Qui fut le meilleur maire de Lyon ? Michel Noir (1989-1995)

Et si c’était le seul maire moderne de Lyon à ne pas avoir été en poste par hasard ?

Après tout, Edouard Herriot, Louis Pradel et Francisque Collomb ont été choisis par leurs pairs et sont arrivés au pouvoir parce qu’ils semblaient inoffensifs et manipulables. Raymond Barre s’en serait bien passé et y est allé un peu pour faire plaisir à Jacques Chirac, profitant par ailleurs des ennuis judiciaires de son prédécesseur. Quant à Gérard Collomb et Grégory Doucet, ils doivent en partie leur victoire grâce à des circonstances électorales particulières : dispersion des voix et loi PLM pour le premier, épidémie de Covid-19 pour le second.

Alors que Michel Noir, lui, a proposé une campagne sexy et a littéralement roulé sur le scrutin. Pour en finir avec les vieux croulants qui s’accrochaient, tels des papes, jusqu’à leur mort à leur mandat de maire, il a pendant près de 10 ans construit sa légitimité locale. D’abord en décrochant des postes de député du Rhône, mais aussi de vice-président de la Région Rhône-Alpes et de la Courly, ministre du Commerce extérieur et, surtout, en tentant sa chance une première fois aux municipales de 1983.

A l’époque, on pouvait être battu par le maire sortant, mais se voir proposer un mandat d’adjoint dans la foulée. Efficace pour apprendre les rouages du pouvoir et surtout analyser les faiblesses de votre adversaire.

"Les grandes espèces sont vouées à la disparition", se moquait volontiers Noir. Jean-Michel Dubernard, piètre camarade au moment de se remémorer Francisque Collomb dans LyonMag en 2006, était bien plus dithyrambique avec son successeur. L’adjoint se souvenait que "pour beaucoup de Lyonnais, Michel Noir incarnait une nouvelle façon de faire de la politique à Lyon. À la fois plus ambitieuse et plus honnête".

En 1989, Francisque Collomb ne peut rien face à la marée Noir. Coup de maître, le candidat âgé de 45 ans obtient 43 % des voix au premier tour et négocie avec son rival pour gagner tous les arrondissements le dimanche suivant. Francisque Collomb est obligé d'accepter, Michel Noir a 51 conseillers municipaux sur 73, 12 pour l'UDF, 9 pour le PS de Gérard Collomb et 1 pour le PC. Fort de cet engouement populaire et du grand chelem des arrondissements, il va pouvoir mettre en application ses grands projets.

"Noir va donner un formidable élan à cette ville qui s'était un peu endormie sous les mandats de Francisque Collomb", se souvient l’historien Bruno Benoît.

"Grand, mince, les cheveux bruns, Michel Noir avait un physique de séducteur et c'était un homme ouvert. On arrivait à le faire changer d'avis sur certains projets. Et puis, c'était un homme politique qui savait fédérer une équipe car il était humain, dynamique, il avait du charisme. Mais c'était aussi un grand bosseur. D'ailleurs, je me souviens qu'à la mairie, ses réunions avec les élus commençaient à 7 heures du matin...", relance Jean-Michel Dubernard.

Réveiller Lyon et lui donner une dimension internationale, cela passe par une gare TGV à l’aéroport de Satolas, en poursuivant l’aménagement de la Cité Internationale avec une grande salle de congrès, en construisant le périphérique TEO…

Mais ce que Michel Noir retient surtout de sa propre politique, c’est la proximité, les "choses concrètes de la vie" comme il les appelait dans sa première sortie post-victoire : rénovation des écoles, création de nouvelles places de crèches, arrivée en force du logement social dans le très chic 6e arrondissement, construction massive de parkings souterrains pour supprimer 1400 places de stationnement dans la ville.

Ce qui permettra d’ailleurs de se réapproprier la place des Terreaux en 1994, passée de vulgaire parking à oeuvre d’art confiée à Daniel Buren. À l’époque, tout le monde en était ravi, aujourd’hui on se retrouve coincé avec une configuration que l’artiste refuse de modifier…

Le Centre historique de la Résistance et de la Déportation (CHRD) voit le jour en 1992. Mais aussi la Maison de la Danse et le musée d'Art Contemporain. Convaincu par son adjoint à l'Urbanisme, Henry Chabert, que Lyon peut être sublimée avec le bon éclairage, il valide le Plan Lumière. Dès l'hiver 89, une vingtaine de sites sortent de l'obscurité le soir : la rue de la Ré, l'Hôtel-Dieu, la passerelle Saint-Vincent... Une première pierre qui mènera logiquement au premier Festival Lyon Lumières en 1999 sous Raymond Barre, ancêtre de la Fête des Lumières.

Au début des années 90, Michel Noir se lance dans un nouveau projet : en finir avec l’autoroute dans Lyon. Une vaste campagne d’affichage est organisée, y compris à Paris, avec la promesse jamais tenue : "Fin 92’ nous aurons fait sauter le bouchon de Fourvière".

Les travaux de TEO, tronçon nord du périphérique lyonnais, sont lancés, même s’il sera ouvert sous Raymond Barre qui hérita, d’ailleurs, d’une sacrée polémique avec des tarifs de péage excessifs. Ce qui l’obligera à revoir sa copie seulement un an après l’inauguration. Mais en coulisses, l'argent est visible. La Ville de Lyon se porte bien, les repas sont fastueux.

Jeune "rénovateur" de la droite avec Alain Carignon, il se prend à rêver d’un destin à l’américaine et finir à l’Elysée après s’être affranchi du RPR. Et c’est là que les affaires rattrapent Michel Noir. Son gendre Pierre Botton, qui fut son directeur de campagne avant de claquer la porte de l’Hôtel de Ville, l’entraîne dans sa chute.

Sorte de grand vizir à l’esprit tranquille, il a appuyé sans succès Dominique Perben en 2008, puis Georges Fenech, toujours à contretemps, en 2014. Il s’est aussi exprimé sur le projet de Grand Stade qu’il abhorrait, préférant que l’OL conserve Gerland, ainsi que sur l’Hôtel Dieu qu’il voulait racheter pour y installer des universités.

Verdict

C’est le plus grand "Et si ?" de l’histoire politique de Lyon. Et s’il n’avait pas eu d’ambitions nationales qui effrayaient Jacques Chirac ? Et si sa route (et celles de ses filles) n’avait pas croisé celle de Pierre Botton ? Aurait-il pu poursuivre son travail engagé autour d’une équipe considérée comme étant l’une des plus efficaces, tous maires confondus ? Michel Noir était brillant, dynamique et charismatique. Son plus gros problème, c’est qu’il le savait. Et c’est peut-être ce qui a privé Lyon d’une entrée dans le XXIe siècle avant tout le monde. Et d’un bouclage du périphérique pour fermer enfin Fourvière, qu’il voulait faire sur un second mandat.