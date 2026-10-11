Villefranche-sur-Saône : du matériel de secours volé dans la caserne des pompiers

Les cambrioleurs ont pris pour cible la caserne de Villefranche-sur-Saône vers 3 heures du matin, dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 octobre. Ils ont emporté du matériel électroportatif, notamment des pinces de désincarcération et des vérins, comme lors des vols commis dans d’autres centres de secours rhodaniens.

Au-delà de leur valeur financière et de leur éventuelle utilité pour commettre de nouveaux cambriolages, ces équipements sont nécessaires aux interventions des pompiers.

Douze casernes visées depuis août

Avec Villefranche-sur-Saône, douze casernes ont désormais été prises pour cible dans le département depuis le mois d’août. Celle de Vourles-Brignais, au sud-ouest de Lyon, avait notamment subi un vol le 14 septembre.

Dès le lendemain, la préfecture et les sapeurs-pompiers du Rhône avaient annoncé un plan de sécurisation face à la répétition des faits.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime.