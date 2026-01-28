"Personne ne vous connaît" : Edouard Hoffmann se paye à nouveau Audrey Hénocque, qui demande l'arrêt des "attaques personnelles"

Après avoir ciblé les têtes de liste de Jean-Michel Aulas sur LyonMag, Audrey Hénocque a été victime d'un raid de commentaires acerbes des équipes de Coeur Lyonnais. Dont une qu'elle n'a pas du tout apprécié, compte-tenu du passif qu'elle a avec Edouard Hoffmann.
"Ses candidats (à Jean-Michel Aulas) ne font pas rêver. Entre des Républicains, des macronistes, des personnes qui grenouillent dans la politique depuis 30 ans ou des personnes excitées comme Edouard Hoffmann, c'est inquiétant", déclarait ainsi la 1ère adjointe à la Culture de Grégory Doucet sur le plateau des Coulisses du Grand Lyon.
Réponse d'Edouard Hoffmann sur X : "Chère Audrey, en 6 ans, je ne vous ai JAMAIS croisée au théâtre , aux spectacles, dans nos musées, nos écoles d’art, nos galeries, dans les soirées de mécènes, les galeries…: personne ne vous connaît. Votre mépris pour les acteurs de la culture ne trompe personne".
Pour rappel, Edouard Hoffmann, passé d'habitant du 1er arrondissement très investi contre les tags via la page Facebook SaccageLyon à lieutenant de Jean-Michel Aulas, s'était fait remarquer en avril dernier en tentant d'interpeller vivement Audrey Hénocque à propos d'un tag sur la place Bellecour.
Le camp de Grégory Doucet a donc officiellement réagi à cette pique lancée sur X : "Après avoir tenté d'agresser Audrey Hénocque sur la place Bellecour, Edouard Hoffmann s’en prend une nouvelle fois à la première adjointe de la ville de Lyon. Cette fois, c’est sur un réseau social que le soutien de Jean-Michel Aulas enchaîne les fausses informations. Prenant à partie Audrey Hénocque et faisant preuve de mépris pour sa personne et son travail durant 6 ans, il s’accapare l’objet culturel qui est un bien public. Cette campagne municipale ne mérite pas les attaques personnelles, elles doivent cesser”.
Ces militants écologistes méprisent continuellement dans une arrogance indigne pour des responsables publics les citoyens et élus qui ne pensent pas eux et ils veulent quoi en retour ? Un mandat à mépriser les gens cela laisse des traces.Signaler Répondre
Quand on attaque, faut pas venir après se plaindre des répliques.Signaler Répondre
Personnellement je l'ai vue à l'auditorium pour les 50 ans de l'institution. Elle a fait un discours sans intérêt qu'à l'évidence elle n'avait pas écrit et qu'en plus elle n'arrivait pas à lire. Comment des gens de ce niveau arrivent ils à leurs postes ? La prime à la médiocrité doit cesser.
Admiratif de leur capacité a vivre avec toutes leur contradictions..Et toujours la même interrogation, ils sont combien dans leurs têtes,,?Signaler Répondre
En fait, à quoi elle sert la Audrey ?Signaler Répondre
Sûr que personne ne la connait..... sauf ces nazes de vers, de l'entre-soi en somme !
Elle va se prendre aussi une belle tôle en Mars, elle aura le temps ensuite de cultiver sa culture !
Quand elle le qualifie d'excité ça passe, mais quand lui répond ça devient une attaque personnelle ?Signaler Répondre
C'est fascinant un gauchiasse.
Le verbe "s'accaparer" N'EXISTE PAS.Signaler Répondre
C'est soit : accaparer, monopoliser, etc
soit : s'approprier, se réserver, s'adjuger etc…
Ce charabia témoigne du niveau pitoyable de ses auteurs.
Donc les verts font une attaque personnelle pour dire qu'il ne faut pas faire d'attaque personnelle....Signaler Répondre
Ben si vous avez des éléments ne vous gênez pas....Signaler Répondre
A ce petit jeu personne n'est certain de gagner...
"je vous demande de vous arrêter".….la gauche qui nous fait du Balladur👍....je suis réellement inquiet d un possible burn out de l équipe sortante pour cause d injonctions contradictoires......Signaler Répondre
On va avoir droit à tous les twitts de l’équipe d’Aulas ?Signaler Répondre
C’est vrai que tout le monde connaît Edouard hoffman. Une enquête sur lui serait très utile, s il y avait des journalistes par ici.