Le conflit salarial dans les transports lyonnais s’invite à la Fête des Lumières. Ce mercredi, les syndicats CGT, UNSA et CFDT de Keolis Bus Lyon appellent toutes les catégories de personnel à cesser le travail du samedi 5 au mardi 8 décembre, soit les quatre jours de l’événement.
Leur revendication centrale porte sur 200 euros nets d’augmentation pour tous les salariés. "Le bras de fer avec nos directions et Sytral Mobilités est engagé", écrivent les organisations, qui estiment ne pas avoir obtenu de réponses après les précédentes mobilisations.
L’appel concerne les salariés de l’opérateur des bus. Le communiqué ne donne à ce stade aucune prévision de trafic ni de détail sur les lignes qui pourraient être touchées.
Un décrochage des salaires dénoncé
L’intersyndicale affirme qu’en six ans, le salaire à l’embauche a décroché de 157 euros par mois par rapport à l’évolution du Smic. Elle estime que cet écart se creuse davantage avec l’ancienneté et le coefficient des salariés.
Les syndicats mettent aussi en regard une augmentation salariale de 1 % cette année et une inflation qu’ils évaluent à près de 3 %. "Les salariés refusent de voir leur pouvoir d’achat reculer pendant que les prix augmentent", défendent-ils.
La CGT, l’UNSA et la CFDT rappellent avoir comptabilisé plus de 40 % de grévistes le 15 octobre. Elles citent également les mobilisations des 5 et 20 novembre, qui ont mis le métro à l’arrêt, comme les étapes d’un mouvement plus large sur les rémunérations.
Les syndicats affirment qu’il manque 500 conducteurs
Aux revendications salariales s’ajoutent des critiques sur les conditions de travail. L’intersyndicale dénonce le manque de bus, les pannes, des temps de parcours inadaptés et une surcharge de travail.
Elle chiffre à 500 le nombre de conducteurs manquants et établit un lien entre les difficultés de recrutement, les salaires et les conditions d’exercice du métier. Selon elle, ces tensions se répercutent sur la qualité du service rendu aux voyageurs.
Les trois organisations demandent à la direction de Keolis et à la présidence de SYTRAL Mobilités de répondre à leurs revendications avant cette nouvelle séquence de mobilisation. Elles appellent également les usagers à soutenir le mouvement.
Faut défendre la cause sociale, mais je ne peux cautionner les prises d'otage par les mouvements sociaux,Signaler Répondre
Je pense que les usagers devraient faire la grève des paiements, déjà qu'une partie de la population ne paie pas, mais pour ceux là on ose rien dire
Merci de votre réponse.Signaler Répondre
Je ne vais plus prendre d'abonnement mais des tickets par 10
Toujours adepte de la marche !
Il ne faut pas que les braves gens s'amusent, rêvent, soient heureux. Pour ma part, j'aime la Fête des Lumières, j'aime Noël. Je respecte profondément ceux qui n'aiment pas. Si on n'aime pas, on ne participe pas. C'est simple.Signaler Répondre
chantage annuel habituel qui prendra fin le jour où le Sytral ne cédera pas ! Alors pour une fois courage le Sytral au nom des usagers qui en ont marre .Signaler Répondre
Pourriez-vous profiter de vos jours de grève pour revoir votre orthographe ? Ce sera toujours bénéfiqueSignaler Répondre
Quand on écrit de la sorte, des c...s en mauvais français, truffées de fautes , il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Sauf quand on a de l'eau dans le crâne, bien sûr.Signaler Répondre
Tout comme vous, je suis pour la suppression pure et simple de ce spectacle pour les moutons; spectacle qui a de plus en plus de mal à se renouveler… Et si l’on revenais à la bonne vieille tradition des lumignons, geste simple et chaleureux !Signaler Répondre
Trop facile comme quizSignaler Répondre
Eh oui, un MOI JE….Signaler Répondre
J’avais pris les paris qu’ils déposeraient un préavis de grève il y a 1 mois… Bing go !!!! Avec ces syndicats du siècle passé, au moins il n’y a pas beaucoup de surprises. Rien de nouveau sous le soleil... des syndicats. Allez, bonnes fêtes à toutes et tous.Signaler Répondre
Et comme d'habitude qui va galérer les utilisateurs des tcl , vu le prix de l'abonnement .privatisons les transports ils auront tout gagnéSignaler Répondre
Et ses festivités.Signaler Répondre
Ils auraient pu se mettre en grève n'importe quand, mais ils choisissent ces dates.
On s'en souviendra.
Chaque année, c'est la même comédie et chaque année, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils vont nous faire pleurer pour un peu ! Ils se foutent complètement de l'image de Lyon combien la fête des Lumières engendrent de bénéfices pour la ville et ses habitants. Tristes sires que ces syndicalistes égoïstes.Signaler Répondre
Cette fête est celle de la Vierge Marie, elle devrait en effet être interdite aux mécréants dans votre genre. Il y a des vols pas cher pour l'Iran en ce moment, vous pourrez aller faire valoir vos revendications anti-religieuses là bas. Amen !Signaler Répondre
c’est le refrain du 8 décembre à Lyon, dans le Nord ils jouent le même pour la braderie de Lille La question cette année sera de savoir si la gauche et l’extrême gauche veulent absolument couler l’économie lyonnaise en appui aux actions de Doucet…et des fameux « partenaires privilégiés de la mairie » les violents pilleurs et incendiaires ceux qui mettent Lyon à sac et que Doucet a toujours soutenu activement en militant contre les dissolutions décidées par le ministre de l’intérieur…Signaler Répondre
En France le dialogue social c est toujours, la prise de otage, je fais grève avant et je discute après . En Allemagne on discute toujours avant et on fait éventuellement grève après .Conséquences dette de l Allemagne 64/100 du PIB ,dette de la France 119/100 du PI B .Deficit de la France avant l arrivée du showman médiatique, 99/100 du PIB .Merci Super Mario.Signaler Répondre
NOUS ? Tu parles au nom de qui ? Tu m'as demandé mon avis avant de parler à ma place aussi ?Signaler Répondre
Certains aiment, d'autres non. L'événement a du succès, en général, donc il doit plaire à certains, alors pourquoi serait-il supprimé si tu n'aimes pas.
Tu n'aimes pas, tu n'y vas pas pas, ce n'est pas plus simple que ça.
Pense aussi à la liberté des autres.
Super c’est très embêtant sa tombe pile quand la jeunesse a le plus besoin des tcl. Ça va vraiment être compliqué de ce disperser quand les fdo en donneront l’ordre avant les sommations. Je vais pas dire que c’est volontaire mais bad timings de fous vous trouvez pas, le pillage des magasins sera plus facile, au vu de la foule.Signaler Répondre
Mais bon, Solidarité! On fait grève et on reste uni! Mon voisin demande mieux? Je le veut pour lui, pour moi, pour tous!
Non, le syndicat CGT TCL Mode Lourd a déposé un préavis de grève pour le samedi 5 décembre. Il n'exclut pas de reconduire le mouvement les jours suivants, mais aucune annonce n'a encore été faite pour la période du 6 au 8 décembre.Signaler Répondre
C'est dans leur planning annuel, salariés comme direction.Signaler Répondre
Dans les entreprises "normales" ça s'appelle les NAO, pas plusieurs fois par an mais 1x ;-)
Initiative excellente. Il faut assurer une annulation définitive de cet événement vulgaire et abêtissant qui empoisonne les vies des Lyonnais depuis trop d'années. Vous ne comprenez pas ? Nous DÉTESTONS cette 'fête', merci.Signaler Répondre
Chaques années y font la même chose a la même datesSignaler Répondre
Nouvelle très surprenante !!!Signaler Répondre
Comme chaque année
La loi de l'enquiquinement maximum ......
AhSignaler Répondre
Les nantis, que dis-je les BOURGEOIS de la CGT font des leurs...
Comme chaque année depuis 30 ans...
Interdisons ce syndicat de fainéants, un ramassis de gens pas courageux..
Au lieu d'emmerder les usagers, ceux qui ont besoin des transports en commun pour aller au boulot, en laissant les portiques ouverts, ce serait leur direction qu'ils emmerderaient avec le manque à gagnerSignaler Répondre
Lumières...syndicats...chercher l’erreur....Signaler Répondre
J'ai quitté Lyon depuis quelques années mais je me souviens que pour la fête de la Vierge Marie, le 8 décembre, le métro était gratuit.Signaler Répondre
Au lieu de faire grève pourquoi ne pas faire grève seulement des encaissements ?
quel chantage lamentable.. dommage qu’on ne puisse pas virer sur le champs c’est personnes tellement toxiques!Signaler Répondre
Donc les métros fonctionnerontSignaler Répondre
Heureusement qu'elle s'est augmenté avant de commencer à travaillerSignaler Répondre