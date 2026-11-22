Entre Benjamin Biolay et Pierre Perret, l'entente ne semble pas au rendez-vous. Interrogé par Nice-Matin à l'occasion de sa nouvelle tournée, l'interprète de "Comment est ta peine ?" a livré un jugement particulièrement sévère sur son aîné.

"Pierre Perret, je n'ai jamais pu l'encadrer", a déclaré Benjamin Biolay, avant d'ajouter : "La vieillesse n'est pas une excuse à tout."

Des propos qui interviennent alors que Pierre Perret se retrouve au cœur d'une controverse politique depuis la sortie de son album "Leçon de vie", le 13 novembre dernier.

Une chanson qui fait réagir LFI

Dans son titre "Les Antisémites", Pierre Perret vise plusieurs personnalités de La France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, auxquelles il reproche leur positionnement face à l'antisémitisme.

La chanson a suscité de vives réactions au sein du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a notamment exprimé sa "peine" face aux paroles de l'artiste, tandis que le député Aymeric Caron a mis en cause son discernement en évoquant son âge.

Pierre Perret a pour sa part défendu sa liberté d'expression, tout en rappelant son attachement historique à la gauche.

C'est dans ce contexte que Benjamin Biolay, qui n'a jamais caché ses penchants politiques à gauche, ayant été un soutien de François Hollande en 2012, a exprimé son antipathie pour le chanteur.