"Misogyne", "machiste" : Alain Jakubowicz critiqué pour sa réaction face à la tenue d’une députée

Tout est parti d’une réaction de l’avocat lyonnais à la tenue de la députée LFI Ersilia Soudais. Derrière son micro, cette dernière porte un combishort. Alain Jakubowicz a simplement ajouté à sa photo : "Tenue d’hiver d’une députée. On redoute l’été…"

Rapidement, la toile s’emballe et il est jugé "sexiste", "misogyne" et "minable" par les internautes. D’autant plus que la députée en question est vice-présidente du groupe d’études sur l’antisémitisme à l’Assemblée Nationale. De quoi faire d’autant plus réagir la LICRA qui s’est aussi emparée du sujet sur Twitter en "condamnant les attaques misogynes et sexistes qui attentent à la dignité de la personne humaine".

"Supprime"

Toujours sur le même réseau social, les personnalités politiques n’ont pas tardé également à se faire entendre. La députée LFI Raquel Garrido rappelle qu’il s’agit d’une action purement misogyne : "S’en prendre à une femme politique sur la base de sa tenue est une discrimination des plus classiques."

De son côté, la présidente LFI à l’Assemblée Nationale Mathilde Panot demande des excuses de la part d’Alain Jakubowicz. Toujours dans le même parti, la députée Clémentine Autain rappelle que "la traque du corps et la police du vêtement, toujours à l’encontre des femmes, c’est intolérable en 2023".

Ou bien Sandrine Rousseau, député EELV qui lui a simplement demandé de "supprimer" son tweet.

L’avocat lyonnais s’est défendu de tout sexisme en expliquant qu’il trouve cette tenue "indigne" de l’Assemblée Nationale.

