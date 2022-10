La députée EELV Marie-Charlotte Garin outrée par l’emploi du terme "vierges effarouchées" à l’Assemblée Nationale

Preuve encore ce mercredi soir lors de l’étude du le projet de budget 2023 de la Sécurité sociale. Bruno Millienne, député des Yvelines pour le mouvement Démocrate, a annoncé que le gouvernement éviterait le blocage en engagement la responsabilité du gouvernement par le recours à l’article 49.3.

Dans sa prise de parole, l’élu s’est adressé à ses collègues, et notamment ceux de la Nupes : "les débats se sont bien passés, nous n’avons malheureusement pas le temps de terminer l’étude du texte, au regard du trop gros nombre d’amendements qui ont été déposés. Et chers collègues, j’en ai un peu assez de vos espèces d’indignations de vierges effarouchées… Comme si vous n’aviez pas provoqué vous-même ces 49.3 en déclarant dès le début que vous ne voteriez pas le texte".

De quoi faire monter la moutarde au nez de la lyonnaise Marie-Charlotte Garin, députée EELV du Rhône : "Je sais que le costume a été taillé par et pour des hommes mais si on pouvait garder le sexisme hors de nos propos et laisser les vierges effarouchées là où elles sont, nous en sortirions tous grandis". Une courte intervention applaudie par ses pairs. "C’est ridicule, c’est sexiste, et c’est inacceptable", a finalement tweeté l’écologiste