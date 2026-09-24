Mort de Quentin Deranque à Lyon : huit nouvelles personnes interpellées, sept mois après les faits

Huit personnes ont été interpellées ce jeudi 24 septembre, selon des sources proches du dossier.
Ces nouvelles arrestations interviennent plus de sept mois après les faits. Pour rappel le 12 février dernier, Quentin Deranque, âgé de 23 ans, avait été violemment frappé à Lyon lors d’affrontements entre militants d’extrême droite et d’extrême gauche. Grièvement blessé, le jeune homme était décédé deux jours plus tard.
Une enquête qui se poursuit depuis février
Dès les jours suivant le drame, d’importantes investigations avaient été engagées pour identifier les personnes impliquées dans les violences. Plusieurs suspects avaient notamment été interpellés puis mis en examen au cours des semaines suivantes.
L’enquête s'est depuis poursuivie afin de déterminer précisément le rôle des différents protagonistes présents au moment des faits.
À ce stade, aucun élément supplémentaire n’a été communiqué sur le profil de ces personnes ni sur les suites judiciaires qui pourraient être données à ces arrestations.
C'est vieux jeu, aujourd'hui ça se bat avec la fourniture de pétrole ;-)Signaler Répondre
valable pour les bobos qui ont détruit RockfellerSignaler Répondre
Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire sur les violences commises par des militants d'ultradroite le même jour.Signaler Répondre
On rappelle que le téléphone de Raphaël Archenault dont l'un des accusés était son assistant n'a jamais été inspecté.Signaler Répondre
pour info c est pas l extrême droite qui a tué Quentin mais bien l extrême gauche ( la jeune garde amis privilégiés de LFI et des EELV )Signaler Répondre
L’extrême-gauche tueSignaler Répondre
Il n'existe aucune déclaration publique d'Éric Coquerel concernant la mort ou l'assassinat de Georges Besse.Signaler Répondre
tu dois le connaitre dans le privé ou tu diffames. la peine encourue pour diffamation est de 12.000 euros.
Tout est triste ds cette histoire, tout ces jeunes qui ont subit un lavage de cerveau qui les a conduit a cette énorme connerie et a ruiner leur vie.Signaler Répondre
Tout ça pour comprendre ds 20 ans pour ceux qui sont encore vivant qu'à la fin le seul vainqueur de toute façon c'est toujours la banque.
Diviser pour mieux régner.
Quand un parti politique cautionne de telles violences, ça veut dire qu’il est prêt à tuer pour ses idées…. à l’instar de l’extrême droite. On avait déjà eu ce type de situation quand Georges Besse avait été assassiné lâchement par le groupe terroriste Action Direct. Eric Coquerel avait cautionné sous prétexte qu’il représentait le capitalisme. Et cela ne les empêche pas de parader !!! Moi , ça me donne juste envie de gerber !Signaler Répondre
Celui qui tue par le glaive périra par le glaiveSignaler Répondre