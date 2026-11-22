Une matinée mouvementée à Corbas. Ce dimanche, plusieurs détonations ont été entendues sur la route de Lyon, l'un des principaux axes de circulation de cette commune située au sud-est de la métropole lyonnaise.
Selon les premiers éléments rapportés, plusieurs coups de feu auraient été tirés vers 9h, en présence de nombreux témoins.
Les individus impliqués auraient ensuite quitté les lieux. Aucun blessé ne serait à déplorer.
Les gendarmes à la recherche des auteurs
Rapidement alertée, la gendarmerie s'est rendue sur place afin de sécuriser les lieux et de préserver les éventuels indices.
Les investigations débutent à peine. Les enquêteurs doivent notamment recueillir les témoignages des personnes ayant assisté à la scène pour comprendre les circonstances de cette fusillade et identifier ses protagonistes.
Les faits se sont produits sur la route de Lyon, à proximité d'une zone industrielle.
Si tu ne vois pas le rapport, c'est que tu as perdu la vue, ou ton cerveau.Signaler Répondre
"les suspects en fuite" certainement encore un sale coup de Kévin et Matéo. Il serait temps de mettre la main sur le duo infernal...Signaler Répondre
on attend !!et si ça te va pas tu vas faire quoi !! hein quoi !! bouffon va bosserSignaler Répondre
Quel rapport avec LFI ou les Verts ?Signaler Répondre
la mairie de Corbas est de droite maintenant... pour ne pas dire proche de l extrème..
Que va faire le nouveau Maire de Corbas. ?.. on attend...
Ville apaisée...Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France apaisée by EELV-LFI !Signaler Répondre
Ils disaient bonjour en se croyant dans un monde lfiste...Signaler Répondre
Quelle belle France que nous promet LFISignaler Répondre
Zone située à 3 km de Venissieux vers l'ancien foyer des travailleurs et loin des zones des chasseurs. En revanche à proximité il y a des habitations ce qui démontre que les tireurs sont des crétins !Signaler Répondre