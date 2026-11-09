À Lyon, les commerces pourront ouvrir trois dimanches après les violences d’octobre

Les commerces de détail de Lyon pourront ouvrir exceptionnellement trois dimanches, selon un arrêté pris par le préfet de région, Étienne Guyot. Les dates retenues sont les 15 et 22 novembre, ainsi que le 27 décembre.

Cette mesure complète les dérogations accordées par la municipalité et les dispositifs de soutien économique mis en place après les violences et les pillages des 17 et 18 octobre. Dès le lendemain, les services de l’État avaient été mobilisés avec les collectivités, les chambres consulaires et les représentants des commerçants pour répondre aux dommages subis.

L’ouverture dominicale reste soumise aux règles du Code du travail, notamment celles qui encadrent l’accord des salariés et les contreparties qui leur sont dues.

La préfecture indique vouloir poursuivre son soutien aux commerçants, préserver les emplois et contribuer au redynamisme économique du centre-ville.

Reste à savoir si ces ouvertures dominicales autorisées, qui s'accompagnent donc de frais supplémentaires pour les commerçants qui doivent indemniser en fonction leurs employés, pourront sauver certains de la ruine.