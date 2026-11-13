Ce samedi 14 novembre, plusieurs collectifs appellent à manifester dans les rues de la capitale des Gaules pour défendre les droits des enfants, de la jeunesse et le climat, mais aussi dénoncer les inégalités sociales.
Porté par le Collectif Enfantiste 69 et le Collectif d'organisation de la marche climat, le rassemblement doit débuter à 14h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement.
Après des échanges avec les organisateurs, la préfecture du Rhône a validé un itinéraire passant par le cours Gambetta, la rue Garibaldi et l'avenue Berthelot, avant une arrivée place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement.
Une partie du centre-ville interdit
Si ce cortège déclaré pourra se tenir, les autorités redoutent d'éventuels débordements en marge de la mobilisation. La préfecture évoque notamment des appels à des manifestations non déclarées circulant sur les réseaux sociaux.
En conséquence, tout rassemblement revendicatif sera interdit ce samedi de 10h à 20h dans un périmètre du centre-ville comprenant notamment la place Bellecour.
Plusieurs restrictions s'appliqueront également à l'ensemble du département du Rhône, en particulier concernant les articles pyrotechniques, le transport de carburant en jerrican, les armes et certains équipements de protection individuelle.
Pour encadrer cette journée, le préfet Étienne Guyot annonce un important dispositif de sécurité. Policiers, gendarmes, unités de forces mobiles et réservistes seront mobilisés, avec l'appui de moyens spécialisés comprenant des véhicules Centaure, des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones. Les militaires de l'opération Sentinelle seront également présents.
Les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles d'identité et à des inspections de sacs et de coffres de véhicules dans le cadre des réquisitions judiciaires du procureur de la République. La préfecture prévient que "l'engagement immédiat des forces de sécurité sera total pour intervenir rapidement et systématiquement en cas de trouble à l'ordre public."
Les commerçants invités à prendre leurs précautions
Les autorités ont par ailleurs anticipé les conséquences possibles de cette mobilisation pour les commerces lyonnais. Une cellule de crise sera activée avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), afin d'assurer une information en temps réel.
Les commerçants ont notamment été invités à protéger leurs vitrines, vérifier leurs systèmes de sécurité et, si nécessaire, adapter leurs horaires d'ouverture. Des mesures de précaution ont également été demandées aux collectivités pour retirer de la voie publique les objets susceptibles d'être utilisés lors d'éventuels affrontements.
Tout à fait, l'ultra gauche de Mélenchon détruit le pays et pourrit la jeunesse.Signaler Répondre
Maintenant ça suffit, les pouvoirs publics doivent montrer qu'ils en ont, du pouvoir.
Il paraît que la maire du 7eme veut remettre au goût du jour une tradition bien lyonnaise " faire Fanny".....?Signaler Répondre
Je soupçonne ses collègues d'avoir de l humour pour lui avoir refile l arrondissement sachant qu au vu de ses compétences, elle allait perdre ....le prénom aussi était tentant pour une bonne blague ....
Demain, si elle est dans le cortège, au dessous de 1000000 , on considère qu elle a perdu ?
Et alors on fait FANNY 🤣🤣🤣🤣
FANNY FANNY FANNY
Ça a assez duré, la secte LFI et son gourou Iossif Mélenchon doivent cesser de manipuler la jeunesse.Signaler Répondre
De toutes façons la guerre civile qu'ils espèrent après leur défaite sera matée Manu militari.
Plus de 196000 euros de dons récoltes a ce jour depuis le 20 octobre pour l amicale de la police, qui aide les forces de l'ordre et leur famille ....Signaler Répondre
Bravo , merci, Merci a vous et a vos familles.
Courage, nous n avons que vous pour nous protéger, la France vous aime, nos héros de la république 💙🤍❤️
Le mieux serait de nous dire quand est-ce que ces abrutis de déambulateurs de nos rues arrêterons de nous faire chier avec ces troupeaux d'abrutis menés comme des moutons par ces sans cervelles de LFIstes.Signaler Répondre
Franchement si j avais l argent de leur financier PIGASSE, je mettrais en place des cars pour que toute la France se rassemble et manifeste a MONTARGIS, sur le lieu même de la résistance secondaire du gourou de la meute..Signaler Répondre
Ça aurait de la gueule, une allégeance nationale pareille !!?
Et surtout ça nous ferait des vacances...des vraies..👍👍
Euh, non merci....on était tranquille jusque là avec les forains.....Signaler Répondre
Il nous reste une chance avec la panne du funiculaire .....pourvu que ça dure ..
Si, morts de rire ici, ils ont fait un rassemblement sur le plateau.......pour descendre sur les Terreaux.....
Ils ont pas le cardio pour monter 🤣🤣🤣
Même les canuts rigolent de ces sojas blablas ..
Sans oublier que c est a la croix rousse que ARCHENAULT a tabasse en meute un jeune gamin en 2022 ce qui lui a valu une condamnation ...fiche s, condamné pour violence en réunion, attaches parlementaires en prison, convocation a l antiterrorisme...
Les canuts ont de la mémoire, surtout les anciens, d ailleurs ils ont viré ce fasciste du marché ....
Je propose une délocalisation des manifs dans une banlieue des 3 V, villes amies et acquises.,
Personne n avait rappelé a Doudou le vieux dicton :Signaler Répondre
- " pour dîner a table avec le diable il faut une longue cuillère "
Il a fait rentrer LFI et sa milice de la jeune garde, a ouvert les portes et les caméras a de dangereux fascistes antisémites ...
Tant d innocence ou de mauvaise foi en dit long sur sa capacité a gérer une ville ...
Lyon n oublie pas.....
franchement moi un doigt et j ai 63 ans 👌Signaler Répondre
vous avez parfaitement raison ca suffit pourquoi pas a la XrousseSignaler Répondre
Rien d'autre à faire que de faire c...r, tous les week end, et parfois en semaine que de manifester pour un oui ou un non? Restez donc chez vous au chaud, ça vous changera vos idées nauséabondes. 👎😡Signaler Répondre
Ce sont des adversaires de Doucet qui ourdissent ce chienlit. Au fur et à mesure que les émeutes durent, les commerces commenceront à poser clé sous porte pour assurer la destruction économique irreversible de Lyon. C'est véridique , personne ne peut le nier.Signaler Répondre
Et encore Jean Macé pour l’arrivée mais c’est pas possible on ne peut pas être tranquille 5min dans ce quartier c’est usant… un peu d’originalité dans le parcours ça nous ferait des vacancesSignaler Répondre