À Lyon, les commerces pourront ouvrir trois dimanches après les violences d’octobre

Les commerces de détail de Lyon pourront ouvrir exceptionnellement trois dimanches, selon un arrêté pris par le préfet de région, Étienne Guyot. Les dates retenues sont les 15 et 22 novembre, ainsi que le 27 décembre.
Cette mesure complète les dérogations accordées par la municipalité et les dispositifs de soutien économique mis en place après les violences et les pillages des 17 et 18 octobre. Dès le lendemain, les services de l’État avaient été mobilisés avec les collectivités, les chambres consulaires et les représentants des commerçants pour répondre aux dommages subis.
L’ouverture dominicale reste soumise aux règles du Code du travail, notamment celles qui encadrent l’accord des salariés et les contreparties qui leur sont dues.
La préfecture indique vouloir poursuivre son soutien aux commerçants, préserver les emplois et contribuer au redynamisme économique du centre-ville.
Reste à savoir si ces ouvertures dominicales autorisées, qui s'accompagnent donc de frais supplémentaires pour les commerçants qui doivent indemniser en fonction leurs employés, pourront sauver certains de la ruine.
Quoi ?Signaler Répondre
Si on veut ouvrir 2 dimanches en novembre et 1 en décembre où est le problème ?
Les dates correspondent...
selon les syndicats , sur les 23€ d'augmentation du SMIC, la réelle hausse n'est que de 5€. Les 18€ restants correspondent simplement à la hausse automatique et obligatoire liée à l'inflation. les commerçants pourront ouvrir tout les jours le peuple n’a plus d’argent à dépenser 10 millions de français vivent avec moins de 900 euros par mois Macron et ses alliés de droite on fait détruire mon paysSignaler Répondre
Et tout de suite 15% mini en plus, plus si les 5h sont majoréesSignaler Répondre
Et tout de suite c'est du pouvoir d'achat
5 heures par semaine en plus ,
pour ceux qui le veulent
Vous êtes fâchés avec les datesSignaler Répondre
vous voulez plutôt dire : 15, 22 et 29 décembre !!! 😂🤣🤣Signaler Répondre