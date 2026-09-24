Mort de Quentin Deranque à Lyon : huit nouvelles personnes interpellées, sept mois après les faits

Huit personnes ont été interpellées ce jeudi 24 septembre, selon des sources proches du dossier.

Ces nouvelles arrestations interviennent plus de sept mois après les faits. Pour rappel le 12 février dernier, Quentin Deranque, âgé de 23 ans, avait été violemment frappé à Lyon lors d’affrontements entre militants d’extrême droite et d’extrême gauche. Grièvement blessé, le jeune homme était décédé deux jours plus tard.

Une enquête qui se poursuit depuis février

Dès les jours suivant le drame, d’importantes investigations avaient été engagées pour identifier les personnes impliquées dans les violences. Plusieurs suspects avaient notamment été interpellés puis mis en examen au cours des semaines suivantes.

L’enquête s'est depuis poursuivie afin de déterminer précisément le rôle des différents protagonistes présents au moment des faits.

À ce stade, aucun élément supplémentaire n’a été communiqué sur le profil de ces personnes ni sur les suites judiciaires qui pourraient être données à ces arrestations.