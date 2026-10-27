Près de Lyon : il avait accusé son adversaire dans un tract électoral, l'ancien maire condamné pour diffamation

Une bataille électorale qui se termine devant la justice. Plus de deux ans après les élections municipales anticipées de Fleurieux-sur-L'Arbresle, dans le Rhône, l'ancien maire Diogène Batalla vient d'être définitivement fixé sur sa condamnation en appel.

Dans une décision rendue le 8 septembre dernier, la cour d'appel de Lyon a confirmé sa culpabilité pour diffamation à l'encontre d'Elvine Léon, son ancienne première adjointe et adversaire politique.

L'affaire remonte à juin 2024. Après une vague de démissions au conseil municipal, de nouvelles élections avaient été organisées dans cette commune de l'ouest lyonnais.

Diogène Batalla, alors maire depuis 2014, affrontait notamment son ancienne adjointe, qui avait quitté la majorité municipale.

Un projet immobilier personnel au cœur des accusations

C'est un tract diffusé entre les deux tours qui a déclenché l'affaire judiciaire.

Dans ce document, Diogène Batalla accusait notamment Elvine Léon d'avoir profité de ses responsabilités en matière d'urbanisme pour favoriser son propre projet immobilier.

"Profiter de son statut de première adjointe en charge de l'urbanisme pour prioriser son projet personnel de construction, n'est pas respectable !", pouvait-on lire.

Des accusations fermement contestées par l'intéressée, qui rappelait que les autorisations avaient été signées par le maire lui-même.

Diogène Batalla avait finalement remporté le scrutin avec seulement 41 voix d'avance.

Mais son ancienne adjointe avait décidé de porter plainte pour diffamation à l'issue des élections.

Une amende de 2 000 euros avec sursis

Le 16 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon avait condamné Diogène Batalla à une amende de 2 000 euros.

L'ancien maire avait fait appel de cette décision.

La cour d'appel de Lyon a finalement confirmé le caractère diffamatoire des propos, tout en modifiant la sanction : l'amende de 2 000 euros est désormais assortie du sursis.

Diogène Batalla devra également rembourser les frais de justice engagés par Elvine Léon.

Les deux anciens adversaires ont depuis tourné la page des municipales de 2024. Diogène Batalla ne s'est pas représenté en mars 2026, tandis qu'Elvine Léon conduisait de nouveau une liste. Le scrutin a finalement été remporté dès le premier tour par Aymeric Girardon.