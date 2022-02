Suppressions de postes et de lits à la maternité de Lyon-Sud : les sage-femmes en grève illimitée à partir de ce lundi

Ce mouvement intervient quelques jours après l'annonce par la direction de la suppression de 10,4 équivalents temps plein sur des postes de sage-femmes, aides-soignants et agents de service hospitalier, ainsi que la fermeture de cinq lits de maternité, dans cet hôpital qui compte 2000 naissances par an environ. "Nous, on ne parle pas de chiffres. Nous, on fait face à de l'humain, à des mamans, à des bébés. Mais la direction ils n'ont que des chiffres, qu'on aimerait bien voir d'ailleurs", explique Laetitia Bonin, sage-femme à la maternité de Lyon-Sud.

Le personnel craint que ces fermetures de postes aient un impact sur la qualité de soins : "Par exemple, la nuit, en salle d'accouchement, un poste en moins, c'est une personne en moins pour répondre aux sonnettes, pour accueillir les patientes, pour assurer la sécurité des mamans et des bébés. On nous demande de faire autant, voire plus, avec moins de moyens. Donc ce sera forcément au détriment de la qualité de soins et de la sécurité", regrette Laetitia Bonin.

Cette décision pourrait également avoir une conséquence sur la création du pôle physiologique qui était en cours de réalisation. "Des parents venaient à Lyon-Sud car cela correspondait à leur projet de naissance. Cela va peut-être détourner les patients vers d'autres maternités", précise la sage-femme.

Un rassemblement aura lieu ce lundi à 14h devant la maternité de Lyon-Sud. De nouvelles actions sont également prévues dans les jours qui viennent. En attendant, une pétition a été mise en ligne sur le site Change.org. Le texte a déjà reçu près de 8000 signatures.

F.L.