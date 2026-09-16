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JO Alpes 2030 : le CIO valide le pôle glace de Lyon et la répartition des épreuves

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JO Alpes 2030 : le CIO valide le pôle glace de Lyon et la répartition des épreuves
Lyon Mag

Le pôle lyonnais des Jeux olympiques d’hiver 2030 se précise.

Réuni à Lyon depuis lundi, le Comité international olympique a validé ce mercredi l’organisation des différentes épreuves de glace prévues dans la métropole.

Cette validation intervient à l’occasion de la visite de la commission de coordination du CIO consacrée à la préparation des Alpes françaises 2030. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Lyon occupera bel et bien une place importante dans le dispositif avec l’accueil de plusieurs disciplines sur les différents sites retenus pour constituer le pôle glace.

Selon Le Dauphiné Libéré, le programme présenté pour ce pôle a reçu le feu vert du CIO, permettant ainsi à l’organisation d’avancer dans la préparation des compétitions prévues dans la métropole lyonnaise. La LDLC Arena de Décines-Charpieu accueillera une partie du tournoi de hockey sur glace, tandis que d’autres rencontres seront organisées à la Halle Tony Garnier. Du côté de Chassieu, Eurexpo recevra le patinage artistique, le patinage synchronisé, le short-track ainsi que le curling. Le site sera également utilisé lors des Jeux paralympiques pour le para-hockey et le curling fauteuil.

Le CIO a également validé la répartition des épreuves de ski alpin. Courchevel accueillera les épreuves de vitesse, tandis que Val d’Isère sera chargée des disciplines techniques.

Ces décisions permettent de préciser un peu plus la carte des Jeux olympiques d’hiver 2030, avec Lyon désormais pleinement intégrée dans l’organisation du rendez-vous olympique.

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JO Alpes 2030

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8 commentaires
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Bellota le 16/09/2026 à 19:01
la gateau est bon a écrit le 16/09/2026 à 16h56

à l’heure du réchauffement climatique organiser des JO d’hiver pose de sérieuses questions ces sports concernent une minorité tandis que la facture risque d’être largement supportée par les contribuables et avec une répartition des épreuves qui soulève déjà des interrogations la transparence sur les coûts les marchés et les bénéficiaires est indispensable Avant de parler de prestige parlons du coût réel pour les citoyens et de l’intérêt collectif

C’est vrai que plus d’un milliard pour faire plouf dans la Seine c’était tellement écolo

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Ex Précisions le 16/09/2026 à 18:44
C'est ça ou rien a écrit le 16/09/2026 à 16h39

"le CIO valide le pôle glace de Lyon", en même temps ils n'ont pas trop le choix!

Il y avait un avantage, l'ambience sur Lyon est glaciale depuis quelques années ;-)

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néant ! le 16/09/2026 à 18:07
la gateau est bon a écrit le 16/09/2026 à 16h56

à l’heure du réchauffement climatique organiser des JO d’hiver pose de sérieuses questions ces sports concernent une minorité tandis que la facture risque d’être largement supportée par les contribuables et avec une répartition des épreuves qui soulève déjà des interrogations la transparence sur les coûts les marchés et les bénéficiaires est indispensable Avant de parler de prestige parlons du coût réel pour les citoyens et de l’intérêt collectif

On ne t'a pas lu sur les JO parisiens de 2024. Tu n'avais rien à dire donc !

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la gateau est bon le 16/09/2026 à 16:56

à l’heure du réchauffement climatique organiser des JO d’hiver pose de sérieuses questions ces sports concernent une minorité tandis que la facture risque d’être largement supportée par les contribuables et avec une répartition des épreuves qui soulève déjà des interrogations la transparence sur les coûts les marchés et les bénéficiaires est indispensable Avant de parler de prestige parlons du coût réel pour les citoyens et de l’intérêt collectif

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C'est ça ou rien le 16/09/2026 à 16:39

"le CIO valide le pôle glace de Lyon", en même temps ils n'ont pas trop le choix!

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Ex Précisions le 16/09/2026 à 16:34

Les Aulas ont des € dans les yeux ;-)

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On se marre le 16/09/2026 à 16:05

La Halle Tony Garnier c'est à Gerland non? Hahaha!

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Bienvenue à Zombie land le 16/09/2026 à 16:04

1 gilets pare-balles offert à chaque participant(e)

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