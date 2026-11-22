Entre Benjamin Biolay et Pierre Perret, l'entente ne semble pas au rendez-vous. Interrogé par Nice-Matin à l'occasion de sa nouvelle tournée, l'interprète de "Comment est ta peine ?" a livré un jugement particulièrement sévère sur son aîné.
"Pierre Perret, je n'ai jamais pu l'encadrer", a déclaré Benjamin Biolay, avant d'ajouter : "La vieillesse n'est pas une excuse à tout."
Des propos qui interviennent alors que Pierre Perret se retrouve au cœur d'une controverse politique depuis la sortie de son album "Leçon de vie", le 13 novembre dernier.
Une chanson qui fait réagir LFI
Dans son titre "Les Antisémites", Pierre Perret vise plusieurs personnalités de La France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, auxquelles il reproche leur positionnement face à l'antisémitisme.
La chanson a suscité de vives réactions au sein du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a notamment exprimé sa "peine" face aux paroles de l'artiste, tandis que le député Aymeric Caron a mis en cause son discernement en évoquant son âge.
Pierre Perret a pour sa part défendu sa liberté d'expression, tout en rappelant son attachement historique à la gauche.
C'est dans ce contexte que Benjamin Biolay, qui n'a jamais caché ses penchants politiques à gauche, ayant été un soutien de François Hollande en 2012, a exprimé son antipathie pour le chanteur.
T'es bien ici toi, t'as pas encore zappé ? 🤣😘Signaler Répondre
Et pour apporter de l'eau à votre moulin :Signaler Répondre
Mieux vaut être saoul que c.n, ça dure moins longtemps (les artisses gauchiasse font bien évidemment partie de la catégorie c.n)
Pierre Perret socialo, bobo, propagandiste du politiquement correct ( genre , il y a que les immigrés qui ramassent les poubelles! )Signaler Répondre
NON MERCI
Oui la vieillesse n'est pas une excuse à tout. Raison pour laquelle les vieux comme Biolay et qui soutiennent lfi et/ou cette gauche sous sa forme actuelle sont encore plus bizarres voire irresponsablesSignaler Répondre
Tu es libre d'écouter ou pas! Comme la télé, tu as une telecommande! Tu zappes! Trop compliqué pour toi? 🤣Signaler Répondre
c qui biolay ?? moi j aime trop cette chansonSignaler Répondre
On sais où va son vote à ce pseudo chanteurSignaler Répondre
Pas forcément "au détriment" des cyclistes, mais EN FAVEUR du rééquilibrage des flux à certains endroits, non ? Le seul intitulé de ce "sondage" ne laisse guère de doutes :-)Signaler Répondre
B Biolay est un bobo de gauche soit disant moralisateur et selon moi artiste médiocre évoluant sois disant dans la sphère bien pensante P Perret est lui un vrai poète au talent incontestable qui en terme de morale est irréprochable Contrairement à l autre sa chanson Lily est un hymne admirable au vivre ensemble prenez en de la graine Mr Biolay ….Signaler Répondre
Du talent ?Signaler Répondre
C'est juste à cause d'une voix à 1 Hz qu'on le connait, il est extra nul, il se la joue dandy parisien de gauche ce gros riche qui ne lâchera jamais 1 ct...
J'ai vu une interview 1x j'ai zappé au bout de 30s, le type ne vaut pas mieux que sa "pseudo" musique dont je ne pense pas que ce soit lui qui l'ai écrit.
Petite question au passage, qui a écrit :Signaler Répondre
"Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine?
Allons enfants de la patrie, prenons le plus de drogues
La vie ne vaut d’être vécue, elle est mieux dans les blogs"?
C'est pas ce Monsieur BIOLAY, celui qui a parodier "Le chant des partisans" pour affirmer son aversion de l'extrême droite et qui a été sous le feu de vives critiques à tel point qu'il a été obligé de trouver une porte de sortie...
Et qui a écrit et chanté " La vengeance est un plat que certains mangent froid comme Stirbois s'est mangé son cèdre » ? C'est pas encore ce Monsieur BIOLAY?
Peut-être pourrait-il parodier la fameuse citation "La critique est aisée et l'art est difficile" que Rousseau avait écrite dans "Le Glorieux"? Pourrait-il également écrire :
"BIOLAY critique PERRET, c'est un drôle de sujet !
A quand ces futurs couplets, qui étrillerait
Celui qui chante encore dans les cabarets
et qui sans excès a créé de grands succès
grâce à de beaux sonnets
comme si ils étaient des chapelets
chantonnés avant le final bouquet
Gardez vos couplets muets et secrets...
faite enfin preuve de respect"?
c est qui biolay??? encore un intermittent subventionné!!!Signaler Répondre
Ça confirme bien le problème c’est les vieuxSignaler Répondre
Benjamin Biolay est le type même d’artiste sans talent que personne n’écoute et qui fait de la gauchiasse pour avoir des contrats. Il n’arrive pas à la cheville de Pierre Perret qui a un immense talent et se permet de dire ce qu’il pense...Signaler Répondre
Quand ce pseudo chanteur aura la carrière de l ami Pierrot, il pourra émettre un avis.Signaler Répondre
Mieux vaut une murge au côte rôti qu'écouter "couiner" ce pitoyable gaucho et ses groupies.Signaler Répondre
Pas mieuxSignaler Répondre
BIOLAY qui se prend pour un artiste ! il a tous les stigmates du profiteur de la médiocrité des gens qui se satisfont d'une musique insipide, alors qu'il se prend pour un grand compositeur ....Signaler Répondre
Benjamin Biolay ? C’est qui ça ?Signaler Répondre
La plupart des artistes se prétendent de gauche mais laquelle monsieur B B ? ? ? ?Signaler Répondre
Excellent Pierre on t'aime; sans faire de politique LFI a du mal a accepter la contradiction. Quant à Biolay no comment mais il ne sort pas granditSignaler Répondre
Venant de bioley c est pas grave au finalSignaler Répondre
On lui souhaite juste qu il ait la carriere de pierre perret et qu il souffle ses 92 bougies un jour
Les 92 bougies peut etre
La carriere je doute......
Ah !!!!! La gauche caviar faut tpukours qu ils ouvrent leur bouche
Qui c'est Biolay ? probablement un gauche caviar qui se croit très important et qui n'est rien, surtout qui ne représente rien surtout pas les Français mais bravo Pierre.Signaler Répondre
biolay l'exemple type d'un bourgeois richissime (par sa famille) qui vote à gauche ! avec l'argent des autres c'est facile !Signaler Répondre
Biolay a du talent contrairement a toi qui ne sais que dire du mal du Beaujolais! Va boire ton côte rôti et te prendre ta murge journalière 🤣🤣Signaler Répondre
Maintenant tu essaie de pêcher au fond de ton verre.Signaler Répondre
Patronne remettez une tournée en attendant que simone vienne le chercher.
La gauche caviard dans toute sa splendeur, ce Benjamin Biolay bien décevant à ce titreSignaler Répondre
Selon Pierre Perret la gauche ne serait pas parfaite !Signaler Répondre
La gauche ne peut laisser passer ça. La contre-attaque est en route. Un problème : Pierre Perret est populaire. Ça va pas être simple à gérer pour la gauche.
Un peu de tolérance Mr Biolay: je ne suis pas fan de chansonnettes, les vôtres comme celles de P. Permet car je sais bien que les variétés portent bien leur nom et ne regorgent pas de prix Nobel...Signaler Répondre
Arrêtez de bâillonner les gens, vous allez nous asphyxier!!!!
Quant à Mr Caron, s'il est sensible aux dégâts de l'avancée en âge, il ferait bien de regarder du côté de son gourou...
Bravo pierre ! Si ça fait réagir c'est que ça dérange ces gauchistes millionnaires.Signaler Répondre
Bravo Pierrot tu es le meilleur !Signaler Répondre
biolay (ou bio laid) quelle tanche ce type...