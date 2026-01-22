Lyon : bioMérieux se renforce en rachetant l’américain Accellix

L’opération, officialisée ce jeudi 22 janvier, vise à consolider la position de bioMérieux sur un marché en forte croissance, celui des thérapies innovantes, tout en renforçant son pôle industriel basé dans la métropole lyonnaise.

Basée à San José, en Californie, et à Jérusalem, Accellix a développé une plateforme compacte de cytométrie en flux capable de fournir des résultats en moins de 30 minutes. Cette technologie permet un contrôle qualité en temps réel lors de la fabrication de thérapies cellulaires et géniques, un enjeu clé pour des traitements reposant sur des cellules vivantes ou des modifications génétiques. Ces thérapies, encore émergentes, affichent des taux de réussite clinique deux à trois fois supérieurs à ceux des traitements traditionnels, mais nécessitent des standards de sécurité et de fiabilité particulièrement élevés.

Pour bioMérieux, l’acquisition d’Accellix s’inscrit dans la continuité d’un partenariat engagé depuis 2020. Le groupe lyonnais distribuait déjà certaines solutions de l’entreprise américaine, notamment en Asie-Pacifique et auprès de clients internationaux du secteur pharmaceutique. En intégrant pleinement Accellix à son périmètre, bioMérieux élargit désormais son offre de contrôle qualité, couvrant à la fois les matières premières, les étapes de fabrication et l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité des produits finis.

Sur le plan financier, bioMérieux, qui détenait environ 10% du capital d’Accellix, a racheté la totalité des parts restantes pour un montant d’environ 35 millions d’euros en numéraire. Le communiqué ne précise pas d’impact immédiat sur l’emploi, mais Accellix compte actuellement près de 70 salariés répartis entre les États-Unis et Israël.

Cette opération illustre la stratégie de montée en gamme du groupe lyonnais sur les segments à forte valeur ajoutée du diagnostic et du contrôle industriel. Déjà positionné sur les tests de stérilité, de mycoplasmes, d’endotoxines et de contrôle environnemental, bioMérieux ajoute désormais des solutions permettant d’évaluer la pureté et la viabilité cellulaire, répondant aux attentes croissantes des industriels pharmaceutiques.

Acteur historique du diagnostic in vitro, bioMérieux a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, dont plus de 93% à l’international. Coté sur Euronext Paris, le groupe installé à Marcy-l'Etoile poursuit ainsi une stratégie d’acquisitions ciblées, renforçant à la fois son rayonnement mondial et son rôle de fleuron industriel de la région lyonnaise dans les biotechnologies.