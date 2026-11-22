Un important accident de la circulation a perturbé l'autoroute A7 ce dimanche matin, dans le sens Lyon-Marseille.

Vers 7h, trois voitures ont été impliquées dans une série de collisions à hauteur de Chasse-sur-Rhône, en Isère, non loin de Givors.

Selon les informations du Dauphiné Libéré, un premier automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule, provoquant un accident. Deux autres voitures seraient ensuite venues percuter celle déjà accidentée.

Six blessés transportés à l'hôpital

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge les occupants des véhicules.

Au total, six personnes âgées de 19 à 32 ans ont été légèrement blessées. Elles ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Lyon Sud et de Vienne.

Ce carambolage a également entraîné d'importantes perturbations de circulation sur l'A7 pendant l'intervention des secours.