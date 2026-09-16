La Villa Florentine fait peau neuve et veut reconquérir les Lyonnais

L’ancien foyer de jeune fille autrefois tenu par des soeurs et patrimoine d’attachement des Lyonnais a officiellement célébrer la fin de 4 mois de travaux ce 15 septembre. La Villa Florentine autrefois détenu par Éric Giorgi, PDG du groupe Arteloge fait été cédé au groupe Beauvallon Collection, dirigé par Amaury Rostagnat qui avait également repris l’hôtel " Le Cèdre " a Beaune en 2019.

Quatre mois pour réveiller "la belle endormie"

Fermée depuis le 4 janvier pour une rénovation complète, la Villa Florentine se réveille sous un nouveau jour. L’ensemble du mobilier avait été vendu aux enchères afin de permettre à l’établissement de faire peau neuve. Les travaux ont été dirigés par Joséphine Fossey et son atelier parisien.

" C’était un immense honneur d’essayer de réenchanter cette belle endormie. Ce qui était important pour nous, c’était de préserver l’attachement des Lyonnais à la Villa Florentine. C’est un lieu où les Lyonnais ont célébré des mariages, des naissances, des moments de vie. Le challenge était de conserver cet attachement tout en plongeant dans l’histoire du lieu. Nous avons fait des découvertes passionnantes et retracé toute son histoire. "

Même si le coût des travaux reste secret, « par discrétion », selon Amaury Rostagnat, il faut reconnaître l’ampleur du chantier réalisé en un temps record. Le bâtiment du XVIIe siècle est relié par une nouvelle galerie au bâtiment du XVe siècle, lui aussi rénové. L’ensemble conserve une architecture typique du Vieux Lyon, tout en accueillant désormais un nouvel espace bien-être, une salle de sport et pas moins de 42 chambres, suites incluses.

" Rouvrir le lieu aux Lyonnais "

Amaury Rostagnat tient à préciser que l’hôtel est aussi " pour les Lyonnais " et que chacun est libre de venir boire un verre, dîner ou se détendre au spa sans pour autant réserver une nuit d’hôtel.

" Notre ambition est de rouvrir le lieu aux Lyonnais. " En termes de fréquentation, la Villa accueille actuellement 60 % de clientèle étrangère, principalement européenne. Le groupe souhaite toutefois attirer davantage de clients américains et accompagner le passage d’un " tourisme business " à un " tourisme loisirs ".

L’objectif : ne pas tout miser sur la vue exceptionnelle sur Lyon, mais faire de la Villa un véritable lieu de vie, où l’humain, le partage et l’émotion restent au cœur de l’expérience.

Une nouvelle table franco-italienne

La restauration fait également partie du nouveau visage de la Villa Florentine. Aux commandes des cuisines, le chef Henri Carlier, 28 ans, passé notamment par le restaurant Lucas Carton à Paris, propose une cuisine franco-italienne généreuse, tournée vers le partage et le terroir. La Villa décline désormais son offre entre une formule bistrot autour de 50 euros et une expérience gastronomique avec des menus à 90 et 170 euros. Un brunch à 70 euros est également proposé le dimanche midi, tandis qu’un salon de thé et un nouveau bar intimiste façon speakeasy complètent l’offre.

Du local dans l’assiette aux coulisses de l’hôtel

Une attention portée au local qui se retrouve jusque dans l’assiette : 90 % des produits travaillés en cuisine proviennent de moins de 200 kilomètres. Une démarche qui s’inscrit plus largement dans les engagements environnementaux de la Villa Florentine, qui mise notamment sur sa labellisation Clef Verte.

Une volonté environnementale qui pourrait sembler paradoxale dans un hôtel de cette envergure, où le confort passe notamment par un important système de climatisation. La Villa Florentine a justement profité des travaux pour revoir entièrement ses installations et leurs près de 100 kilomètres de réseaux.

Une nouvelle page pour une institution lyonnaise

Après quatre mois de chantier, Beauvallon Collection entend donc faire entrer la Villa Florentine dans une nouvelle époque sans rompre avec son histoire. Derrière les nouvelles chambres, les tables et les espaces repensés, l’ambition reste surtout de faire vivre cette institution au-delà de sa clientèle hôtelière. Perchée au-dessus du Vieux Lyon, la Villa veut désormais convaincre les voyageurs, mais aussi les Lyonnais, de franchir de nouveau ses portes.