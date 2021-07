Lyon : il aurait détourné des centaines de milliers d'euros, le directeur administratif de Lyon Sud écroué

Le directeur administratif de la Faculté de médecine et de maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux à Oullins a été écroué vendredi dernier après avoir été mis en examen pour corruption, favoritisme, escroquerie et détournement de fonds publics.



Selon le Progrès, les enquêteurs se sont intéressés à son cas grâce à un dossier parallèle : une entreprise de nettoyage dans le viseur de la PAF pour travail dissimulé. Or, cette société aurait arrosé Karim M'Barek de pots-de-vin pour pouvoir intervenir, parfois de manière injustifiée et exclusive, sur le site de la faculté de médecine.



Outre l'entreprise de nettoyage, certains acteurs du BTP auraient également fait des versements directement à Karim M'Barek pour s'assurer de remporter des marchés.



Le parquet de Lyon évoque une somme dépassant plusieurs centaines de milliers d'euros qui aurait ainsi été accumulée en quelques années par le directeur administratif pincé. Par ailleurs, l’Université Lyon 1 va se porter partie civile dans cette affaire. Une enquête administrative sera également lancée, en interne. Il s’agira de comprendre comment Karim M'Barek est passé sous les radars des organes de contrôle.

A noter que Carole Burillon, élue de la Métropole de Lyon sur les listes de Gérard Collomb, a également été entendue par les enquêteurs en sa qualité de doyenne de Lyon Sud. L'occasion de vérifier si, malgré sa proximité avec Karim M'Barek, elle n'avait jamais décelé les stratagèmes présumés de son collaborateur.