L'enquête sur le terrible accident de car survenu vendredi matin dans l'Ain connaît une nouvelle étape judiciaire.

Présenté dimanche 8 novembre au parquet de Bourg-en-Bresse, le chauffeur de 26 ans a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment une interdiction de conduire et une obligation de soins.

Le jeune conducteur a confirmé avoir été victime d'un endormissement au volant, après avoir pris son service très tôt et ressenti de la fatigue.

Vendredi, vers 7h30, son car assurant la liaison entre Lyon et Bourg-en-Bresse avait quitté sa trajectoire avant de percuter plusieurs arbres à Lent.

Deux passagers avaient perdu la vie et une trentaine d'autres avaient été blessés, dont quatre grièvement.

Pourquoi l'homicide routier a finalement été écarté

Initialement ouverte pour homicide routier et blessures routières, l'enquête a finalement conduit à des qualifications pénales différentes.

Les analyses d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélées négatives. Les investigations n'ont pas non plus mis en évidence de grand excès de vitesse ni de violation manifeste d'une obligation de prudence.

En l'absence de circonstance aggravante identifiée, le parquet a donc écarté la qualification d'homicide routier, créée par la loi du 9 juillet 2025.

La procureure de la République de l'Ain, Karine Malara, a confirmé dimanche l'ouverture d'une information judiciaire.

Le chauffeur, qui ne présente aucun antécédent judiciaire, est également poursuivi pour des blessures involontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail de différentes durées.

Concernant les victimes toujours hospitalisées, le parquet indique qu'aucune évolution majeure de leur état de santé n'a été constatée à ce stade.