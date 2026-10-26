"La lutte continue à Lyon" : une nouvelle manifestation interdite ce mardi, la préfecture redoute des violences

Après les violences qui ont marqué les journées de mobilisation des 17 et 24 octobre, la préfecture du Rhône a pris un nouvel arrêté, ce lundi 26 octobre, pour empêcher la tenue d'une manifestation prévue le lendemain.
Un appel à se rassembler circulait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, notamment Telegram et Instagram, sous les slogans "La lutte continue à Lyon" et "La mobilisation continue !."
Le rendez-vous était fixé ce mardi 27 octobre à 14h devant l'Hôtel de Région, dans le quartier de Confluence (Lyon 2e), avant un cortège annoncé en direction de la place Jean-Macé (Lyon 7e).
Une manifestation sans "organisateur identifié"
Pour justifier cette nouvelle interdiction, les services de l'État pointent notamment l'absence de déclaration préalable et d'organisateur identifiable. "Aucune déclaration, aucun organisateur identifié, aucune modalité d'organisation, aucune possibilité de préparer un accompagnement", souligne la préfecture du Rhône, qui estime que ces circonstances présentent un risque de trouble à l'ordre public.
L'arrêté relève également que le visuel accompagnant cet appel représente un véhicule en flammes, ce qui, selon les autorités, laisse craindre la participation d'individus susceptibles de commettre des violences.
Les violences des 17 et 24 octobre dans le viseur
Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu. La préfecture rappelle les importantes dégradations et les pillages commis le 17 octobre dans la Presqu'île lyonnaise, notamment l'incendie de l'Office de tourisme place Bellecour.
Malgré l'interdiction des manifestations samedi dernier, près de 10 000 personnes s'étaient également mobilisées dans différents secteurs de Lyon, selon les autorités. Cette journée avait été marquée par de nouveaux affrontements, surtout à Jean-Macé et Saxe-Gambetta, ainsi que par le pillage de cinq commerces. Le bilan communiqué dans l'arrêté fait état de 36 interpellations et de 22 blessés, dont 18 policiers, pour la seule journée du 24 octobre.
La préfecture estime ainsi que la manifestation annoncée mardi présente des "risques sérieux de troubles graves à l'ordre public", que même un important dispositif policier ne permettrait pas de prévenir totalement.
Une interdiction valable dans tout Lyon
L'arrêté préfectoral précise que l'interdiction concerne uniquement cette manifestation non déclarée. Elle reste toutefois applicable si le rassemblement devait être déplacé à un autre endroit ou à un autre horaire, ce mardi, sur l'ensemble du territoire de Lyon.
Les participants s'exposent à une contravention de quatrième classe (135 euros), tandis que l'organisation d'une manifestation interdite peut être sanctionnée de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Je ne vois personne dans les médias ou le monde politique pour dire à ces jeunes qui ont pour certaines revendications largement justifiées mais que le problème est et pas des moindres il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'état notre taux d'emprunt est à 5% , faites vite un calcul avant que la France soit mise sous tutelle.Signaler Répondre
C est a cela que l on reconnaît un parti fasciste.CQFDSignaler Répondre
Ce que je retiens de la GenZ (donc notre futur) des jeunes en col claudine dans une église qui chantent un air de rap dégueulasse qui vante un terroriste meurtrier d'une fillette de 8 ans dans une école juive à Toulouse, tir à bout touchant.Signaler Répondre
Voilà ai je bien résumé la Gen Z ?
Mais cette Gen Z ne vient pas spontanément car il y avait celle d'avant ... nombriliste, individualiste... capable de faire les pires crasses dans le travail pour 50 balles de plus sur son salaire. Explosion de la violence sociétale chez ses jeunes décérébrés qui ne pensent qu'à leurs gueules et à l'argent pour acheter la dernière console à la mode (et branchés 24/24 sur des influenceurs de merde sur TikToK ou Insta).
Car autant le dire tout de suite pour ses dernières générations en réalité tout le monde peut crever si l'individu obtient ce qu'il veut... il n'y a pas d'Humanisme dans ses générations ce ne sont que des "paroles" il n'y a que des petits intérêts personnels (la Greta fait son beurre depuis des années sur des pseudo causes illusoires).
Peut on dire clairement qu'on a des générations de merde qui se succèdent? On devine rapidement ce que deviendra ce pays (et une partie de l'Occident) .. ce qui ne se retrouve pas dans les pays asiatiques.
Aucun organisateur identifié ça rappelle les gilets jaunes, on en a encore pour 6 mois sauf si un blizzard tombe sur Lyon cet hiver...Signaler Répondre
Le gouvernement lâchera quelques cacahouètes pour amuser la galerie, il n'y a plus un radis sauf dans les poches des gros actionnaires et patrons amis du roi des dieu.
M'sieu Étienne Guyot, Préfet du Rhône, Prince de Lugdunum et Baron De Brises Burnes car, il vit dans un appartement de fonction de 1000 m² qui prend une bonne partie du 1er étage de la Préfecture.Signaler Répondre
Il a decidé après avoir consommeé des langoustes et des plats de la Maison Bocus, de mettre des actions clairement LIBERTICIDES.
Doucet devrai déboulonner la statue de Louis XIV place Bellecour et de la remplacer part une réplique de la Statue De La Liberté !
Ont a bien lu qu'elle et interdite et partout dans Lyon ... J'ai hâte de lire y nous ont gazé chargé ect bah c'est interdit quesque tu comprends pas . Samedi près de 10 milles mdr y été 4 fois moins ouaiSignaler Répondre
Chenu dit qu'il faut que la CGT ne touche plus de subventions publiques car ce n'est plus un vrai syndicat mais en réalité une branche d'un parti politiqueSignaler Répondre
Je dis OUI et encore OUI
Arrêter tout les mélanges des genres et les fausses associations qui font en réalité que de la politique doivent ne plus toucher un centime d'argent public. Faudra surveiller les "dons" des municipalités de gauche...
Ne pas parler que de la CGT car la CFDT s'oriente aussi vers une politisation totale.
Certains syndicats refusent totalement la politique dont FO et la CFTC.
Je crois que des millions de gens suivent complètement les paroles de Chenu et veulent arrêter le financement de ses milices de gauche par nos impôts.
La gauche est de moins en moins démocratique. La preuve, elle est minoritaire dans l'opinion publique (moins du tiers des Français sont de gauche), mais souhaite imposer ses idées, par la force, la violence et le blocage. Au soir du second tour de l'élection présidentielle, acceptera t elle le résultat des urnes ? J'en doute fort...Signaler Répondre
En France, quand c'est interdit, on sait que tout le monde s en fout.Signaler Répondre
La nouvelle France by EELV-LFI n'a pas fini son œuvre.Signaler Répondre
Dans certains pays les balles réelles sont tirées sans conséquence.Signaler Répondre
LFI et l'extrême gauche parlant de "violence policière " d'un Etat totalitaire.Signaler Répondre
Ses même mouvements vantent les "democraties" algérienne, iranienne, venezuelienne, cubaine etc etc
Alors certes on n'a pas de vraies polices dans ses "démocraties" on a en réalité des milices sous le deguisement de policiers qui tuent violent et torturent des innocents.
Car ici on n'est pas dans un "anarchisme" on est juste dans la volonté de renverser une République pour mettre à la place une "fausse démocratie populaire " probablement sur les corps encore chauds de milliers d'innocents et au profit d'une oligarchie pseudo marxiste mais réellement mafieuse.
Manifester sans déclaration préalable, sans service d'ordre, le visage masqué et les poches pleines de cailloux, ce n'est ni démocratique, ni humaniste, ni respectueux de la personne humaine. Celles et ceux qui manifestent de cette manière méritent d'être lourdement sanctionnés. Iels n'ont aucune excuse.Signaler Répondre
Ça, continue, il faut comprendre le désarroi de la population, les élus devraient comprendre et évolués sur la situation du pays... et éviter toute la casse, car c'est quand même le contribuable qui va payer.....les dégradations.Signaler Répondre