Détournements de fonds de son association : Pierre Botton sortira de prison fin novembre

Selon l'AFP, la cour d'appel de Paris a autorisé l'admission de l'ex-hommes d'affaires lyonnais au régime de la semi-liberté avec obligation de soins à partir du 22 novembre. Une première demande d'aménagement de peine ayant été refusée en juin dernier.

Pour rappel, l'ancien gendre et collaborateur de Michel Noir avait été condamné en appel à trois de prison ferme en novembre 2020 pour avoir détourné des fonds de son association contre la récidive, créée après sa sortie de prison (il avait déjà été condamné en 1996 pour abus de biens sociaux, ses 20 mois derrière les barreaux l'avaient traumatisé ndlr).

Ce ne sont pas moins de 20 000 à 36 000 euros par mois qui auraient ainsi servi à ses dépenses personnelles entre 2013 et 2017. Soit une somme totale d’environ 600 000 euros qui lui a permis de rénover sa villa à Cannes ou encore multiplier les voyages. Les frais personnels étaient maquillés en frais professionnels via sa société.

En première instance, Pierre Botton avait été condamné à cinq ans de prison ferme et 150 000 euros d'amende.