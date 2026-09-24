Judiciaire

Mort de Quentin Deranque à Lyon : huit nouvelles personnes interpellées, sept mois après les faits

Suivez-nous sur Google
Mort de Quentin Deranque à Lyon : huit nouvelles personnes interpellées, sept mois après les faits

L’enquête sur la mort de Quentin Deranque connaît un nouveau coup d’accélérateur. 

Huit personnes ont été interpellées ce jeudi 24 septembre, selon des sources proches du dossier.

Ces nouvelles arrestations interviennent plus de sept mois après les faits. Pour rappel le 12 février dernier, Quentin Deranque, âgé de 23 ans, avait été violemment frappé à Lyon lors d’affrontements entre militants d’extrême droite et d’extrême gauche. Grièvement blessé, le jeune homme était décédé deux jours plus tard.

Une enquête qui se poursuit depuis février

Dès les jours suivant le drame, d’importantes investigations avaient été engagées pour identifier les personnes impliquées dans les violences. Plusieurs suspects avaient notamment été interpellés puis mis en examen au cours des semaines suivantes.

L’enquête s'est depuis poursuivie afin de déterminer précisément le rôle des différents protagonistes présents au moment des faits.

À ce stade, aucun élément supplémentaire n’a été communiqué sur le profil de ces personnes ni sur les suites judiciaires qui pourraient être données à ces arrestations.

Tags :

Quentin Deranque

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 24/09/2026 à 16:41
Kiss Kiss a écrit le 24/09/2026 à 15h26

Celui qui tue par le glaive périra par le glaive

C'est vieux jeu, aujourd'hui ça se bat avec la fourniture de pétrole ;-)

Signaler Répondre
avatar
ma le 24/09/2026 à 16:31
Kiss Kiss a écrit le 24/09/2026 à 15h26

Celui qui tue par le glaive périra par le glaive

valable pour les bobos qui ont détruit Rockfeller

Signaler Répondre
avatar
Ultradroite le 24/09/2026 à 16:22

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire sur les violences commises par des militants d'ultradroite le même jour.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 24/09/2026 à 16:20

On rappelle que le téléphone de Raphaël Archenault dont l'un des accusés était son assistant n'a jamais été inspecté.

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 24/09/2026 à 16:10
Projet de societe a écrit le 24/09/2026 à 15h48

Quand un parti politique cautionne de telles violences, ça veut dire qu’il est prêt à tuer pour ses idées…. à l’instar de l’extrême droite. On avait déjà eu ce type de situation quand Georges Besse avait été assassiné lâchement par le groupe terroriste Action Direct. Eric Coquerel avait cautionné sous prétexte qu’il représentait le capitalisme. Et cela ne les empêche pas de parader !!! Moi , ça me donne juste envie de gerber !

pour info c est pas l extrême droite qui a tué Quentin mais bien l extrême gauche ( la jeune garde amis privilégiés de LFI et des EELV )

Signaler Répondre
avatar
Pour ceux qui en doutent encore le 24/09/2026 à 16:04

L’extrême-gauche tue

Signaler Répondre
avatar
Pinocchio ton nez va grandir le 24/09/2026 à 15:58
Projet de societe a écrit le 24/09/2026 à 15h48

Quand un parti politique cautionne de telles violences, ça veut dire qu’il est prêt à tuer pour ses idées…. à l’instar de l’extrême droite. On avait déjà eu ce type de situation quand Georges Besse avait été assassiné lâchement par le groupe terroriste Action Direct. Eric Coquerel avait cautionné sous prétexte qu’il représentait le capitalisme. Et cela ne les empêche pas de parader !!! Moi , ça me donne juste envie de gerber !

Il n'existe aucune déclaration publique d'Éric Coquerel concernant la mort ou l'assassinat de Georges Besse.

tu dois le connaitre dans le privé ou tu diffames. la peine encourue pour diffamation est de 12.000 euros.

Signaler Répondre
avatar
6mon le 24/09/2026 à 15:56

Tout est triste ds cette histoire, tout ces jeunes qui ont subit un lavage de cerveau qui les a conduit a cette énorme connerie et a ruiner leur vie.
Tout ça pour comprendre ds 20 ans pour ceux qui sont encore vivant qu'à la fin le seul vainqueur de toute façon c'est toujours la banque.
Diviser pour mieux régner.

Signaler Répondre
avatar
Projet de societe le 24/09/2026 à 15:48

Quand un parti politique cautionne de telles violences, ça veut dire qu’il est prêt à tuer pour ses idées…. à l’instar de l’extrême droite. On avait déjà eu ce type de situation quand Georges Besse avait été assassiné lâchement par le groupe terroriste Action Direct. Eric Coquerel avait cautionné sous prétexte qu’il représentait le capitalisme. Et cela ne les empêche pas de parader !!! Moi , ça me donne juste envie de gerber !

Signaler Répondre
avatar
Kiss Kiss le 24/09/2026 à 15:26

Celui qui tue par le glaive périra par le glaive

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.