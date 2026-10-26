Péage de Villefranche-Limas : vers une baisse des tarifs pour les habitants ? Le maire veut relancer les négociations

Pour les habitants de Villefranche-sur-Saône qui empruntent quotidiennement l'autoroute A6, la facture peut rapidement grimper. Avec un péage à 2,80 euros, un simple aller-retour représente 5,60 euros, auxquels s'ajoutent les dépenses de carburant.

Un coût régulièrement supporté par les salariés travaillant dans l'agglomération lyonnaise, mais dont le lieu de travail n'est pas nécessairement accessible en train.

Lors du conseil municipal du 5 octobre, Sandrine Vergin, élue du groupe minoritaire Villefranche insoumise, a profité d'une délibération consacrée aux nuisances sonores pour interpeller le maire sur cette question.

L'élue souhaitait notamment savoir si des tarifs préférentiels pouvaient être négociés avec le concessionnaire pour les habitants de Villefranche.

"Une vraie injustice" pour les automobilistes caladois

Thomas Ravier a reconnu que cette demande avait déjà été formulée à plusieurs reprises auprès d'APRR, sans résultat.

Le maire considère notamment que les automobilistes du Beaujolais sont désavantagés par rapport à ceux d'autres territoires.

"Il y a une vraie injustice par rapport à Vienne où il y a un effet de gratuité dans l'autre sens", a-t-il dénoncé.

L'édile regrette également que l'ouverture de l'échangeur nord de Villefranche n'ait pas permis de rendre gratuite la portion autoroutière jusqu'au péage de Limas.

Une situation qui aurait, selon lui, des conséquences sur la circulation en ville.

Certains automobilistes se rendant à Arnas ou dans le nord du Beaujolais choisiraient ainsi de sortir à Villefranche Sud et de traverser la commune pour économiser environ un euro.

Pour Thomas Ravier, une gratuité de cette portion permettrait à l'autoroute de jouer davantage son rôle de contournement à l'est de Villefranche.

Une nouvelle tentative auprès d'APRR ?

Malgré les refus précédents, le maire ne ferme pas la porte à de nouvelles démarches.

Il espère notamment que l'arrivée à échéance des grandes concessions autoroutières, entre 2031 et 2036, permettra de renégocier les conditions tarifaires avec l'État.

Mais Thomas Ravier envisage également de relancer les discussions sans attendre cette échéance.

"Les démarches qui échouent sont faites pour être retentées", a-t-il assuré, tout en reconnaissant la difficulté de faire évoluer la position d'APRR.

De son côté, Sandrine Vergin a proposé que son groupe participe à ces démarches.

Aucune baisse des tarifs n'est donc annoncée pour l'instant, mais le sujet pourrait revenir prochainement dans les échanges entre la municipalité et le concessionnaire autoroutier.