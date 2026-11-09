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Sa voiture et toutes ses affaires brûlées à Lyon : une cagnotte récolte plus de 23 000 euros pour Boubakar

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Sa voiture et toutes ses affaires brûlées à Lyon : une cagnotte récolte plus de 23 000 euros pour Boubakar

Le 5 novembre dernier lors de la manifestation à Lyon, une BMW avait été incendiée avenue Berthelot. Boubakar, un SDF, perdait toutes ses affaires. L'influenceur Bassem Braïki a fait appel à la générosité des donateurs pour le remettre en selle.

Ce fut l'une des nombreuses images marquantes du 5 novembre à Lyon. Alors que la tension était vive avenue Berthelot dans le 7e arrondissement, une BMW stationnée avait été incendiée. Un SDF prénommé Boubakar avait alors perdu tout ce qui lui restait : son véhicule mais aussi ses affaires restées à l'intérieur.

Une situation qui a mobilisé Bassem Braïki, l'influenceur vénissian. Ce dernier a lancé une cagnotte qui a rapidement fonctionné, jusqu'à atteindre 23 708,57 euros récoltés grâce à la générosité de 1811 donateurs.

Bassem a ensuite rencontré Boubakar pour lui annoncer la bonne nouvelle : une Toyota Prius offerte en plus de la cagnotte.

"On ne va pas laisser le frère comme ça, il y aura un suivi. J'ai déjà reçu des demandes pour savoir s'il voulait travailler. (…) Tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout", lui a indiqué le Vénissian.

Très ému, Boubakar est donc reparti au volant de sa nouvelle voiture, direction une vie qu'il espère meilleure.

Tags :

5 novembre

bassem braiki

Lyon

23 commentaires
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Darmon5 le 09/11/2026 à 11:21

Bassem trop fort ! bravo Bassem nous rappelle l’importance d’aider l’autre

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Racailles de m... le 09/11/2026 à 11:13

Les racailles se rachètent ou bien c'est Nicolas qui a encore mis la main à la poche ?

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C'est moi le 09/11/2026 à 10:59
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 09/11/2026 à 09h30

Une cagnotte pour si peu de choses, pour un sdf possédant une BMW ? Mais on marche vraiment sur la tête !! Je ne donnerai pas 1 centime.
Il y a des français (DES VRAIS) qui ne reçoivent jamais d'aides, et qui ont du mal à boucler leurs fin de mois. Ce sont ces derniers qu'il faut aider, et non pas des sdf bmw

Pour si peu de chose?
Se faire brûlé toute ce qu'il possède c'est si peu de choses pour toi?
Ok ok..
Moi je trouve ca beau la solidarité entre gens qui ne se connaissent pas, je souhaite qu'un jour tu puisse le vérifier par toi même..

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C'est moi le 09/11/2026 à 10:54
fric -frac a écrit le 09/11/2026 à 10h01

SDF?
BMW?
J'ai du louper quelque chose dans mon cursus professionnel ' j'ai bossé pendant 50 piges '.... chercher l'erreur?

Aux dernières nouvelles une BMW ce n'est pas considéré comme un domicile fixe..

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Acr le 09/11/2026 à 10:49
Ex Précisions a écrit le 09/11/2026 à 10h38

Il vient en France en voiture, avec un visa donc en règle, il vit dedans.
Et au final il peut repartir avec une nouvelle voiture et 23 000€, c'est bien la France.

La stupidité na vraiment aucune limite

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Ex Précisions le 09/11/2026 à 10:38

Il vient en France en voiture, avec un visa donc en règle, il vit dedans.
Et au final il peut repartir avec une nouvelle voiture et 23 000€, c'est bien la France.

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La France eternelle comme on l aime depuis toujours.... le 09/11/2026 à 10:38
thiers état a écrit le 09/11/2026 à 09h54

"un frère de notre communauté" ...?!
du pain béni pour Lyon mag et son public ! mais apparemment ça n'a pas encore tilté ...

Bravo M BASSEM pour votre geste .
Je vous suis un peu sur les réseaux et vous agissez concrètement pour dénoncer les dérives de votre communauté. ...
Quand vous dites Wallah, moi chrétien je dis mon dieu, mais c est le même élan de générosité des honnêtes gens travailleurs et courageux...
Pour que nous puissions comme toujours vivre cote a cote et jamais face a face...

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Ces abrutis qui brûlent tout sur leur passage le 09/11/2026 à 10:32

Seront la future police politique de Mélanchon....Comme à Cuba et au Vénézuela !

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okosur le 09/11/2026 à 10:24

Et il lui a donné un plan 'hlib' ou pas ?

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rondro le 09/11/2026 à 10:23

Les commentaires sont à gerber

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Hino le 09/11/2026 à 10:18

S'il avait su, il l'aurait brûlée plus tôt...

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étonnant le 09/11/2026 à 10:16

Un SDF en BMW ? ? ou alors c'est un modèle qui date ? ? ?

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saco697 le 09/11/2026 à 10:10

heureusement les lyonnais compenses les conneries des amis de Doucet les fameux «  partenaires privilégiés de la mairie » les extrémistes violents casseurs et incendiaires qui mettent Lyon à sac à qui le maire veut laisser le champs libre

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Jacques20 le 09/11/2026 à 10:07

La prochaine manif, je stationne ma voiture en plein milieu.

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fric -frac le 09/11/2026 à 10:01

SDF?
BMW?
J'ai du louper quelque chose dans mon cursus professionnel ' j'ai bossé pendant 50 piges '.... chercher l'erreur?

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Jeanlaville le 09/11/2026 à 09:58

Bravo pour la solidarité , Lyon ville géniale

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thiers état le 09/11/2026 à 09:54

"un frère de notre communauté" ...?!
du pain béni pour Lyon mag et son public ! mais apparemment ça n'a pas encore tilté ...

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Moon88 le 09/11/2026 à 09:47

Toute cette affaire prete à rire, entre le SDF qui dors dans une BMW (et pas un modele d'il y a 30 ans) et le coup du frere et de la communauté, en gros on peut comprend que si le SDF etait blanc ou asiatiques ni Bassem ni sa "commu" n'auraient leveés le petit doigt.

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Bla bla car le 09/11/2026 à 09:38

Quelle belle histoire de bisounours 😂👍

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 09/11/2026 à 09:30

Une cagnotte pour si peu de choses, pour un sdf possédant une BMW ? Mais on marche vraiment sur la tête !! Je ne donnerai pas 1 centime.
Il y a des français (DES VRAIS) qui ne reçoivent jamais d'aides, et qui ont du mal à boucler leurs fin de mois. Ce sont ces derniers qu'il faut aider, et non pas des sdf bmw

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rob le 09/11/2026 à 09:26

Un bel élan de solidarité ,mais maintenant il va falloir travailler mon gars , des chauffeurs poids lourd on en recherche en permanence et il lui faudra bien sur un toit.

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fer à doux le 09/11/2026 à 09:25

Très bonne action de la part de ce jeune homme, mais "le frère" me pose une question l'aurait-il fait si le malheureux aurait été d'origine africaine (hors magreb), asiatique, ou européenne?.
Félicitation à la personne qui lui offert une nouvelle voiture ainsi à la personne qui lui propose du travail qui lui permettra je l'espère de se sortir de sa galère.

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Force à bouba le 09/11/2026 à 09:25
Grand gognand a écrit le 09/11/2026 à 08h58

Un SDF qui a une BMW ...?? Si j'ai bien compris ?
Il n'est donc pas un SVL...sans voiture de luxe..

Quel médiocrité dans ton commentaire, aucune once d’intelligence ! Force au personne mobilisée pour cet SDF ! Merci de cette démarche noble !

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Grand gognand le 09/11/2026 à 08:58

Un SDF qui a une BMW ...?? Si j'ai bien compris ?
Il n'est donc pas un SVL...sans voiture de luxe..

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libre esprit le 09/11/2026 à 08:43

Bel élan de solidarité

Mais rappelons que sa voiture a été incendié par les bad block gauchiste de LFI.

"Oh une voiture allemande, sans doute un odieux riche qui vole de l'argent, brulons là"

LFI et le petit doucet sont responsable de cette violence

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