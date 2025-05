Alain Jakubowicz relance la polémique : "Mélenchon est un salaud", déclare l’avocat lyonnais

Le chef de file de La France insoumise avait déjà annoncé une plainte après avoir été comparé à Goebbels par l’avocat lyonnais. Mais ce week-end, Alain Jakubowicz est revenu à la charge avec des mots encore plus directs : "Mélenchon est un salaud, c’est une injure, mais je le dis", a-t-il affirmé au micro de Radio J.

L’ancien président de la Licra a ajouté : "Je pense que c’est un mauvais homme. Bien sûr qu’il est antisémite. Est-ce qu’il l’est fondamentalement, je n’en sais rien, mais c’est encore pire finalement. Les antisémites idéologiques, c’est moins blâmable pour moi que les gens qui le font par pur opportunisme."

Pour l’avocat, Jean-Luc Mélenchon "n’a pas cette histoire, pas cette culture d’être antisémite", mais il le serait devenu "par opportunisme politique". Et de conclure : "C’est juste dégueulasse et vil."

Sur le fond, Alain Jakubowicz dit assumer totalement ses accusations : "LFI premier parti antisémite de France ? Ça ne me fait pas du tout peur de dire ça, je l’assume totalement, c’est une réalité."

Le pénaliste enfonce également le clou en liant antisémitisme et extrême gauche : " J’ai travaillé sur le négationnisme et je n’ai jamais oublié que les premiers négationnistes ne viennent pas de l’extrême droite, mais de l’extrême Gauche. J’observe une chose : c’est qu’aujourd’hui la haine, la peste antisémite est beaucoup plus présente et active du côté de l’extrême gauche, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’existe plus de l’autre côté."

À propos de l’extrême droite, Alain Jakubowicz nuance : "Vous dire que tous ces gens d’extrême droite sont aujourd’hui les meilleurs amis des juifs ? Moi, je dis qu’une bonne partie d’entre eux le sont aussi par opportunisme parce qu’ils exècrent encore plus les Arabes et les musulmans que les juifs, ça aussi, c'est une réalité. Je dis à mes coreligionnaires : faites gaffe, le tout reviendra."

Des propos qui risquent de relancer la polémique et de faire réagir à nouveau les responsables insoumis, alors que la plainte de Jean-Luc Mélenchon est toujours en cours.