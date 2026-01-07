Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi

D'autant que les buffets sont de moins en moins fastueux. Gabriel Amard a peut-être trouvé la parade cette année. Le député LFI du Rhône a en effet invité Jean-Luc Mélenchon à sa cérémonie, qui prendra la forme d'un banquet républicain ce vendredi à 19h au CCVA de Villeurbanne.

Une sorte de repas de famille en grand comité puisque Gabriel Amard est le gendre du leader insoumis.

Et il faudra bien la présence de Jean-Luc Mélenchon pour remobiliser les troupes de l'agglomération lyonnaise, dont le début de campagne des municipales est qualifié de très timide par la plupart des observateurs, malgré les ambitions fortes du mouvement, parti en dissidence de l'union de la gauche dans la plupart des grandes villes comme Lyon, Villeurbanne ou Vénissieux, ainsi qu'aux métropolitaines.