La Villa Florentine fait peau neuve et veut reconquérir les Lyonnais

L’ancien foyer de jeune fille autrefois tenu par des soeurs et patrimoine d’attachement des Lyonnais a officiellement célébrer la fin de 4 mois de travaux ce 15 septembre. La Villa Florentine autrefois détenu par Éric Giorgi, PDG du groupe Arteloge fait été cédé au groupe Beauvallon Collection, dirigé par Amaury Rostagnat qui avait également repris l’hôtel " Le Cèdre " a Beaune en 2019.
Quatre mois pour réveiller "la belle endormie"
Fermée depuis le 4 janvier pour une rénovation complète, la Villa Florentine se réveille sous un nouveau jour. L’ensemble du mobilier avait été vendu aux enchères afin de permettre à l’établissement de faire peau neuve. Les travaux ont été dirigés par Joséphine Fossey et son atelier parisien.
" C’était un immense honneur d’essayer de réenchanter cette belle endormie. Ce qui était important pour nous, c’était de préserver l’attachement des Lyonnais à la Villa Florentine. C’est un lieu où les Lyonnais ont célébré des mariages, des naissances, des moments de vie. Le challenge était de conserver cet attachement tout en plongeant dans l’histoire du lieu. Nous avons fait des découvertes passionnantes et retracé toute son histoire. "
Même si le coût des travaux reste secret, « par discrétion », selon Amaury Rostagnat, il faut reconnaître l’ampleur du chantier réalisé en un temps record. Le bâtiment du XVIIe siècle est relié par une nouvelle galerie au bâtiment du XVe siècle, lui aussi rénové. L’ensemble conserve une architecture typique du Vieux Lyon, tout en accueillant désormais un nouvel espace bien-être, une salle de sport et pas moins de 42 chambres, suites incluses.
" Rouvrir le lieu aux Lyonnais "
Amaury Rostagnat tient à préciser que l’hôtel est aussi " pour les Lyonnais " et que chacun est libre de venir boire un verre, dîner ou se détendre au spa sans pour autant réserver une nuit d’hôtel.
" Notre ambition est de rouvrir le lieu aux Lyonnais. " En termes de fréquentation, la Villa accueille actuellement 60 % de clientèle étrangère, principalement européenne. Le groupe souhaite toutefois attirer davantage de clients américains et accompagner le passage d’un " tourisme business " à un " tourisme loisirs ".
L’objectif : ne pas tout miser sur la vue exceptionnelle sur Lyon, mais faire de la Villa un véritable lieu de vie, où l’humain, le partage et l’émotion restent au cœur de l’expérience.
Une nouvelle table franco-italienne
La restauration fait également partie du nouveau visage de la Villa Florentine. Aux commandes des cuisines, le chef Henri Carlier, 28 ans, passé notamment par le restaurant Lucas Carton à Paris, propose une cuisine franco-italienne généreuse, tournée vers le partage et le terroir. La Villa décline désormais son offre entre une formule bistrot autour de 50 euros et une expérience gastronomique avec des menus à 90 et 170 euros. Un brunch à 70 euros est également proposé le dimanche midi, tandis qu’un salon de thé et un nouveau bar intimiste façon speakeasy complètent l’offre.
Du local dans l’assiette aux coulisses de l’hôtel
Une attention portée au local qui se retrouve jusque dans l’assiette : 90 % des produits travaillés en cuisine proviennent de moins de 200 kilomètres. Une démarche qui s’inscrit plus largement dans les engagements environnementaux de la Villa Florentine, qui mise notamment sur sa labellisation Clef Verte.
Une volonté environnementale qui pourrait sembler paradoxale dans un hôtel de cette envergure, où le confort passe notamment par un important système de climatisation. La Villa Florentine a justement profité des travaux pour revoir entièrement ses installations et leurs près de 100 kilomètres de réseaux.
Une nouvelle page pour une institution lyonnaise
Après quatre mois de chantier, Beauvallon Collection entend donc faire entrer la Villa Florentine dans une nouvelle époque sans rompre avec son histoire. Derrière les nouvelles chambres, les tables et les espaces repensés, l’ambition reste surtout de faire vivre cette institution au-delà de sa clientèle hôtelière. Perchée au-dessus du Vieux Lyon, la Villa veut désormais convaincre les voyageurs, mais aussi les Lyonnais, de franchir de nouveau ses portes.
j adore cet endroit . hâte d y retourner pour voir les changementsSignaler Répondre
Macron dégage !Signaler Répondre
aucun ne se présente pour avoir ne serait ce qu un petit boulot .Signaler Répondre
Ils sont tous à l'Ibis.Signaler Répondre
Une pensée pour les mineurs isolés qui dorment dehors sous les tentesSignaler Répondre
Je préfère ce bel ouvrage et cette bonne table que je ne pourrais jamais me payer a la prolifération de kebab, fast food....question de beauté visuelle et olfactive...Signaler Répondre
Lyon est une ville riche et bourgeoise. 150-200€ dans un repas c'est a la portée de nombreux lyonnais. Il en faut pour tous les publics.Signaler Répondre
Je préfère voir rouvrir ce restaurant que le voir transformer en Airbnb pour riches touristes.
Lyon est une ville bourgeoise donc il y a en effet de riches lyonnais. Ils seront revis de cette réouverture pour les frustrés il y a les tasty crousty et autres délices...Signaler Répondre
et janséniste..brrrrr....Signaler Répondre
La villa Florentine veut reconquérir les lyonnais en faisant travailler un architecte parisien ! C'est raté !Signaler Répondre
Et bien moi je me réjouis de ces travaux de restauration pour un lieu emblématique de l’histoire de LyonSignaler Répondre
Et tant pis pour les frustrés
Oui mais il y en plein qui se cassent les dents les riches ne sont pas si nombreux sur Lyon, il faut miser sur le tourisme qui est aussi en berne...Signaler Répondre
Les commentaires sont affligeants : oui c'est cher et je ne vais sans doute jamais y mettre les pieds. Personnellement je suis heureux d'avoir un établissement beau dans ma ville qui a fait bosser des artisans qualifiés pour les travaux et donner du travail à de nombreux lyonnais !!!Signaler Répondre
le problème pour attirer de riches clients, c’est que depuis ces dernières années avec la politique du laisser faire laisser aller et du « il est interdit d’interdire » des bobos soixante huitards attardés de la bande à Doucet Lyon a pris la tête des villes où la délinquance se développe à grande vitesse, devant Marseille et Paris … pas sûr que ça donne envie aux riches de venir se faire agresser à Lyon …Signaler Répondre
Un calcul rapide.Au minimum la formule bistrot, 50€ , plus la boisson ou l eau est facturée en bouteille a 6€ ,plus au minimum un verre de vin facturé vu l établissement et en restant modeste au minimum 10€ , on rajoute le café mini 5€ , j oublie volontairement le dessert en supposant qu il est inclus,,,,,,total minimum 70€ et comme en général tu y vas au moins a 2 , le bistrot a midi tu en as au bas mot pour 140€ ,car en général le soir et le weekend la formule bistrot ne se fait pas dans le haut de gamme.il faut avoir les moyens.ca ne tiendra que par le tourisme d affaires ou les voyageurs haut de gamme.Signaler Répondre
Un mot manque dans le titre, la Villa Florentine fait peau neuve et veut reconquérir les "riches" Lyonnais...Signaler Répondre