Alain Jakubowicz compare Jean-Luc Mélenchon à Joseph Goebbels, le patron des insoumis porte plainte

Ce jeudi matin, sur le plateau de BFM-TV, Alain Jakubowicz a en effet comparé le leader de la France insoumise à Joseph Goebbels, dirigeant nazi spécialiste de la propagande. Une sortie qui a eu lieu dans le cadre de la sortie du livre La Meute.

La journaliste Apolline de Malherbe s'est désolidarisée des propos de son chroniqueur, sans toutefois présenter d'excuses à Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier lui a fait savoir, avant d'annoncer porter plainte contre Alain Jakubowicz pour injure publique.

"Il m’a identifié à Joseph Goebbels le criminel antisémite. Il a également injurié notre mouvement politique, ses adhérents et ses électeurs en traitant les insoumis de nazis. Tout cela le jour anniversaire de la défaite de l’Allemagne hitlérienne. Compte tenu de ses responsabilités associatives et du jour, monsieur Alain Jakubowicz ne peut ignorer la portée et la signification très gravement injurieuse de ses mots sur un tel sujet", s'émeut Jean-Luc Mélenchon.

"Sa mise en examen sera une invitation à la mesure dans la légitime polémique politique publique", conclut l'insoumis.

Jean-Luc Mélenchon a pu compter sur le soutien de ses proches et députés, à l'instar du parlementaire rhodanien Abdelkader Lahmar : "Quand un avocat de renom instrumentalise la Shoah pour attaquer un adversaire politique, ce n’est plus un dérapage : c’est une dérive. En banalisant le nazisme, ils insultent la mémoire des millions de victimes, ils piétinent l’Histoire, et empoisonnent le débat démocratique".