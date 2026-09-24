À Marcy-l’Étoile, bioMérieux lance un test capable d’aider à détecter un infarctus en 10 minutes

Une goutte de sang et environ dix minutes d’attente. bioMérieux, dont le siège est installé à Marcy-l’Étoile, annonce ce jeudi 24 septembre le lancement de SPINCHIP, une plateforme compacte de biologie délocalisée destinée notamment aux services d’urgence.

Son premier test, SPINCHIP hs-cTnI, permet de mesurer de manière hypersensible la troponine I cardiaque, un marqueur utilisé dans l’évaluation des patients présentant une suspicion d’infarctus aigu du myocarde.

Un résultat annoncé en dix minutes

Dans les parcours classiques, bioMérieux estime que le délai moyen entre le prélèvement et le rendu du résultat de troponine par un laboratoire hospitalier avoisine 1h30.

Avec SPINCHIP, l’entreprise annonce un temps d’analyse d’environ dix minutes.

Le fonctionnement se veut simple : une goutte de sang est prélevée au bout du doigt à l’aide d’une petite cartouche, celle-ci est ensuite insérée dans l’appareil, avant lecture du résultat quelques minutes plus tard. La plateforme est également conçue pour se connecter aux systèmes d’information hospitaliers.

L’objectif affiché est de permettre aux professionnels des urgences d’orienter plus rapidement les patients et de limiter les délais de prise en charge.

Selon les données citées par bioMérieux, les douleurs thoraciques représenteraient environ 5 à 10% des admissions d’adultes dans les services d’urgence européens.

Une innovation issue d’une acquisition réalisée il y a un an

Pour bioMérieux, ce lancement marque aussi une nouvelle étape dans le développement de la biologie délocalisée.

Le groupe avait acquis un an plus tôt la société norvégienne SpinChip Diagnostics. La nouvelle plateforme s’inscrit dans le plan stratégique GO•28 de l’entreprise.

"Avec SPINCHIP, nous apportons notre savoir-faire historique en matière d’immunoessais directement dans les services d’urgence, au plus près du patient", déclare Pierre Boulud, directeur général de bioMérieux.

Selon lui, la solution doit contribuer à "améliorer la prise en charge des patients tout en aidant les systèmes de santé à mieux organiser leurs ressources".

Un premier lancement en Europe

Le test SPINCHIP hs-cTnI a obtenu le marquage CE conformément à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Il sera dans un premier temps commercialisé en Europe, avant un déploiement progressif hors de l’Union européenne.

La technologie est présentée cette semaine à Paris à l’occasion du congrès de la Société européenne de médecine d’urgence (EUSEM). Plusieurs présentations scientifiques consacrées au diagnostic rapide aux urgences sont programmées samedi 26 septembre.

Basé à Marcy-l’Étoile, bioMérieux indique avoir réalisé 4,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, dont plus de 94% hors de France. Le groupe est présent dans 46 pays et commercialise ses solutions dans plus de 160 pays.