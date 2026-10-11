Villefranche-sur-Saône : du matériel de secours volé dans la caserne des pompiers

Les cambrioleurs ont pris pour cible la caserne de Villefranche-sur-Saône vers 3 heures du matin, dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 octobre. Ils ont emporté du matériel électroportatif, notamment des pinces de désincarcération et des vérins, comme lors des vols commis dans d’autres centres de secours rhodaniens.
Au-delà de leur valeur financière et de leur éventuelle utilité pour commettre de nouveaux cambriolages, ces équipements sont nécessaires aux interventions des pompiers.
Douze casernes visées depuis août
Avec Villefranche-sur-Saône, douze casernes ont désormais été prises pour cible dans le département depuis le mois d’août. Celle de Vourles-Brignais, au sud-ouest de Lyon, avait notamment subi un vol le 14 septembre.
Dès le lendemain, la préfecture et les sapeurs-pompiers du Rhône avaient annoncé un plan de sécurisation face à la répétition des faits.
Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime.
Pas de caméra ? avec un logiciel de reconnaissance faciale, on trouveraiSignaler Répondre
Mais la gauche ne veut pas savoir, et la droite a peur de savoir
un jour on découvrira que c’ete un pompier qui voler aux autres pompiers comme les pompiers pyromanes la plupart du vole dans les banques ou plateforme logistique ou autre site bien particulier se fait par un complices à l’intérieurSignaler Répondre
Les juges sont les seuls responsables! Avec vos peines dérisoires, les racailles rigolent!!!!!!!Signaler Répondre
Allô ? Il y a quelqu’un à la Préfecture ???Signaler Répondre
C'est impressionnant quand l'électorat de LFI se met au boulot.Signaler Répondre
Il ne s'arrête plus.
Il y a des responsables qu'on devrait VIRER de suite...Signaler Répondre
On va continuer à se faire voler le matériel jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ???Signaler Répondre
Les 1ers fautifs sont évidemment ces racailles, mais juste derrière la préfecture qui ne fait strictement rien pour protéger les casernes à part faire passer de temps en temps la police pour voir si tout va bien...
de plus en plus banal dans une France sans autorité de l’État.Signaler Répondre