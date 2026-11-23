C'est l'un des procès criminels les plus importants de cette fin d'année à Lyon. Pendant quatre semaines, dix accusés devront répondre devant la justice de faits liés à plusieurs fusillades, deux tentatives d'incendie et un double homicide commis en 2022 à la Duchère.

Au cœur du dossier figure notamment la fusillade du 14 juin 2022, qui avait coûté la vie à deux personnes dans le 9e arrondissement.

L'enquête, fondée notamment sur des surveillances, des écoutes téléphoniques et des données de téléphonie, a conduit les magistrats à s'intéresser au rôle présumé de Karim Ben Addi.

Âgé de 37 ans, cette figure du narcotrafic lyonnais est soupçonnée d'avoir organisé plusieurs opérations violentes et d'avoir participé au double meurtre.

Une extradition qui se fait attendre

Arrêté le 25 octobre 2022 en Colombie, Karim Ben Addi dit "Fiston" est toujours incarcéré dans ce pays.

Malgré les démarches engagées pour obtenir son extradition, les autorités françaises n'ont pas réussi à organiser son retour avant l'ouverture des débats.

La cour d'assises devra déterminer les conséquences de cette absence sur la procédure. Le dossier de Karim Ben Addi pourrait être séparé de celui des autres accusés afin qu'il soit jugé ultérieurement, après son éventuel retour en France.

Un procès sous haute surveillance

Le calendrier judiciaire ne pouvait toutefois pas être repoussé indéfiniment. Six accusés sont incarcérés depuis octobre 2022 et les délais maximaux de détention provisoire imposaient la tenue du procès.

Les débats s'annoncent particulièrement sensibles. Plusieurs des personnes poursuivies encourent jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.

Cette affaire sera examinée par une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels. Le procès jusqu'au 18 décembre doit permettre de déterminer les responsabilités individuelles dans cette succession de violences qui avait profondément marqué le quartier de la Duchère.