Rien de tel qu'une bourde sans conséquence pour détendre l'atmosphère.

Ce lundi matin, au moment de voter pour le plan économique de 3 milliards d'euros (CAP 2035), le doigt de Véronique Sarselli a ripé. La présidente LR de la Métropole de Lyon a voté contre, à l'instar des élus communistes, tandis que 95 conseillers métropolitains votaient pour et 47 s'abstenaient.

Au moment de projeter les noms des élus et leurs votes, une clameur s'est élevée sur les bancs des groupes de gauche, puis des applaudissements et des éclats de rires.

Offusquée dans un premier temps, Véronique Sarselli s'est vite déridée en prenant conscience de son vote négatif.

"Ca devait arriver, merci de me l'avoir signalé. Vous êtes parfait. Mauvaise manipulation !", s'est-elle adressée à ses opposants, avant de passer au dossier suivant.