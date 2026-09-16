JO Alpes 2030 : le CIO valide le pôle glace de Lyon et la répartition des épreuves

Réuni à Lyon depuis lundi, le Comité international olympique a validé ce mercredi l’organisation des différentes épreuves de glace prévues dans la métropole.

Cette validation intervient à l’occasion de la visite de la commission de coordination du CIO consacrée à la préparation des Alpes françaises 2030. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Lyon occupera bel et bien une place importante dans le dispositif avec l’accueil de plusieurs disciplines sur les différents sites retenus pour constituer le pôle glace.

Selon Le Dauphiné Libéré, le programme présenté pour ce pôle a reçu le feu vert du CIO, permettant ainsi à l’organisation d’avancer dans la préparation des compétitions prévues dans la métropole lyonnaise. La LDLC Arena de Décines-Charpieu accueillera une partie du tournoi de hockey sur glace, tandis que d’autres rencontres seront organisées à la Halle Tony Garnier. Du côté de Chassieu, Eurexpo recevra le patinage artistique, le patinage synchronisé, le short-track ainsi que le curling. Le site sera également utilisé lors des Jeux paralympiques pour le para-hockey et le curling fauteuil.

Le CIO a également validé la répartition des épreuves de ski alpin. Courchevel accueillera les épreuves de vitesse, tandis que Val d’Isère sera chargée des disciplines techniques.

Ces décisions permettent de préciser un peu plus la carte des Jeux olympiques d’hiver 2030, avec Lyon désormais pleinement intégrée dans l’organisation du rendez-vous olympique.