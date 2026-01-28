"Personne ne vous connaît" : Edouard Hoffmann se paye à nouveau Audrey Hénocque, qui demande l'arrêt des "attaques personnelles"

Après avoir ciblé les têtes de liste de Jean-Michel Aulas sur LyonMag, Audrey Hénocque a été victime d'un raid de commentaires acerbes des équipes de Coeur Lyonnais. Dont une qu'elle n'a pas du tout apprécié, compte-tenu du passif qu'elle a avec Edouard Hoffmann.

"Ses candidats (à Jean-Michel Aulas) ne font pas rêver. Entre des Républicains, des macronistes, des personnes qui grenouillent dans la politique depuis 30 ans ou des personnes excitées comme Edouard Hoffmann, c'est inquiétant", déclarait ainsi la 1ère adjointe à la Culture de Grégory Doucet sur le plateau des Coulisses du Grand Lyon.

Réponse d'Edouard Hoffmann sur X : "Chère Audrey, en 6 ans, je ne vous ai JAMAIS croisée au théâtre , aux spectacles, dans nos musées, nos écoles d’art, nos galeries, dans les soirées de mécènes, les galeries…: personne ne vous connaît. Votre mépris pour les acteurs de la culture ne trompe personne".

Pour rappel, Edouard Hoffmann, passé d'habitant du 1er arrondissement très investi contre les tags via la page Facebook SaccageLyon à lieutenant de Jean-Michel Aulas, s'était fait remarquer en avril dernier en tentant d'interpeller vivement Audrey Hénocque à propos d'un tag sur la place Bellecour.

Le camp de Grégory Doucet a donc officiellement réagi à cette pique lancée sur X : "Après avoir tenté d'agresser Audrey Hénocque sur la place Bellecour, Edouard Hoffmann s’en prend une nouvelle fois à la première adjointe de la ville de Lyon. Cette fois, c’est sur un réseau social que le soutien de Jean-Michel Aulas enchaîne les fausses informations. Prenant à partie Audrey Hénocque et faisant preuve de mépris pour sa personne et son travail durant 6 ans, il s’accapare l’objet culturel qui est un bien public. Cette campagne municipale ne mérite pas les attaques personnelles, elles doivent cesser”.