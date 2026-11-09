Nouvelle manifestation à Lyon ce mardi : le trajet est désormais connu

Après plusieurs journées de mobilisation marquées par des tensions, une nouvelle manifestation est prévue ce mardi 10 novembre dans les rues de la capitale des Gaules. Cette fois, le cortège défilera sur un itinéraire désormais confirmé par les autorités.

Le départ du cortège est annoncé à 11h place Jean-Macé. Ce lundi après-midi, le tracé de cette nouvelle mobilisation faisait encore l'objet de discussions entre les organisateurs et les services de l'État.

La préfecture du Rhône nous confirme désormais que les manifestants emprunteront un parcours reliant la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, à la place Guichard, dans le 3e arrondissement, en passant par l'avenue Jean-Jaurès.

Cette manifestation est organisée à l'appel d'une intersyndicale réunissant des organisations lycéennes, étudiantes et des syndicats de l'éducation. Les revendications concernent notamment les moyens alloués à l'Éducation nationale, les conditions de travail et les rémunérations.

Ce nouveau rendez-vous intervient dans un contexte social particulièrement tendu à Lyon, après plusieurs manifestations et mobilisations lycéennes émaillées d'incidents ces dernières semaines.

Ce lundi, le syndicat des personnels de direction SNPDEN-Unsa s'est notamment rassemblé devant le lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement, dont l'entrée avait été incendiée vendredi dernier en marge de la mobilisation lycéenne.