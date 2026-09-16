Judiciaire

Lyon : Édouard Hoffmann jugé pour diffamation après avoir accusé un proche de Grégory Doucet d’agression

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Lyon : Édouard Hoffmann jugé pour diffamation après avoir accusé un proche de Grégory Doucet d’agression

Édouard Hoffmann, conseiller municipal d’opposition à Lyon, comparaissait mardi devant le tribunal correctionnel pour diffamation. En cause : un message publié sur X après une altercation place Bellecour en avril 2025, dans lequel il évoquait une "agression" impliquant le directeur de cabinet adjoint de Grégory Doucet.

Une altercation survenue place Bellecour en avril 2025 se retrouve devant la justice.

Édouard Hoffmann, alors candidat à la mairie de Lyon, avait pénétré dans la zone de travaux de l’ombrière pour interpeller l’adjointe à la Culture Audrey Hénocque devant les journalistes, au sujet d’un tag "Palestine vaincra" visible sur un immeuble de la place.

L'opposant qui pilotait alors la page SaccageLyon sur Facebook avait ensuite été évacué du périmètre par la police municipale.

Au cours de la scène, Guillaume Dupeyron, directeur de cabinet adjoint du maire de Lyon, l’avait également repoussé avant de laisser les agents de police l'éloigner. Édouard Hoffmann avait ensuite publié sur X : "Une plainte est en cours. ITT suite à une agression du directeur adjoint de Grégory Doucet", il estimait que Guillaume Dupeyron l'avait saisi à la gorge.

Deux versions opposées

Pour ce tweet, Guillaume Dupeyron a fait citer Édouard Hoffmann devant le tribunal correctionnel de Lyon pour diffamation.

À l’audience, son avocat, Me Badreddine Hamza, a présenté une vidéo de la scène. Selon lui, Guillaume Dupeyron pose uniquement la main sur le torse d’Édouard Hoffmann et ne l’atteint jamais à la gorge. Il conteste donc toute agression.

La défense d’Édouard Hoffmann soutient au contraire disposer d’une photographie montrant une main sur sa gorge.

Son avocat, Me Hervé Banbanaste, estime par ailleurs que la diffamation n’est pas constituée puisque Guillaume Dupeyron n’était pas nommé directement dans la publication et que le message ne permettrait pas, selon lui, d’identifier clairement l’auteur de l’agression évoquée.

Le tribunal rendra sa décision le 20 octobre.

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Edouard Hoffmann

20 commentaires
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Allo maman bobo... le 16/09/2026 à 15:14
Les écologistes insoumis a écrit le 16/09/2026 à 13h39

Tout est bon pour faire du buzz et faire parler de soi dans les médias. Drôle de stratégie quand même...

Encombrer les tribunaux pour des propos de cours de récré.......la régression coûte cher a Nicolas...

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Lulu le lyonnais le 16/09/2026 à 14:25

Et on s'étonne que les tribunaux soient engorgés ...

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Liibriste le 16/09/2026 à 13:40

Encore un procès baillon pour faire taire toute opposition.

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Les écologistes insoumis le 16/09/2026 à 13:39

Tout est bon pour faire du buzz et faire parler de soi dans les médias. Drôle de stratégie quand même...

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c'est quoi ça le 16/09/2026 à 12:57

Encore une histoire à la godille ! avec la police qui doit bien avoir mieux à faire !

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les contes le 16/09/2026 à 12:39
Cherchez pas a écrit le 16/09/2026 à 09h29

Hoffmann est un menteur pathologique

d'hoffmann?

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Ex Précisions le 16/09/2026 à 12:36

Je le refait :
Daaaallas ♫ ton univers impitoyaaable ♪

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Playmobil le 16/09/2026 à 12:19

En avant les histoires.

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Plutôt le 16/09/2026 à 12:01
Colifichets a écrit le 16/09/2026 à 11h38

Encore un qui nous coûte cher a encombrer les tribunaux avec des mensonges .... Il mériterait bien un TIG a ramasser les détritus sur la voie publique, histoire de servir a quelque chose

Ou plutôt effacer les tags dans les rues.

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Au secours le 16/09/2026 à 11:53

Il y a quand même presque la moitié des lyonnais qui a voté pour ce cas pathologique et son équipe coeur lyonnais

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bien d'accord le 16/09/2026 à 11:44
fatboy a écrit le 16/09/2026 à 11h19

Affaire ri-di-cule

oui a l'image d'Hoffmann

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Colifichets le 16/09/2026 à 11:38

Encore un qui nous coûte cher a encombrer les tribunaux avec des mensonges .... Il mériterait bien un TIG a ramasser les détritus sur la voie publique, histoire de servir a quelque chose

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fatboy le 16/09/2026 à 11:19

Affaire ri-di-cule

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Kassos le 16/09/2026 à 10:54

Ça ne répond pas à la définition du mot "diffamation".

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Lavicti le 16/09/2026 à 10:30

Ils ont un doctorat en victimisation ces gens là !!

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Hoffmann le 16/09/2026 à 10:12

Albert Hoffmann est celui qui avait trouvé la "recette" du LSD à l'époque, y'aurait il un lien de famille entre les deux ?🤔

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simply le 16/09/2026 à 10:01

La bande à Aulas quoi

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SBU le 16/09/2026 à 09:31

Encombrer la justice pour faire de la basse politique politicienne...Pauvre Lyon

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Cherchez pas le 16/09/2026 à 09:29
Le bal des clowns a écrit le 16/09/2026 à 09h20

"À l’audience, son avocat, Me Badreddine Hamza, a présenté une vidéo de la scène. Selon lui, Guillaume Dupeyron pose uniquement la main sur le torse d’Édouard Hoffmann et ne l’atteint jamais à la gorge. Il conteste donc toute agression.
La défense d’Édouard Hoffmann soutient au contraire disposer d’une photographie montrant une main sur sa gorge."

Et elle est où la photo qui montre l'agression à la gorge ? Nulle part. Quelle surprise !

Hoffmann est un menteur pathologique

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Le bal des clowns le 16/09/2026 à 09:20

"À l’audience, son avocat, Me Badreddine Hamza, a présenté une vidéo de la scène. Selon lui, Guillaume Dupeyron pose uniquement la main sur le torse d’Édouard Hoffmann et ne l’atteint jamais à la gorge. Il conteste donc toute agression.
La défense d’Édouard Hoffmann soutient au contraire disposer d’une photographie montrant une main sur sa gorge."

Et elle est où la photo qui montre l'agression à la gorge ? Nulle part. Quelle surprise !

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