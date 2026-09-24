Lyon : il remarque quelque chose d’anormal chez ses voisins absents, son réflexe va tout changer

Ce lundi 21 septembre, vers 22h30, un habitant du quartier de la Guillotière, à Lyon 7e, remarque que la demeure de ses voisins pourtant absents est éclairée. Suspectant un cambriolage, il décide alors de prévenir la police.

Et son intuition va rapidement se confirmer. À leur arrivée sur les lieux, les fonctionnaires aperçoivent un individu qui abandonne un sac rempli d’affaires avant de tenter de leur échapper. Pour prendre la fuite, le suspect emprunte une échelle donnant sur le toit.

Des bijoux et une clé de voiture retrouvés

La tentative tourne court : l’homme, âgé d’une cinquantaine d’années et déjà défavorablement connu des services de police, est interpellé.

Une fois conduit au service de police, il remet spontanément aux fonctionnaires des bijoux ainsi qu’une clé de voiture. Il indique alors avoir dérobé ces objets à l’intérieur de la maison, précise la police nationale du Rhône.

Prévenu des faits, le propriétaire dépose plainte. Le suspect est placé en garde à vue et reconnaît, lors de son audition, l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Il devait être présenté au parquet de Lyon ce jeudi 24 septembre en vue d’une comparution immédiate.