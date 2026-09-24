Périscolaire à Lyon : une mission d’évaluation adoptée par le conseil municipal

Le périscolaire lyonnais va être passé au crible pendant six mois.

Réuni ce jeudi 24 septembre, le conseil municipal de Lyon a approuvé à l’unanimité la création d’une Mission d’information et d’évaluation (MIE) consacrée aux différents dispositifs d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire. L'amendement de la France insoumise visant à inclure les violences faites aux enfants a également été adopté, malgré l'abstention de quatre élus Coeur Lyonnais.

L’objectif affiché est de disposer d’un diagnostic actualisé du fonctionnement du périscolaire lyonnais avant de proposer d’éventuelles évolutions.

Parents, animateurs et enfants seront entendus

La mission devra notamment examiner l’offre existante, sa fréquentation et son financement.

Elle devra également recueillir les retours des parents, enseignants, animateurs et enfants, avec une attention portée aux conditions d’accueil, mais aussi à "la protection des enfants et la prévention des violences".

"Cette démarche permettra de reposer les nombreux enjeux qui, au quotidien, mobilisent les équipes municipales et associatives", explique Stéphanie Léger, adjointe au maire chargée de l’Éducation et des Droits des enfants.

L’élue cite notamment "l’inscription et l’accompagnement des familles, les contenus et projets éducatifs, le contexte et l’organisation de travail, la protection et la prise en compte de la parole de l’enfant".

Treize élus et six mois de travaux

La mission sera composée de 13 conseillers municipaux, répartis à la représentation proportionnelle afin que tous les groupes du conseil puissent participer.

Durant les six prochains mois, les élus organiseront des réunions, des auditions des acteurs du périscolaire ainsi que des visites de terrain. Leur rapport final sera ensuite présenté en commission puis au conseil municipal.

La Ville inscrit cette démarche dans la continuité de sa politique menée depuis 2020, notamment avec le Projet éducatif lyonnais adopté en 2021 et la réorganisation du périscolaire du soir avec PEPS. Ce dispositif structure toujours l’accueil périscolaire lyonnais pour l’année scolaire 2026-2027.

"La sécurité de nos enfants"

Grégory Doucet met notamment en avant le contexte entourant actuellement les accueils périscolaires. "Face à une actualité qui interroge les temps périscolaires, la qualité de l’accueil et des activités proposées, ainsi que la sécurité de nos enfants, la Ville de Lyon souhaite, en toute transparence, permettre les échanges", déclare le maire écologiste.

La mission devra ainsi à la fois évaluer le fonctionnement actuel et "construire collectivement des pistes de réflexion afin de continuer d’améliorer la prise en charge des enfants durant le temps périscolaire".