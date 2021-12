Les députés adoptent deux amendements pour associer les communes aux décisions de la Métropole de Lyon

C'est par voie de communiqué de presse que Cyrille Isaac-Sibille a relayé l'information, alors que l'Assemblée Nationale examine depuis lundi le projet de loi 3DS dont "l'ambition est d'apporter un souffle nouveau à la démocratie locale, de simplifier l'action publique, de lever les freins et les blocages et de faciliter la vie des maires et des élus".

Selon le député MoDem, "deux avancées" ont été adoptées : "Désormais, la Conférence métropolitaine, renommée en Conférence métropolitaine des maires, dispose, après adoption à une double majorité, de la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la Métropole de toute affaire intéressant la Métropole". De plus, à l'avenir, la Métropole "devra obligatoirement transmettre aux membres de la conférence métropolitaine une copie de la convocation au conseil de la métropole, de son ordre du jour et du rapport de synthèse des affaires soumises à délibération à cette occasion".

"Cette correction était nécessaire car, à la suite du nouveau mode d'élection des conseillers métropolitains en 2015, tous les maires ne siégeant désormais pas tous au conseil de la Métropole, n’avaient pas tous accès aux dossiers soumis au Conseil de Métropole", explique Cyrille Isaac-Sibille, qui a défendu ce dossier aux côtés d'autres députés du Rhône dont Blandine Brocard et Jean-Louis Touraine.

"Cette mesure s’inscrit dans le cadre du devoir d’information des élus, première des transparences nécessaires pour un fonctionnement plus démocratique de la Métropole de Lyon", a conclu le député du Rhône.