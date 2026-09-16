Lyon : Édouard Hoffmann jugé pour diffamation après avoir accusé un proche de Grégory Doucet d’agression

Une altercation survenue place Bellecour en avril 2025 se retrouve devant la justice.

Édouard Hoffmann, alors candidat à la mairie de Lyon, avait pénétré dans la zone de travaux de l’ombrière pour interpeller l’adjointe à la Culture Audrey Hénocque devant les journalistes, au sujet d’un tag "Palestine vaincra" visible sur un immeuble de la place.

L'opposant qui pilotait alors la page SaccageLyon sur Facebook avait ensuite été évacué du périmètre par la police municipale.

Au cours de la scène, Guillaume Dupeyron, directeur de cabinet adjoint du maire de Lyon, l’avait également repoussé avant de laisser les agents de police l'éloigner. Édouard Hoffmann avait ensuite publié sur X : "Une plainte est en cours. ITT suite à une agression du directeur adjoint de Grégory Doucet", il estimait que Guillaume Dupeyron l'avait saisi à la gorge.

Un candidat aux municipales maitrisé par la police à Lyon ! Édouard Hoffman (SaccageLyon) tente d’interpeller la 1ère adjointe Audrey Hénocque sous prétexte qu’elle refuse de le recevoir pic.twitter.com/JuQhDkeRAN — Lyon Mag (@lyonmag) April 24, 2025

Deux versions opposées

Pour ce tweet, Guillaume Dupeyron a fait citer Édouard Hoffmann devant le tribunal correctionnel de Lyon pour diffamation.

À l’audience, son avocat, Me Badreddine Hamza, a présenté une vidéo de la scène. Selon lui, Guillaume Dupeyron pose uniquement la main sur le torse d’Édouard Hoffmann et ne l’atteint jamais à la gorge. Il conteste donc toute agression.

La défense d’Édouard Hoffmann soutient au contraire disposer d’une photographie montrant une main sur sa gorge.

Son avocat, Me Hervé Banbanaste, estime par ailleurs que la diffamation n’est pas constituée puisque Guillaume Dupeyron n’était pas nommé directement dans la publication et que le message ne permettrait pas, selon lui, d’identifier clairement l’auteur de l’agression évoquée.

Le tribunal rendra sa décision le 20 octobre.