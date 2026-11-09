Sa voiture et toutes ses affaires brûlées à Lyon : une cagnotte récolte plus de 23 000 euros pour Boubakar

Ce fut l'une des nombreuses images marquantes du 5 novembre à Lyon. Alors que la tension était vive avenue Berthelot dans le 7e arrondissement, une BMW stationnée avait été incendiée. Un SDF prénommé Boubakar avait alors perdu tout ce qui lui restait : son véhicule mais aussi ses affaires restées à l'intérieur.

Une voiture en feu avenue Berthelot, les pompiers interviennent pour éteindre le sinistre provoqué par des manifestants #lyon #5Novembre2026 https://t.co/zt9k9DE7Zo — Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026

Une situation qui a mobilisé Bassem Braïki, l'influenceur vénissian. Ce dernier a lancé une cagnotte qui a rapidement fonctionné, jusqu'à atteindre 23 708,57 euros récoltés grâce à la générosité de 1811 donateurs.

Bassem a ensuite rencontré Boubakar pour lui annoncer la bonne nouvelle : une Toyota Prius offerte en plus de la cagnotte.

"On ne va pas laisser le frère comme ça, il y aura un suivi. J'ai déjà reçu des demandes pour savoir s'il voulait travailler. (…) Tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout", lui a indiqué le Vénissian.

Très ému, Boubakar est donc reparti au volant de sa nouvelle voiture, direction une vie qu'il espère meilleure.