Lyon : bioMérieux en recul au premier trimestre 2026

Début d’année compliqué pour bioMérieux. Basé à Marcy-l’Étoile, le groupe annonce un chiffre d’affaires de 984 millions d’euros au premier trimestre 2026, en recul de 10,4 % par rapport à l’an dernier.

En données comparables, la baisse est de -3,9 %, confirmant un ralentissement de l’activité.

Cette baisse s’explique en grande partie par une épidémiologie moins favorable qu’en 2025, notamment sur les tests respiratoires. Les ventes de panels BIOFIRE ont ainsi chuté de 23 %, après une année précédente exceptionnellement dynamique.

Autre facteur : un marché jugé peu favorable aux investissements, qui pèse sur les ventes d’instruments.

Tout n’est pas en recul pour autant.

Les ventes de réactifs liés aux moteurs de croissance progressent de 6,5 %, portées notamment par la forte dynamique des solutions SPOTFIRE.

Des objectifs revus à la baisse

Face à ce contexte, le groupe revoit ses ambitions pour 2026. La croissance annuelle est désormais attendue entre +3 % et +5 %, contre +5 % à +7 % précédemment.

"L’environnement de marché particulièrement ralenti a affecté la performance du premier trimestre", explique Pierre Boulud, le directeur général de bioMérieux.

Malgré ce début d’année en retrait, bioMérieux mise sur l’innovation et une gestion stricte de ses coûts pour maintenir une trajectoire positive en 2026.