Ce lundi 23 novembre, les élus de la Métropole de Lyon ont adopté le plan CAP 2035, présenté trois jours plus tôt par la présidente Véronique Sarselli. Sur les 147 votes exprimés lors de cette délibération, 95 élus ont voté pour, cinq contre et 47 se sont abstenus. La gauche a choisi l'abstention, tandis que les élus communistes ont voté contre.
Dotée d'une enveloppe annoncée de trois milliards d'euros, la stratégie CAP 2035 doit permettre de renforcer l'attractivité du territoire, de soutenir les entreprises et de favoriser la création d'emplois. L'objectif affiché par Véronique Sarselli est de positionner la Métropole de Lyon parmi les grandes métropoles économiques mondiales à l'horizon 2035.
Réindustrialisation, emploi et commerces au cœur du projet
Le plan repose sur cinq grandes priorités. La Métropole souhaite notamment accélérer la réindustrialisation, renforcer sa souveraineté économique, faire de l'emploi un moteur de développement, reconquérir son attractivité et soutenir les commerces et l'artisanat. La simplification des démarches pour les entreprises constitue également un axe majeur de cette stratégie.
Des "plans commerces" doivent également être déployés dans les communes, tandis qu'un rapprochement entre les acteurs de l'insertion et les entreprises est envisagé pour répondre aux besoins de recrutement. La collectivité souhaite aussi favoriser les entreprises locales à travers la commande publique et développer les filières d'avenir, notamment l'intelligence artificielle et la cybersécurité.
Si la stratégie CAP 2035 a désormais franchi l'étape du vote, plusieurs interrogations demeurent concernant les modalités de financement des mesures annoncées. La durée exacte sur laquelle les trois milliards d'euros seront mobilisés n'a pas été précisée dans les éléments présentés.
je donne assez avec les charges salariales et mes impôtsSignaler Répondre
Et oui vromerSignaler Répondre
le téléphérique a été rejeté, alors que le méga tunnel était d'ordre du mirage 🤪Signaler Répondre
quand bambin joufflu fâché ,lui dire toujours ainsi..Signaler Répondre
Des économies mais plus de 200 000 euros d'augmentation du salaire de Sarselli sur ses 6 ans de mandats quand même///Signaler Répondre
3 milliards sans usage précis qu’on va pouvoir distribuer à sa guise. Quelle belle idée Gégé serait fier.Signaler Répondre
Le caractère international, il ferait bien marrer les étrangers s’ils étaient au courant, c’est du clientélisme localo-local pur et dur.
Quand Sarcelli & co conflueront que des milliards pour des investissements lourds type métro, il n’y en a pas, on leur ressortira cette belle dépense.
Ok boomerSignaler Répondre
Mme Sarselli fait ce que l'écervelé de doucet n'a pas voulu faire : donner une bonne image de Lyon sur le plan international, créer des emplois, favoriser la voiture, la bonne économie locale avec des aides aux commerçants, développer le tourisme, chasser les dealers, mettre les réseaux de drogues à mal, développer les quartiers, l'attrait sportif de la Métropole, remettre à niveau les axes de la presqu'île,.... la liste est longue.Signaler Répondre
Très bien! Pour faire repartir l'économie et l'attractivité il va falloir redonner de l'accessibilité à la ville à l'agglomération. Faire des accès rapides, proposer du stationnement. Vous pouvez critiquer la voiture c'est fini etc mais la première chose qui attire les entreprises c'est les facilités d'accès. Sans accès c'est la décroissanceSignaler Répondre
Incroyable 3 millards mais que des grands lignes, vive le doigt mouilléSignaler Répondre
Dès que l’on parle d'emplois, à gauche ils ne connaissent pas, ils profitent des salaires de leurs associations, à la charge des citoyens.Signaler Répondre
Vu votre témoignage, j’espère surtout que vous leurs avez donné une pièce à chacun…c’est bien le minimumSignaler Répondre
Véronique SARSELLI enterre déjà sa promesse de campagne sur le plafonnement des loyers ! Pendant toute la campagne, elle l'a martelée, répétée, brandie comme un engagement majeur pour convaincre les électeurs. Aujourd'hui, elle y renonce. Quel reniement ! Les promesses étaient sans plafond, mais le courage politique, lui, est manifestement au plus bas. Promettre pour séduire les électeurs, puis reculer une fois les élections passées : voilà une conception bien particulière de la parole politique. Aucun courage, aucune volonté, aucun respect des engagements. À croire que les promesses électorales ne servent qu'à décrocher des voix. La parole donnée n'engage donc que ceux qui y ont cru. Décidément, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre !Signaler Répondre
Ils sont tous dans ce même cas le RSA plombe les finances publiques et plus personne ne va bosser. Vu l'age des personnes qui font la manche elles pourraient aller au boulot mais toucher le RSA et faire la manche ça paye autant, surtout qu'ils sont logés souvent gratuitement, qu'ils ne payent pas EDF/GDF, qu'ils mangent au resto du coeur et c'est moins fatiguant.Signaler Répondre
peuvent être trompeuses....Signaler Répondre
Habitant le quartier je vous donne un exemple : une femme assise devant le Lidl du cours Charlemagne qui "fait la manche"
En réalité, elle est logée aux frais de Nicolas et touche le RSA.....
Bravo à la majorité métropolitaine pour ce plan économique qui va redonner des ambitions à cette Métropole!Signaler Répondre
Le projet est rangé dans l armoire a coté du télépherique ...Signaler Répondre
Ces 2 projets n ont jamais eu vocation à être réalisés.
Seulemment à "faire des études " et ainsi faire circuler "un peu d argent" de façon légale ...
à Villeurbanne ,avenue Barbusse samedi et dimanche matin ..les robinets se ferment les uns apres les autresSignaler Répondre
j’inspire que madam sanselli me denerara de l’arjenSignaler Répondre
en effet c'est un bonne remarqueSignaler Répondre
Félicitations. La métropole doit rattraper son retard et devenir une métropole comme Milan.Signaler Répondre
Plutôt que de céder à la caricature, pourquoi ne pas plutôt s'interroger sur les raisons de cette abstention ?Signaler Répondre
Lors des débats, la gauche et les écologistes (mais aussi le RN), ont estimé qu'au delà de grandes déclarations d'intentions, le plan ne prévoit rien de concret et surtout rien de clair sur comment seront employés ces trois milliards.
Chacun en a alors tiré des conséquences différentes :
- la gauche (hors communistes) a préféré s'abstenir, faute de savoir en pratique comment seront utilisés ces 3 milliards
- le RN a voté pour, malgré ces réserves
- les communistes ont choisi de voter contre, pour ces mêmes motifs
- Et accessoirement Mme Sarselli a aussi voté contre cette délibération
Ce matin j'ai marché 300 mètres cours-Charlemagne et j'ai compté 6 miséreux et misereuses devant différentes boutiques assis au sol un gobelet en carton face à eux...Signaler Répondre
Abstention de la gauche prévisible, dès qu'il s'agit de tenter de reconstruire quelque chose et que l'idée ne vient pas d'eux, rien d'étonnant à ce qu'ils s'abstiennent !Signaler Répondre
C'est la reprise de la philosophie insufflée par Gérard Collomb, maire de Lyon et président de la métropole qui a fait rayonner la ville de Lyon. Bravo à la nouvelle direction de la métropole sur leur projet. Il serait bien aussi de s'attaquer à la propreté de la ville ainsi qu'à l'insécurité, mais avec le maire Doucet qui a un petit vélo dans sa tête, la cohabitation est un peu compliqué.Signaler Répondre
Sarseli au top mais il fait vraiment se pencher sur la sécurité et vidéosurveillance à lyonSignaler Répondre
"la bave du crapaud n'atteint pas la caravane qui passe"Signaler Répondre
lorsqu il y a une majorité pragmatiqueSignaler Répondre
on dirait du MacronSignaler Répondre
Merci, Madame Sarselli, et bravo !Signaler Répondre
Je salue avec un enthousiasme cosmique l'adoption du plan CAP 2035 de Véronique Sarselli (95 voix pour, 47 abstentions d'une gauche qui médite encore en silence) parce que rien ne fait plus rêver qu'un chèque de trois milliards à l'horizon flou pour réparer les ruines laissées par Bruno Bernard et sa clique EELV-LFI, qui avaient apparemment décidé de remplacer le PIB par de la permaculture émotionnelle et de taxer l'oxygène des commerçants au nom du dogme.Signaler Répondre
Tandis que Doucet, tel un bûcheron en trottinette sur une piste cyclable en bambou, regarde passer le train de la réalité en s'indignant d'une pierre qui roule.
Heureusement qu'Aulas est là pour injecter du carburant spatial dans ce grand cirque : on va enfin transformer nos trottoirs en rampes de lancement et sauver l'économie lyonnaise à coups de slogans brillants, en attendant que quelqu'un se souvienne où sont rangés les détails !
On ne parle plus du méga tunnel ?Signaler Répondre
le diable se cache dans les détails ?Signaler Répondre
la gauche pour la faillite économique de la métropole avec les écolos en tête aux ordres de l’alliance LFI/Les VERTS coordonnée par DOUCET,l’homme qui n’a qu’un petit vélo en tête, qui fait tout pour couler Lyon, il suffit d’aller faire un tour en centre ville un samedi … Avec eux Lyon est devenu une ville fantômeSignaler Répondre