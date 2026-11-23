Ce lundi 23 novembre, les élus de la Métropole de Lyon ont adopté le plan CAP 2035, présenté trois jours plus tôt par la présidente Véronique Sarselli. Sur les 147 votes exprimés lors de cette délibération, 95 élus ont voté pour, cinq contre et 47 se sont abstenus. La gauche a choisi l'abstention, tandis que les élus communistes ont voté contre.

Dotée d'une enveloppe annoncée de trois milliards d'euros, la stratégie CAP 2035 doit permettre de renforcer l'attractivité du territoire, de soutenir les entreprises et de favoriser la création d'emplois. L'objectif affiché par Véronique Sarselli est de positionner la Métropole de Lyon parmi les grandes métropoles économiques mondiales à l'horizon 2035.

Réindustrialisation, emploi et commerces au cœur du projet

Le plan repose sur cinq grandes priorités. La Métropole souhaite notamment accélérer la réindustrialisation, renforcer sa souveraineté économique, faire de l'emploi un moteur de développement, reconquérir son attractivité et soutenir les commerces et l'artisanat. La simplification des démarches pour les entreprises constitue également un axe majeur de cette stratégie.

Des "plans commerces" doivent également être déployés dans les communes, tandis qu'un rapprochement entre les acteurs de l'insertion et les entreprises est envisagé pour répondre aux besoins de recrutement. La collectivité souhaite aussi favoriser les entreprises locales à travers la commande publique et développer les filières d'avenir, notamment l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

Si la stratégie CAP 2035 a désormais franchi l'étape du vote, plusieurs interrogations demeurent concernant les modalités de financement des mesures annoncées. La durée exacte sur laquelle les trois milliards d'euros seront mobilisés n'a pas été précisée dans les éléments présentés.