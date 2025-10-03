Lyon : la Villa Florentine vendue au groupe Beauvallon Collection

La Villa Florentine change de mains, elle vient d'être vendue au groupe Beauvallon Collection par Arteloge Hôtels & Restaurants, qui détenait les lieux depuis 1993. Eric Giorgi a fait ce choix de tourner la page en se séparant de son hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux et de son restaurant étoilé qui dominent Lyon depuis la colline du 5e arrondissement.

"Au cours de ces dernières années, différents événements sont venus impacter le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Un secteur structurellement en mouvance, régi également par des attentes clients en perpétuelles évolutions ou encore l’arrivée de nouveaux acteurs de l’hôtellerie sur le marché lyonnais. Depuis sa création en 1978, notre groupe hôtelier n’a cessé de se renouveler afin de perfectionner son offre, repenser le positionnement de ses produits et la façon de les commercialiser. Un enjeu capital pour continuer à séduire notre clientèle et rester attractif pour attirer de nouveaux talents au sein de nos équipes. Ce tournant stratégique global résulte de ces différents paramètres", réagit Eric Giorgi dans un communiqué.

Un choix financier notamment, puisque l'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, doit permettre de réaliser des travaux à l'Hôtel Lyon Métropole qui deviendra un Double Tree by Hilton, et d'ouvrir l'an prochain un Resort Spa 4 étoiles à Genas.

Que deviendra la Villa Florentine avec Beauvallon Collection ? Le groupe spécialisé dans l'hôtellerie de luxe et qui compte plusieurs établissements à Beaune ou au Cap Ferret, n'a pas encore communiqué ses ambitions pour le joyau lyonnais qu'il vient de rajouter à sa couronne.

Trois ans après son ouverture en 1993, l'hôtel de 34 chambres et suites accueillait en son sein les chefs d'Etat à l'occasion du G7 qui se tenait à Lyon sur impulsion de Jacques Chirac. Depuis, elle a vu passer des touristes du monde entier, notamment à la table des Terrasses de Lyon, dont l'étoile Michelin a été renouvelée cette année encore.