Duel de Lyonnais autour de l'incarcération de Nicolas Sarkozy : Pierre Botton et Alain Jakubowicz s'écharpent

Sur CNEWS, cela a créé un vif débat entre deux Lyonnais qui se connaissent parfaitement pour avoir, à des degrés divers, été proches de Michel Noir lorsqu'il était maire (1989-1995).

Pierre Botton, ancien gendre de Noir et qui dénonce depuis des années les conditions d'incarcération pour les avoir connues en tant que détenu, et l'avocat Alain Jakubowicz, qui fut adjoint de Noir, ont eu un échange tendu.

"Ce n'est pas un moment dramatique et ce n'est pas ce que veut, je crois, Nicolas Sarkozy", indiquait Alain Jakubowicz, immédiatement repris par Pierre Botton : "Ça dépend pour qui, maitre ! Vous n'avez pas vécu ce moment. Moi, je l'ai vécu. Je vous dis que c'est dramatique. Dramatique pour une famille. Vous pouvez parler, vous n'êtes jamais allé en prison. J'y suis allé ! Je sais ce qu'il vit. Ça suffit !"

Vexé, Alain Jakubowicz lui rétorquait : "Je n'ai jamais rien fait pour y aller. Les leçons sur les prisons, monsieur Botton, s'il vous plaît. Un peu d'humilité".

Rappelés à l'ordre par Pascal Praud, les deux Lyonnais se sont finalement vite rabibochés. "Excusez-moi d'avoir haussé le ton. C'est le coeur qui parle", concluait Pierre Botton.