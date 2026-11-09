Nouvelle manifestation à Lyon ce mardi : le trajet est désormais connu

Après plusieurs journées de mobilisation marquées par des tensions, une nouvelle manifestation est prévue ce mardi 10 novembre dans les rues de la capitale des Gaules. Cette fois, le cortège défilera sur un itinéraire désormais confirmé par les autorités.
Le départ du cortège est annoncé à 11h place Jean-Macé. Ce lundi après-midi, le tracé de cette nouvelle mobilisation faisait encore l'objet de discussions entre les organisateurs et les services de l'État.
La préfecture du Rhône nous confirme désormais que les manifestants emprunteront un parcours reliant la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, à la place Guichard, dans le 3e arrondissement, en passant par l'avenue Jean-Jaurès.
Cette manifestation est organisée à l'appel d'une intersyndicale réunissant des organisations lycéennes, étudiantes et des syndicats de l'éducation. Les revendications concernent notamment les moyens alloués à l'Éducation nationale, les conditions de travail et les rémunérations.
Ce nouveau rendez-vous intervient dans un contexte social particulièrement tendu à Lyon, après plusieurs manifestations et mobilisations lycéennes émaillées d'incidents ces dernières semaines.
Ce lundi, le syndicat des personnels de direction SNPDEN-Unsa s'est notamment rassemblé devant le lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement, dont l'entrée avait été incendiée vendredi dernier en marge de la mobilisation lycéenne.
Justement, réfléchissons : tu as lu/vu/entendu le programme du gourou Merluchon ? Il veut TOUT mettre gratos, plus personne ne paie :Signaler Répondre
Éducation, santé, énergie. De la crèche au doctorat, personne ne paierait rien : inscription, cantine, transport, périscolaire. Et tous les soins prescrits le seraient sans reste à charge. Le projet prévoit aussi la gratuité des premières tranches d’électricité, de chaleur, d’eau, de gaz. D’un accès minimal à Internet. De l’apprentissage du permis de conduire. Des musées et bibliothèques. Des procédures judiciaires courantes, comme le divorce. Des séances de psychothérapie pour les moins de 26 ans. Des protections périodiques. Des changements de sexe.
Il est tellement à l'ouest que dans son élan, il veut renationalisé la SNCF qui appartient déjà 100 % à l'État. Et tous les benêts dans la salle qui applaudissent, ça situe ses électeurs
Et bien sûr, comme Marine, il veut se fritter avec l'UE et ces deux-là croient que ladite UE va continuer d'allonger un max pour la PAC. Et comme Marine, il se couche devant Poutine. On a deux beaux spécimens, là.
Humour particulier, Si humour il y a.....Signaler Répondre
La haine du juif a toujours été un marqueur de l arrivée du fascisme....
Ce fut le cas dans les années 30 , c est le cas aujourd'hui dans les banlieues et villes gauchos islamistes...et dans tous les pays du moyen Orient....
Bardella a reçu le soutien d Israël lors de la campagne de Mediapart, fake news, et a été reçu en terre sainte......
Rima HASSAM LFIste antisémite déclarée n a pu y rentrer ..
Je suis bête, je ne crois que ce que je peux contacter factuellement ...et a priori rien de plus certain que l avis d un juif pour reconnaître un fasciste génocidaire...
Ye ye palestin tree tree palestin devian un département fracoiasSignaler Répondre
Allez, on va te suivre et on dit que Macron démissionne, et ensuite on fait quoi ? Les Français votent pour la présidentielle ? Marine passe dans un fauteuil, et tu dis quoi cher démocrate ?Signaler Répondre
Développe ta réponse en plus de trois mots.
Bien sûr, vous avez raison, c'est un complot de l'extrême droite Poutino Israelo Trumpiste. Avec l'aide d'Elon Musk. Il n'y a même pas de manifestations en France, tout est inventé.Signaler Répondre
Tu connais la citationSignaler Répondre
- " tu sais quand les types de 130 kilos disent quelque chose, les types de 60 kilos les écoutent "🤣🤣🤣🤣
Les Tuche quittent Bouzolles et découvrent la convergence des luttes...Signaler Répondre
Tiens. CNEWS, JDD, Valeurs Actuelles et toute la galaxie Bolloré soutiennent la candidature de Teddy Riner. Pas étonnant. nous sommes sauvés avec TeddySignaler Répondre
Pas facile et pourtant: % la touche existe !!!Signaler Répondre
Encore des traînes savates mardi !Signaler Répondre
il y en a marre de leurs manifs .
Des pauvres types qui ont ratés leurs vies et vont manifester avec leurs gamins de 8 ans .
Ça , c'est des parents responsable qui s'occupent bien de l'éducation de leurs enfants .
Une honte . ils verront bien quand la Marine le Pen leurs enverra ça police ICE .
Parce que la Marine le Pen c'est du Trump avec une perruque .
Elle a déjà tout : la couleur de cheveux
Les procès et les condamnations en justice .
Un premier ministre qui pourrait bien interdire aux juifs de travailler dans des établissements bancaires
NON , je rigole ! mais quand même moi à votre place je réfléchirais .
Encore une procession de bras cassés programmée ce mardi de Jean-Macé jusqu'à Guichard ! C'est le grand cirque ambulant des chômeurs professionnels et des lycéens en détresse neuronale qui remet le couvert, avec la bénédiction de la mairie écologiste qui leur déroule le tapis rouge.Signaler Répondre
Pendant que Doucet contemple ses pistes cyclables, tel un fonctionnaire de préfecture admirant la peinture fraîche d'un stop ou tel un mandarin sous sédatifs admirant le balayage des feuilles de ses platanes, et que les gourous LFI comptent l'argent des cotisations, cette armée de brêles va bloquer les avenues pour faire style qu'ils pèsent dans l'histoire.
Résultat garanti : un gros embouteillage, trois vitrines taguées et une distribution gratuite de grenades lacrymo par les CRS à l'heure du goûter.
Rangez vos pancartes en carton, achetez un dictionnaire et allez bosser au lieu de transformer Lyon en garderie pour agités du bulbe !
Les poubelles appartiennent au peuple des travailleurs, elles ont un prix qui sera facturé dans nos charges de locataire ou de propriétaireSignaler Répondre
C'est que vous ne pouvez pas connaitre, papa paie et vous vous casser ou brûler
Quand vous les ramasserez plus tard, vous apprécierz la bonne odeur de nos cochonneries que l'on jette, seuls les moins mauvais du tri de parcours SUP , pourrons faire ce métier, les autres feront la manche
Le prix de référence du gaz va encore AUGMENTER de 5,8 pourcents au 1er décembre, après une hausse de 6,6 pourcents en novembre.Signaler Répondre
80 centimes par jour. Même pas de quoi acheter une baguette de pain. Voilà le niveau de mépris du gouvernement. Qui n'a pas encore pris la mesure de la colère sociale ! voilà se que propose MacronSignaler Répondre
Selon un rapport du Quai d'Orsay cité par Reuters, les publications d'influenceurs israéliens et MAGA ont cumulé des millions de vues depuis le début du mouvement lycéen et syndical il y a bien une ingérences étrangères dans la désinformation pilotée par deux pays l’élection 2027 va être pire Israël et la Russie et États-Unis misons sur l’extrême droite la bataille sera dans la rue et sur les réseaux sociauxSignaler Répondre
Je pense que ça va mal se terminer. Trop c'est trop.Signaler Répondre