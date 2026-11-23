Rien de tel qu'une bourde sans conséquence pour détendre l'atmosphère.
Ce lundi matin, au moment de voter pour le plan économique de 3 milliards d'euros (CAP 2035), le doigt de Véronique Sarselli a ripé. La présidente LR de la Métropole de Lyon a voté contre, à l'instar des élus communistes, tandis que 95 conseillers métropolitains votaient pour et 47 s'abstenaient.
Au moment de projeter les noms des élus et leurs votes, une clameur s'est élevée sur les bancs des groupes de gauche, puis des applaudissements et des éclats de rires.
Offusquée dans un premier temps, Véronique Sarselli s'est vite déridée en prenant conscience de son vote négatif.
"Ca devait arriver, merci de me l'avoir signalé. Vous êtes parfait. Mauvaise manipulation !", s'est-elle adressée à ses opposants, avant de passer au dossier suivant.
La Présidente de la Métropole de Lyon qui vote contre sa propre délibération sur l'économie... Nos interventions l'ont convaincue ! ;) https://t.co/5w1hW0ZFTl— Benjamin Badouard (@BBadouard) November 23, 2026
sans faute d'orthographe !Signaler Répondre
critiques par idéologie ,je qualifierais plutôt ses decisions de lucides et pertinentesSignaler Répondre
elle n'en loupe pas une décidément... difficile de ne pas aller dans le sens de ses détracteurs, elle est mollasse et se cache beaucoup... métro E qui sera abandonné discretos, le tunnel aussi... elle s'allie aux escrologistes pour la baignade à confluence...Signaler Répondre
pourtant avec voiture de fonction avec chauffeur et appartement de fonction elle devrait être pleine d'énergie.
étonnant et malencontreuxSignaler Répondre
Si ils ne jouaient pas avec notre argent !Signaler Répondre
Pendant que le pays sombre, tout ce beau monde s'amuse et vote ou pas des lois sans aucun effet sur la situation des métropolitains au bord du gouffre.Signaler Répondre