Judiciaire

Accident de car mortel dans l'Ain : le chauffeur reconnaît s'être endormi au volant, il est mis en examen

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Accident de car mortel dans l'Ain : le chauffeur reconnaît s'être endormi au volant, il est mis en examen
DR Préfet 01

Le conducteur du car accidenté vendredi 6 novembre à Lent, dans l'Ain, a été mis en examen pour homicide involontaire. Âgé de 26 ans, il a confirmé aux enquêteurs s'être endormi au volant du véhicule. Le drame avait coûté la vie à deux passagers, une fillette de 7 ans et un jeune homme de 18 ans.

L'enquête sur le terrible accident de car survenu vendredi matin dans l'Ain connaît une nouvelle étape judiciaire.

Présenté dimanche 8 novembre au parquet de Bourg-en-Bresse, le chauffeur de 26 ans a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment une interdiction de conduire et une obligation de soins.

Le jeune conducteur a confirmé avoir été victime d'un endormissement au volant, après avoir pris son service très tôt et ressenti de la fatigue.

Vendredi, vers 7h30, son car assurant la liaison entre Lyon et Bourg-en-Bresse avait quitté sa trajectoire avant de percuter plusieurs arbres à Lent.

Deux passagers avaient perdu la vie et une trentaine d'autres avaient été blessés, dont quatre grièvement.

Pourquoi l'homicide routier a finalement été écarté

Initialement ouverte pour homicide routier et blessures routières, l'enquête a finalement conduit à des qualifications pénales différentes.

Les analyses d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélées négatives. Les investigations n'ont pas non plus mis en évidence de grand excès de vitesse ni de violation manifeste d'une obligation de prudence.

En l'absence de circonstance aggravante identifiée, le parquet a donc écarté la qualification d'homicide routier, créée par la loi du 9 juillet 2025.

La procureure de la République de l'Ain, Karine Malara, a confirmé dimanche l'ouverture d'une information judiciaire.

Le chauffeur, qui ne présente aucun antécédent judiciaire, est également poursuivi pour des blessures involontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail de différentes durées.

Concernant les victimes toujours hospitalisées, le parquet indique qu'aucune évolution majeure de leur état de santé n'a été constatée à ce stade.

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ain

11 commentaires
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Aurélien Taschié le 09/11/2026 à 11:17

La fatigue tue !

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bassta le 09/11/2026 à 10:56
Chris01 a écrit le 09/11/2026 à 10h42

Le Progrès relate que le chauffeur a avoué rouler sur cette route étroite et humide avec le régulateur de vitesse réglé sur 70 km/h : Le Progrès : Quant à la vitesse à laquelle il roulait, il a expliqué faire usage du régulateur de vitesse et respecter « la vitesse autorisée », 70 km/h. Désolé, mais rouler avec le régulateur à la vitesse maximum du lieu, comment le chauffeur pouvait il avoir le contrôle de son bus ? il aurait dû utiliser le LIMITEUR de vitesse c'était plus approprié, maintenant le mal est fait, toute ma compassion pour les victimes.

il ne devrait pas y avoir de régulateur de vitesse sur les transports en commun,avec le limiteur si le chauffeur relache le pied d'accelerateur le vehicule ralentit (un peu comme l'homme mort ou VACMA sur les trains); Ici au moment du choc le car a du encore accélérer pour maintenir la vitesse programmée. En France pour la sécurité on fait rentrer du fric en plaçant des radars.

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Rlb le 09/11/2026 à 10:49
bassta a écrit le 09/11/2026 à 10h41

je suis choqué par l'absence de rail de sécurité sur une route nationale avec des obstacles comme des arbres. Cela aurait limité l'impact et les dégâts. A l’étranger il y a des rails de sécurité s'il y a des obstacles au bord de la route.

Bien sûr ce n'est pas la faute du conducteur mais des arbres.
Alors on va en abattre. Arrêtons de chercher des excuses, aux inconscients si il s'est endormi c'est bien qu'il y a une raison.

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Ex Précisions le 09/11/2026 à 10:46

Vivement que tous les cars et bus soient équipés d'un système de détection d'assoupissement. Ils ont dit que l'entreprise concernée commençait à s'en équiper.
Je n'ai pas compris cette "obligation de soins" ?
Quels soins, une cure de sommeil ?...
A mon avis il a surtout besoin d'un suivi psychologique, ça va le hanter ces morts, en plus il va falloir qu'il trouve une reconversion.

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Chris01 le 09/11/2026 à 10:42

Le Progrès relate que le chauffeur a avoué rouler sur cette route étroite et humide avec le régulateur de vitesse réglé sur 70 km/h : Le Progrès : Quant à la vitesse à laquelle il roulait, il a expliqué faire usage du régulateur de vitesse et respecter « la vitesse autorisée », 70 km/h. Désolé, mais rouler avec le régulateur à la vitesse maximum du lieu, comment le chauffeur pouvait il avoir le contrôle de son bus ? il aurait dû utiliser le LIMITEUR de vitesse c'était plus approprié, maintenant le mal est fait, toute ma compassion pour les victimes.

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bassta le 09/11/2026 à 10:41
oui enfin a écrit le 09/11/2026 à 10h22

Chaussée mouillée ou pas , quand on s'endort au volant il y a un gros risque d'accident ! en principe ,
on ne conduit pas en dormant !

je suis choqué par l'absence de rail de sécurité sur une route nationale avec des obstacles comme des arbres. Cela aurait limité l'impact et les dégâts. A l’étranger il y a des rails de sécurité s'il y a des obstacles au bord de la route.

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oui enfin le 09/11/2026 à 10:22
Forever better a écrit le 09/11/2026 à 08h20

Une vrai galère la nationale entre Lyon et Bourg en bresse...parcours très long, très technique et étroit. Je sais de quoi je parle car je l'ai pratiqué pendant plusieurs années au volant d'un P.L de 16 mètres. On voit que la chaussée était mouillée ce jour là peut-être une donnée de plus à prendre en compte pour expliquer la tragédie.

Chaussée mouillée ou pas , quand on s'endort au volant il y a un gros risque d'accident ! en principe ,
on ne conduit pas en dormant !

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raleur le 09/11/2026 à 10:02

il serait peut-être bon de vérifier ses conditions de travail et la fréquence de ses missions !

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la raison le 09/11/2026 à 09:47

D'après les infos, la plupart n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Elle est pourtant obligatoire!

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Rlb le 09/11/2026 à 08:45

Est ce un jeune qui passe ses nuits sur les réseaux et les jeux ?
Conscience professionnelle il y a bien une raison de s'être endormi.
JD.

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Forever better le 09/11/2026 à 08:20

Une vrai galère la nationale entre Lyon et Bourg en bresse...parcours très long, très technique et étroit. Je sais de quoi je parle car je l'ai pratiqué pendant plusieurs années au volant d'un P.L de 16 mètres. On voit que la chaussée était mouillée ce jour là peut-être une donnée de plus à prendre en compte pour expliquer la tragédie.

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risque au travail le 09/11/2026 à 07:59

triste drame pour les 2 personnes qui ont perdu la vie et ce chauffeur jeune qui sentira coupable toute sa vie il faut équipe les bus et les cars et tout les moyens de transport en commun par des systèmes Dans une voiture moderne, plusieurs systèmes détecter qu'un conducteur commence à s'endormir au volant et déclencher une alerte. lorsque vous commencer le travail à 4 h du matin cette le corps ne pardon pas toujours

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