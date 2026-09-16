Lyon : Édouard Hoffmann jugé pour diffamation après avoir accusé un proche de Grégory Doucet d’agression

Une altercation survenue place Bellecour en avril 2025 se retrouve devant la justice.
Édouard Hoffmann, alors candidat à la mairie de Lyon, avait pénétré dans la zone de travaux de l’ombrière pour interpeller l’adjointe à la Culture Audrey Hénocque devant les journalistes, au sujet d’un tag "Palestine vaincra" visible sur un immeuble de la place.
L'opposant qui pilotait alors la page SaccageLyon sur Facebook avait ensuite été évacué du périmètre par la police municipale.
Au cours de la scène, Guillaume Dupeyron, directeur de cabinet adjoint du maire de Lyon, l’avait également repoussé avant de laisser les agents de police l'éloigner. Édouard Hoffmann avait ensuite publié sur X : "Une plainte est en cours. ITT suite à une agression du directeur adjoint de Grégory Doucet", il estimait que Guillaume Dupeyron l'avait saisi à la gorge.
Un candidat aux municipales maitrisé par la police à Lyon ! Édouard Hoffman (SaccageLyon) tente d’interpeller la 1ère adjointe Audrey Hénocque sous prétexte qu’elle refuse de le recevoir pic.twitter.com/JuQhDkeRAN— Lyon Mag (@lyonmag) April 24, 2025
Deux versions opposées
Pour ce tweet, Guillaume Dupeyron a fait citer Édouard Hoffmann devant le tribunal correctionnel de Lyon pour diffamation.
À l’audience, son avocat, Me Badreddine Hamza, a présenté une vidéo de la scène. Selon lui, Guillaume Dupeyron pose uniquement la main sur le torse d’Édouard Hoffmann et ne l’atteint jamais à la gorge. Il conteste donc toute agression.
La défense d’Édouard Hoffmann soutient au contraire disposer d’une photographie montrant une main sur sa gorge.
Son avocat, Me Hervé Banbanaste, estime par ailleurs que la diffamation n’est pas constituée puisque Guillaume Dupeyron n’était pas nommé directement dans la publication et que le message ne permettrait pas, selon lui, d’identifier clairement l’auteur de l’agression évoquée.
Le tribunal rendra sa décision le 20 octobre.
Encombrer les tribunaux pour des propos de cours de récré.......la régression coûte cher a Nicolas...Signaler Répondre
Et on s'étonne que les tribunaux soient engorgés ...Signaler Répondre
Encore un procès baillon pour faire taire toute opposition.Signaler Répondre
Tout est bon pour faire du buzz et faire parler de soi dans les médias. Drôle de stratégie quand même...Signaler Répondre
Encore une histoire à la godille ! avec la police qui doit bien avoir mieux à faire !Signaler Répondre
d'hoffmann?Signaler Répondre
Je le refait :Signaler Répondre
Daaaallas ♫ ton univers impitoyaaable ♪
En avant les histoires.Signaler Répondre
Ou plutôt effacer les tags dans les rues.Signaler Répondre
Il y a quand même presque la moitié des lyonnais qui a voté pour ce cas pathologique et son équipe coeur lyonnaisSignaler Répondre
oui a l'image d'HoffmannSignaler Répondre
Encore un qui nous coûte cher a encombrer les tribunaux avec des mensonges .... Il mériterait bien un TIG a ramasser les détritus sur la voie publique, histoire de servir a quelque choseSignaler Répondre
Affaire ri-di-culeSignaler Répondre
Ça ne répond pas à la définition du mot "diffamation".Signaler Répondre
Ils ont un doctorat en victimisation ces gens là !!Signaler Répondre
Albert Hoffmann est celui qui avait trouvé la "recette" du LSD à l'époque, y'aurait il un lien de famille entre les deux ?🤔Signaler Répondre
La bande à Aulas quoiSignaler Répondre
Encombrer la justice pour faire de la basse politique politicienne...Pauvre LyonSignaler Répondre
Hoffmann est un menteur pathologiqueSignaler Répondre
"À l’audience, son avocat, Me Badreddine Hamza, a présenté une vidéo de la scène. Selon lui, Guillaume Dupeyron pose uniquement la main sur le torse d’Édouard Hoffmann et ne l’atteint jamais à la gorge. Il conteste donc toute agression.Signaler Répondre
La défense d’Édouard Hoffmann soutient au contraire disposer d’une photographie montrant une main sur sa gorge."
Et elle est où la photo qui montre l'agression à la gorge ? Nulle part. Quelle surprise !