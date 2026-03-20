Réveiller l’ambition de la création

Son patrimoine classé d’exception, ses savoir-faire ancestraux dans les métiers d’art et du textile, son rôle fondateur dans l’histoire du cinéma, sa tradition populaire vivante autour de la lumière et la vitalité de sa scène contemporaine constituent un socle remarquable. Pourtant, cette richesse reste encore trop souvent fragmentée et insuffisamment valorisée.

Le constat, largement partagé par les acteurs culturels, est clair : nos atouts demeurent sous-exploités. Certaines programmations apparaissent trop prudentes dans les grands lieux culturels ; des institutions manquent d’émulation et de visibilité internationale ; plusieurs projets emblématiques se sont affaiblis ou n’ont pas pleinement atteint leur ambition. Dans le même temps, des talents créatifs quittent le territoire, faute de conditions de logement et d’attractivité adaptées. Surtout, Lyon souffre d’une absence de vision globale plaçant la culture au cœur de son identité, de son attractivité et de la fierté collective.

Or la culture ne peut être réduite à une simple animation urbaine ou à une succession d’événements ponctuels. Elle doit redevenir un levier structurant d’exigence , d’innovation et de rayonnement. Lyon possède tous les atouts pour s’affirmer de nouveau comme une grande capitale culturelle européenne : une ville reconnue pour son exigence artistique, son attachement au travail de la main, sa capacité à surprendre et à dialoguer avec le monde.

Pour atteindre cette ambition, plusieurs priorités doivent être affirmées.

1. Redonner vie et ambition à nos lieux patrimoniaux

Certains sites fondateurs pourraient être réinvestis par des projets audacieux et hybrides, mêlant sciences et humanités (Collège des Humanités en l’église Saint-Bernard de la Croix-Rousse) , création artistique (galerie des Terreaux en passage des Arts, ouverture de l’atrium de l’hôtel de Ville), réflexion sur la médecine et la santé (un musée du Corps Humain à l’Hôtel-Dieu, très immersif) ou encore adaptation au changement climatique, musique et rire (festival off de Fourvière dans l’amphithéâtre des Trois Gaules avec nos talents régionaux et une scène du Rire en résonance avec les nombreux cafés-théâtres) . Lorsque cela renforce la crédibilité et la dynamique des projets, des partenariats public-privé intelligents peuvent être envisagés, dans le respect du patrimoine public.

2. Renforcer l’écosystème de la création

Lyon doit se doter d’outils structurants :

• un fonds dédié au mécénat pour soutenir la création,

• des résidences d’artistes accessibles inspirées des modèles d’incubateurs internationaux,

• un laboratoire de production artistique,

• une politique ambitieuse d’art dans l’espace public, portée par une direction artistique claire et un dispositif du 1 % artistique renforcé.

Retenir les talents implique également de faciliter l’accès à des ateliers et à des logements adaptés.

3. Développer des rendez-vous culturels singuliers et durables

Les festivals qui font déjà la réputation de la ville — bande dessinée, polar ou lumière — pourraient être amplifiés grâce à un soutien pluriannuel et une présence étendue sur l’année. Un grand temps fort estival transdisciplinaire pourrait également voir le jour. Dans le même esprit, la Fête des Lumières mérite d’être portée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO afin de reconnaître pleinement sa dimension populaire, transmise et contemporaine.

4. Clarifier la gouvernance et le signal politique donné à la culture

Les musées doivent retrouver des directions fortes et des programmations ambitieuses. Les filières d’excellence — métiers d’art, arts décoratifs, numérique immersif appliqué au patrimoine — méritent d’être relancées et mieux structurées. Il est également essentiel de valoriser les créateurs de contenu qui contribuent à diffuser et démocratiser l’histoire et la culture lyonnaises sur les réseaux. Dans ce cadre, la puissance publique doit clarifier son rôle : coordonner, faciliter et impulser, plutôt qu’intervenir directement dans les choix artistiques.

5. S’ouvrir pleinement à l’économie créative et à l’international

Structurer un écosystème favorable aux tournages et à l’audiovisuel permettrait de repositionner la ville comme un pôle majeur de production d’images et de récits. Imaginons aussi un lieu emblématique dédié aux industries créatives — une véritable « Villa Médicis » lyonnaise.

Lyon pourrait devenir la capitale du soft power en bâtissant une Cité internationale de la création, un lieu unique où la richesse du réseau consulaire lyonnais sera mise au service de la culture et de l’innovation. Artistes, entreprises, touristes et cultures du monde se rencontreront dans des résidences artistiques pluridisciplinaires, faisant de notre ville un véritable carrefour d’influences et de rayonnement international. Imaginons ce lieu hors-normes aux Grandes Locos.

À deux jours du second tour des élections municipales de mars 2026, le moment est venu d’envoyer un signal fort. Les Lyonnaises et les Lyonnais attendent une nouvelle ambition, capable de dépasser la prudence et la fragmentation actuelles. La culture, le patrimoine matériel et immatériel et la création contemporaine peuvent devenir les moteurs d’une singularité assumée, d’innovations nouvelles et d’une fierté collective assumée.

Lyon, cité où l’exigence façonne l’excellence, où l’audace ouvre les possibles, où la coopération unit tous les talents.

Ensemble, nous pouvons faire rayonner notre ville dans le monde et montrer que la culture, l’innovation et le dialogue sont notre force.

Edouard Hoffmann

Citoyen lyonnais