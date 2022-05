Lyon : une marche blanche pour Laetitia, tuée par son voisin à Villeurbanne pour se venger du conseil syndical de l’immeuble

Les proches de Laetitia, ses amis, ses camarades défileront en hommage à l’adolescente de 12 ans, tuée par son voisin le 6 avril dernier.

Son corps lardé de 35 coups de couteau avait été retrouvé au domicile de ce septuagénaire qui vivait sur le même palier qu’elle et sa mère, au 27 de la rue du 4 septembre 1797 à Villeurbanne. Celui de son voisin meurtrier était découvert le lendemain dans les monts du Lyonnais, au col de la Luère, où il s’était suicidé par arme à feu.

Selon le Progrès, l’enquête a bien avancé un peu plus d’un mois après les faits. Une lettre écrite par le principal suspect a fait comprendre aux policiers qu’il aurait agi par vengeance. Le septuagénaire aurait rencontré des problèmes avec le conseil syndical de l’immeuble pour une histoire de plomberie.

Pourquoi alors avoir ciblé Laetitia, qui rentrait ce jour-là de cours pour récupérer des affaires de sport ? Visiblement car la mère de l’ado fait partie de ce syndic de copropriété qui tourmentait son esprit…

On ne sait pas encore si c’est la version finale que retiendra le parquet. Elle n’apportera pas de réconfort aux proches de Laetitia, victime innocente et collatérale des déboires d'adultes, mais un début d’explication au geste fou et barbare de cet homme qui s’y serait repris à deux fois pour se tuer, la première balle tirée dans le menton n’ayant pas été fatale.