Le conflit salarial dans les transports lyonnais s’invite à la Fête des Lumières. Ce mercredi, les syndicats CGT, UNSA et CFDT de Keolis Bus Lyon appellent toutes les catégories de personnel à cesser le travail du samedi 5 au mardi 8 décembre, soit les quatre jours de l’événement.

Leur revendication centrale porte sur 200 euros nets d’augmentation pour tous les salariés. "Le bras de fer avec nos directions et Sytral Mobilités est engagé", écrivent les organisations, qui estiment ne pas avoir obtenu de réponses après les précédentes mobilisations.

L’appel concerne les salariés de l’opérateur des bus. Le communiqué ne donne à ce stade aucune prévision de trafic ni de détail sur les lignes qui pourraient être touchées.

Un décrochage des salaires dénoncé

L’intersyndicale affirme qu’en six ans, le salaire à l’embauche a décroché de 157 euros par mois par rapport à l’évolution du Smic. Elle estime que cet écart se creuse davantage avec l’ancienneté et le coefficient des salariés.

Les syndicats mettent aussi en regard une augmentation salariale de 1 % cette année et une inflation qu’ils évaluent à près de 3 %. "Les salariés refusent de voir leur pouvoir d’achat reculer pendant que les prix augmentent", défendent-ils.

La CGT, l’UNSA et la CFDT rappellent avoir comptabilisé plus de 40 % de grévistes le 15 octobre. Elles citent également les mobilisations des 5 et 20 novembre, qui ont mis le métro à l’arrêt, comme les étapes d’un mouvement plus large sur les rémunérations.

Les syndicats affirment qu’il manque 500 conducteurs

Aux revendications salariales s’ajoutent des critiques sur les conditions de travail. L’intersyndicale dénonce le manque de bus, les pannes, des temps de parcours inadaptés et une surcharge de travail.

Elle chiffre à 500 le nombre de conducteurs manquants et établit un lien entre les difficultés de recrutement, les salaires et les conditions d’exercice du métier. Selon elle, ces tensions se répercutent sur la qualité du service rendu aux voyageurs.

Les trois organisations demandent à la direction de Keolis et à la présidence de SYTRAL Mobilités de répondre à leurs revendications avant cette nouvelle séquence de mobilisation. Elles appellent également les usagers à soutenir le mouvement.