Sa voiture et toutes ses affaires brûlées à Lyon : une cagnotte récolte plus de 23 000 euros pour Boubakar

Ce fut l'une des nombreuses images marquantes du 5 novembre à Lyon. Alors que la tension était vive avenue Berthelot dans le 7e arrondissement, une BMW stationnée avait été incendiée. Un SDF prénommé Boubakar avait alors perdu tout ce qui lui restait : son véhicule mais aussi ses affaires restées à l'intérieur.
Une voiture en feu avenue Berthelot, les pompiers interviennent pour éteindre le sinistre provoqué par des manifestants #lyon #5Novembre2026 https://t.co/zt9k9DE7Zo— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Une situation qui a mobilisé Bassem Braïki, l'influenceur vénissian. Ce dernier a lancé une cagnotte qui a rapidement fonctionné, jusqu'à atteindre 23 708,57 euros récoltés grâce à la générosité de 1811 donateurs.
Bassem a ensuite rencontré Boubakar pour lui annoncer la bonne nouvelle : une Toyota Prius offerte en plus de la cagnotte.
"On ne va pas laisser le frère comme ça, il y aura un suivi. J'ai déjà reçu des demandes pour savoir s'il voulait travailler. (…) Tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout", lui a indiqué le Vénissian.
Très ému, Boubakar est donc reparti au volant de sa nouvelle voiture, direction une vie qu'il espère meilleure.
23 708,57 € RÉCOLTÉS POUR BOUBACAR 🙏 Il y a 3 jours, sa voiture brûlait en pleine manif. Aujourd'hui, vous avez été 1 811 à lui tendre la main. Et c'est pas fini ! Un frère de notre communauté lui a offert une Toyota Prius, sans toucher à un seul euro de la cagnotte 🚗 W BOUBACAR 🏆 VIVE LA FRANCE 🇫🇷 Partagez, on soutient Boubacar.— Bassem 🥛 (@BassemTH69) November 8, 2026
Bassem trop fort ! bravo Bassem nous rappelle l’importance d’aider l’autreSignaler Répondre
Les racailles se rachètent ou bien c'est Nicolas qui a encore mis la main à la poche ?Signaler Répondre
Pour si peu de chose?Signaler Répondre
Se faire brûlé toute ce qu'il possède c'est si peu de choses pour toi?
Ok ok..
Moi je trouve ca beau la solidarité entre gens qui ne se connaissent pas, je souhaite qu'un jour tu puisse le vérifier par toi même..
Aux dernières nouvelles une BMW ce n'est pas considéré comme un domicile fixe..Signaler Répondre
La stupidité na vraiment aucune limiteSignaler Répondre
Il vient en France en voiture, avec un visa donc en règle, il vit dedans.Signaler Répondre
Et au final il peut repartir avec une nouvelle voiture et 23 000€, c'est bien la France.
Bravo M BASSEM pour votre geste .Signaler Répondre
Je vous suis un peu sur les réseaux et vous agissez concrètement pour dénoncer les dérives de votre communauté. ...
Quand vous dites Wallah, moi chrétien je dis mon dieu, mais c est le même élan de générosité des honnêtes gens travailleurs et courageux...
Pour que nous puissions comme toujours vivre cote a cote et jamais face a face...
Seront la future police politique de Mélanchon....Comme à Cuba et au Vénézuela !Signaler Répondre
Et il lui a donné un plan 'hlib' ou pas ?Signaler Répondre
Les commentaires sont à gerberSignaler Répondre
S'il avait su, il l'aurait brûlée plus tôt...Signaler Répondre
Un SDF en BMW ? ? ou alors c'est un modèle qui date ? ? ?Signaler Répondre
heureusement les lyonnais compenses les conneries des amis de Doucet les fameux « partenaires privilégiés de la mairie » les extrémistes violents casseurs et incendiaires qui mettent Lyon à sac à qui le maire veut laisser le champs libreSignaler Répondre
La prochaine manif, je stationne ma voiture en plein milieu.Signaler Répondre
SDF?Signaler Répondre
BMW?
J'ai du louper quelque chose dans mon cursus professionnel ' j'ai bossé pendant 50 piges '.... chercher l'erreur?
Bravo pour la solidarité , Lyon ville génialeSignaler Répondre
"un frère de notre communauté" ...?!Signaler Répondre
du pain béni pour Lyon mag et son public ! mais apparemment ça n'a pas encore tilté ...
Toute cette affaire prete à rire, entre le SDF qui dors dans une BMW (et pas un modele d'il y a 30 ans) et le coup du frere et de la communauté, en gros on peut comprend que si le SDF etait blanc ou asiatiques ni Bassem ni sa "commu" n'auraient leveés le petit doigt.Signaler Répondre
Quelle belle histoire de bisounours 😂👍Signaler Répondre
Une cagnotte pour si peu de choses, pour un sdf possédant une BMW ? Mais on marche vraiment sur la tête !! Je ne donnerai pas 1 centime.Signaler Répondre
Il y a des français (DES VRAIS) qui ne reçoivent jamais d'aides, et qui ont du mal à boucler leurs fin de mois. Ce sont ces derniers qu'il faut aider, et non pas des sdf bmw
Un bel élan de solidarité ,mais maintenant il va falloir travailler mon gars , des chauffeurs poids lourd on en recherche en permanence et il lui faudra bien sur un toit.Signaler Répondre
Très bonne action de la part de ce jeune homme, mais "le frère" me pose une question l'aurait-il fait si le malheureux aurait été d'origine africaine (hors magreb), asiatique, ou européenne?.Signaler Répondre
Félicitation à la personne qui lui offert une nouvelle voiture ainsi à la personne qui lui propose du travail qui lui permettra je l'espère de se sortir de sa galère.
Quel médiocrité dans ton commentaire, aucune once d’intelligence ! Force au personne mobilisée pour cet SDF ! Merci de cette démarche noble !Signaler Répondre
Un SDF qui a une BMW ...?? Si j'ai bien compris ?Signaler Répondre
Il n'est donc pas un SVL...sans voiture de luxe..
Bel élan de solidaritéSignaler Répondre
Mais rappelons que sa voiture a été incendié par les bad block gauchiste de LFI.
"Oh une voiture allemande, sans doute un odieux riche qui vole de l'argent, brulons là"
LFI et le petit doucet sont responsable de cette violence