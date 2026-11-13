Ce samedi 14 novembre, plusieurs collectifs appellent à manifester dans les rues de la capitale des Gaules pour défendre les droits des enfants, de la jeunesse et le climat, mais aussi dénoncer les inégalités sociales.

Porté par le Collectif Enfantiste 69 et le Collectif d'organisation de la marche climat, le rassemblement doit débuter à 14h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement.

Après des échanges avec les organisateurs, la préfecture du Rhône a validé un itinéraire passant par le cours Gambetta, la rue Garibaldi et l'avenue Berthelot, avant une arrivée place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement.

Une partie du centre-ville interdit

Si ce cortège déclaré pourra se tenir, les autorités redoutent d'éventuels débordements en marge de la mobilisation. La préfecture évoque notamment des appels à des manifestations non déclarées circulant sur les réseaux sociaux.

En conséquence, tout rassemblement revendicatif sera interdit ce samedi de 10h à 20h dans un périmètre du centre-ville comprenant notamment la place Bellecour.

Plusieurs restrictions s'appliqueront également à l'ensemble du département du Rhône, en particulier concernant les articles pyrotechniques, le transport de carburant en jerrican, les armes et certains équipements de protection individuelle.

Pour encadrer cette journée, le préfet Étienne Guyot annonce un important dispositif de sécurité. Policiers, gendarmes, unités de forces mobiles et réservistes seront mobilisés, avec l'appui de moyens spécialisés comprenant des véhicules Centaure, des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones. Les militaires de l'opération Sentinelle seront également présents.

Les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles d'identité et à des inspections de sacs et de coffres de véhicules dans le cadre des réquisitions judiciaires du procureur de la République. La préfecture prévient que "l'engagement immédiat des forces de sécurité sera total pour intervenir rapidement et systématiquement en cas de trouble à l'ordre public."

Les commerçants invités à prendre leurs précautions

Les autorités ont par ailleurs anticipé les conséquences possibles de cette mobilisation pour les commerces lyonnais. Une cellule de crise sera activée avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), afin d'assurer une information en temps réel.

Les commerçants ont notamment été invités à protéger leurs vitrines, vérifier leurs systèmes de sécurité et, si nécessaire, adapter leurs horaires d'ouverture. Des mesures de précaution ont également été demandées aux collectivités pour retirer de la voie publique les objets susceptibles d'être utilisés lors d'éventuels affrontements.