidement les bijoux exposés, tandis que l’alarme retentissait.
Ce qu’ils n’auraient visiblement pas remarqué, c’est qu’une affichette précisait que les pièces présentées en vitrine étaient factices. De quoi confirmer la piste de Pieds Nickelés ayant très mal préparé leur coup.
Une fuite filmée
La scène avait été révélée par LyonMag, dont la vidéo a été reprise par l'ensemble des médias nationaux.
INFO LYONMAG : braquage dans une bijouterie de la rue des Archers à Lyon cette nuit. Quatre individus sont repartis dans une voiture de société et sont activement recherchés pic.twitter.com/gxfa4MSSD2— Lyon Mag (@lyonmag) September 23, 2026
Les images montrent notamment la fuite précipitée des suspects, dont l’un manque de chuter au sol alors que la voiture démarrait sans lui.
Le trio a pris la fuite à bord d’une Renault Clio blanche floquée au nom des Carrosseries givordines, une entreprise de Chasse-sur-Rhône placée en liquidation judiciaire depuis janvier. Le véhicule était signalé volé.
Fermée depuis le cambriolage, la bijouterie de la Presqu'île, inaugurée en juin dernier, prévoit de rouvrir ce vendredi avec ses deux salariés.
Je crois que factice ou pas, ils risquent la même peine !Signaler Répondre
Les bijoux étaient faux, un peu comme les cerveaux de ces 4 crétins.Signaler Répondre
Alors les cambrioleurs du dimanche, c'est cerveau tok tok là. Ils ne savent pas lire les affichettes sur la vitrine. Vous allez aussi me dire qu'ils avaient minutieusement préparé ce cambriolage...Au passage la voiture aurait été volée dans une carrosserie en liquidation depuis Janvier.Signaler Répondre
les bijoux dérobés étaient factices, trop drôle des bandits de pacotille, quand la honte ne tue pas.Signaler Répondre
Quand t'apprend à devenir délinquant grace à tiktokSignaler Répondre
C'est fort possible dans ce pays.Signaler Répondre
Pas faux. Les pires cancres d’autrefois avaient probablement des capacités de réflexion équivalentes à celle d’un bachelier actuel. Donc, ce genre de bourrins qui sont incapables de répondre à une annonce de France Travail…Signaler Répondre
Entre les dealers qui se blessent tout seul en tirant en l'air et les braqueurs qui volent des faux bijoux, Lyon rayonne en France et dans le mondeSignaler Répondre
Bien fait pour eux !Signaler Répondre
Ils ne méritent que ça !
Moi, il est hors de question que j'y aille pour me faire avoir en achetant des bijoux factices !Signaler Répondre
Alors soyez très prudents si vous comptez y aller!
Il m'attend ou?Signaler Répondre
Parce que quitte à aller au vinatier j'aime autant y aller en velo, c'est gratuit et je perd pas de temp..
Votre taxi vous attend pour le vinatier...Signaler Répondre
Et biensur ne pas faire de déclaration d'assurance .Signaler Répondre
Vous pensez que l'o va croire vos fakes ?
la boutique a reçu un coût de pub gratuite bizarre que ces voleurs non pas compris que c’est une boutique de bijoux sans valeur d’habitude dans les films on fait du repérage et l’estimation de marchandises et anticipe le parcours le pire ils ont volé une voiture de société qui geolocaisableSignaler Répondre
Peut-être que "factice" était écrit en français ?Signaler Répondre
Bien fait pour leurs gueules à ces pourritures...Signaler Répondre
Sacrés lascars !Signaler Répondre
Inaugurée en juin...Signaler Répondre
En tout cas ça leur donne le ton...
Pas de pot les gars hein zobi ! !Signaler Répondre
ben voyons…Signaler Répondre
Zeubi les blaireaux. mais mdr . bande d incapablesSignaler Répondre
Moi je pense que c'est la bijouterie qui ment..Signaler Répondre
Le reportage que j'ai vu sur TF1 stipulait bien que les bijoux factices se trouvaient en vitrine, tout en précisant que les casseurs avaient dérober ce qui se trouvais dans le stock à l'intérieur...
Et je comprend qu'ils puissent le dire car ca empeche les autres de croire que c'est si facile..
Parce qu'en fait c'est tres facile, notre pays est une big fake news ou tout ne tient qu'avec des bout de ficelle..
C'est signé: racailles de cité illettrées.Signaler Répondre
Rigolo de les imaginer rentrés dans leur "planque" et toucher leurs bijoux... en plastiques.Signaler Répondre
Pas grave! Il faut quand même qu'ils essaient de les faire fondre et surtout inhaler à plein poumons un maximum de fumée !!
Finalement on est tous confronté aux mêmes problèmes, on arrivent plus à distinguées le vrai du faux 🤔Signaler Répondre
Travail d'amateur 🤣🤣😂Signaler Répondre
c'est rigolo !Signaler Répondre
Mensonge de la police et du bijoutier. Technique connue pour étouffer l'affaire 😂Signaler Répondre
excellent !!! les bandits d aujourd’hui du dimanche sont à l image de cette nouvelles génération de demeurés !!Signaler Répondre