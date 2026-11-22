Une matinée mouvementée à Corbas. Ce dimanche, plusieurs détonations ont été entendues sur la route de Lyon, l'un des principaux axes de circulation de cette commune située au sud-est de la métropole lyonnaise.

Selon les premiers éléments rapportés, plusieurs coups de feu auraient été tirés vers 9h, en présence de nombreux témoins.

Les individus impliqués auraient ensuite quitté les lieux. Aucun blessé ne serait à déplorer.

Les gendarmes à la recherche des auteurs

Rapidement alertée, la gendarmerie s'est rendue sur place afin de sécuriser les lieux et de préserver les éventuels indices.

Les investigations débutent à peine. Les enquêteurs doivent notamment recueillir les témoignages des personnes ayant assisté à la scène pour comprendre les circonstances de cette fusillade et identifier ses protagonistes.

Les faits se sont produits sur la route de Lyon, à proximité d'une zone industrielle.