Lyon : la Villa Florentine rouvrira ses portes en avril après une rénovation intégrale, découvrez les premiers visuels

Ce chantier fait suite à l'acquisition il y a quelques mois de la Villa Florentine par le groupe hôtelier Beauvallon.

La transformation de l'hôtel et du restaurant gastronomique étoilé a été confiée à l’ensemblière et curatrice d’art Joséphine Fossey, chargée à la fois de l’architecture d’intérieur et de la direction artistique. Connue pour son travail sur des lieux emblématiques, elle signe une réinterprétation annoncée comme respectueuse de la structure originelle et du classement Monument Historique du bâtiment.

Le chantier prévoit une refonte totale des espaces : chambres et suites, restaurant gastronomique, création d’un comptoir bistronomique, d’un bar speakeasy, d’un salon de thé, ainsi qu’un nouveau concept de spa avec hammam, sauna et salle de sport. Les extérieurs, la terrasse et la piscine, offrant l’une des vues les plus emblématiques sur Lyon, seront également repensés.

Pour Amaury Rostagnat, président fondateur de Beauvallon, "la Villa Florentine restera une maison fidèle à ceux qui l’ont façonnée, tout en étant tournée vers ceux qui la vivront". Une vision partagée par Joséphine Fossey, qui voit dans cette renaissance le retour à "un foyer de culture et d’inspiration, discret et habité".

Avec cette réouverture attendue, la Villa Florentine entend redevenir à la fois un lieu de vie pour les Lyonnais et une destination d’exception pour les visiteurs, au cœur de la capitale des Gaules.

Le montant du chantier n'a pas été communiqué.