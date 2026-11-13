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Près de Lyon : un camion-citerne se renverse, une fuite de matière dangereuse mobilise près de 30 pompiers

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Près de Lyon : un camion-citerne se renverse, une fuite de matière dangereuse mobilise près de 30 pompiers

Une intervention délicate pour les sapeurs-pompiers du Rhône.

Depuis 15h30 ce vendredi, les secours sont mobilisés rue du Dauphiné, à Corbas, après un accident impliquant un camion-citerne sur le site industriel de REP International. Cette entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de presses à injecter le caoutchouc.

Au total, 28 sapeurs-pompiers et 11 engins du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) ont été déployés pour sécuriser les lieux et évaluer les risques.

Une substance encore en cours d'identification

Selon les premiers éléments, le poids lourd s'est retrouvé couché dans des circonstances qui restent à déterminer. L'accident aurait provoqué une fuite de faible débit, le produit s'échappant progressivement de la citerne.

La substance concernée, dont la nature exacte reste à établir, relèverait de la réglementation sur le transport de matières dangereuses (TMD). Les premières informations indiquent toutefois qu'elle ne serait ni corrosive, ni inflammable, ni explosive.

La situation serait actuellement sous contrôle, même si les opérations d'évaluation se poursuivent.

Tags :

REP International

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