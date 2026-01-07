Politique

Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi

Assister aux voeux des élus, c'est rarement enchantant.

D'autant que les buffets sont de moins en moins fastueux. Gabriel Amard a peut-être trouvé la parade cette année. Le député LFI du Rhône a en effet invité Jean-Luc Mélenchon à sa cérémonie, qui prendra la forme d'un banquet républicain ce vendredi à 19h au CCVA de Villeurbanne.

Une sorte de repas de famille en grand comité puisque Gabriel Amard est le gendre du leader insoumis.

Et il faudra bien la présence de Jean-Luc Mélenchon pour remobiliser les troupes de l'agglomération lyonnaise, dont le début de campagne des municipales est qualifié de très timide par la plupart des observateurs, malgré les ambitions fortes du mouvement, parti en dissidence de l'union de la gauche dans la plupart des grandes villes comme Lyon, Villeurbanne ou Vénissieux, ainsi qu'aux métropolitaines.

Tags :

villeurbanne

jean-luc mélenchon

Gabriel Amard

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Retour sur Terre le 07/01/2026 à 09:21

Effectivement, on commence à ressentir des ondes de haine pure dans l'air.

Signaler Répondre
avatar
RobaisePierre ! le 07/01/2026 à 08:59
Lino a écrit le 07/01/2026 à 08h14

Tout sauf LFI

Le gourou, potes des régimes autoritaires ( Iran, Vénezuelal, Cuba, Chine... etc) qui rève d'être un nouveau Robespierre ! Il sait qu'il ne sera pas guillotiné comme en 1794, après un an de Terreur et de crimes !

Signaler Répondre
avatar
du coup le 07/01/2026 à 08:54

J en profite pour partir en week-end à la campagne loin de tout ces gauchos

Signaler Répondre
avatar
Gand fan de Chavez! le 07/01/2026 à 08:50

C’est un grand démocrate qui vient à notre rencontre.
Supporter de Chavez , de Castro , de Poutine et admirateur de la Chine !
Voter Amar, c’est le début du processus !

Tout y est !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/01/2026 à 08:48

Il sera présent en hologramme ou en réel ?
On ne sait jamais avec lui.
De toute façon sa pseudo politique est un fantôme ;-)

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 07/01/2026 à 08:43

Dans son vieux pardessus râpé,
Il s'en allait à la mosquée,
Chercher des voix comme un mafieux
Mon vieux !

Signaler Répondre
avatar
Watt le 07/01/2026 à 08:41

Merci mais non merci.

Signaler Répondre
avatar
Pourquoi un vendredi ? le 07/01/2026 à 08:36

Chez moi, on invite un LFI chaque mercredi soir, et en général on trouve un champion du monde
Diner de cons, superbe film à voir et revoir

Signaler Répondre
avatar
LFI-69 le 07/01/2026 à 08:31
LFI 69 a écrit le 07/01/2026 à 08h05

Voilà un vendredi qui va égayer le weekend des villeurbannais.

Oui, un WE entre blancs tout en insultant les autres de racistes !

Signaler Répondre
avatar
madurenchon le 07/01/2026 à 08:21
LFI 69 a écrit le 07/01/2026 à 08h05

Voilà un vendredi qui va égayer le weekend des villeurbannais.

vive le quebec libre!!

Signaler Répondre
avatar
Lino le 07/01/2026 à 08:14

Tout sauf LFI

Signaler Répondre
avatar
kool le 07/01/2026 à 08:11
LFI 69 a écrit le 07/01/2026 à 08h05

Voilà un vendredi qui va égayer le weekend des villeurbannais.

A part poster à tout bout champ,t'arrive à dormir et oublier ta vie désastreuse ? LM t'incite à écrire ?

Signaler Répondre
avatar
Lfi combat perdu le 07/01/2026 à 08:10

J’ai toujours voté à gauche mais ce parti est à virer définitivement
Nous ne comprenons pas leurs objectifs pour la France
Leurs représentants sont des gens sectaires fourbe et dangereux
Melenchon n’a que que des ambitions personnelles et revanchardes / ps
J’espère que 27 sera l’année de leur chaos

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 07/01/2026 à 08:05

Voilà un vendredi qui va égayer le weekend des villeurbannais.

Signaler Répondre

