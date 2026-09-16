JO Alpes 2030 : le CIO valide le pôle glace de Lyon et la répartition des épreuves

Réuni à Lyon depuis lundi, le Comité international olympique a validé ce mercredi l’organisation des différentes épreuves de glace prévues dans la métropole.
Cette validation intervient à l’occasion de la visite de la commission de coordination du CIO consacrée à la préparation des Alpes françaises 2030. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Lyon occupera bel et bien une place importante dans le dispositif avec l’accueil de plusieurs disciplines sur les différents sites retenus pour constituer le pôle glace.
Selon Le Dauphiné Libéré, le programme présenté pour ce pôle a reçu le feu vert du CIO, permettant ainsi à l’organisation d’avancer dans la préparation des compétitions prévues dans la métropole lyonnaise. La LDLC Arena de Décines-Charpieu accueillera une partie du tournoi de hockey sur glace, tandis que d’autres rencontres seront organisées à la Halle Tony Garnier. Du côté de Chassieu, Eurexpo recevra le patinage artistique, le patinage synchronisé, le short-track ainsi que le curling. Le site sera également utilisé lors des Jeux paralympiques pour le para-hockey et le curling fauteuil.
Le CIO a également validé la répartition des épreuves de ski alpin. Courchevel accueillera les épreuves de vitesse, tandis que Val d’Isère sera chargée des disciplines techniques.
Ces décisions permettent de préciser un peu plus la carte des Jeux olympiques d’hiver 2030, avec Lyon désormais pleinement intégrée dans l’organisation du rendez-vous olympique.
C’est vrai que plus d’un milliard pour faire plouf dans la Seine c’était tellement écoloSignaler Répondre
Il y avait un avantage, l'ambience sur Lyon est glaciale depuis quelques années ;-)Signaler Répondre
On ne t'a pas lu sur les JO parisiens de 2024. Tu n'avais rien à dire donc !Signaler Répondre
à l’heure du réchauffement climatique organiser des JO d’hiver pose de sérieuses questions ces sports concernent une minorité tandis que la facture risque d’être largement supportée par les contribuables et avec une répartition des épreuves qui soulève déjà des interrogations la transparence sur les coûts les marchés et les bénéficiaires est indispensable Avant de parler de prestige parlons du coût réel pour les citoyens et de l’intérêt collectifSignaler Répondre
"le CIO valide le pôle glace de Lyon", en même temps ils n'ont pas trop le choix!Signaler Répondre
Les Aulas ont des € dans les yeux ;-)Signaler Répondre
La Halle Tony Garnier c'est à Gerland non? Hahaha!Signaler Répondre
1 gilets pare-balles offert à chaque participant(e)Signaler Répondre