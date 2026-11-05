Manifestation du 5 novembre à Lyon : de nombreux manifestants blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre

Mise à jour à 18h00 : Un cortège sauvage a été repéré dans le secteur de la Guillotière. Les forces de sécurité intérieure interviennent actuellement rue de Marseille
Mise à jour à 17h25 : La préfecture publie son bilan de la journée, indiquant que 34 policiers et 6 manifestants ont été blessés. 30 500 personnes ont défilé au plus fort de la mobilisation, entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé. Cinq commerces ont également été dégradés et plusieurs incendies ont été signalés, notamment celui d'une voiture.
Mise à jour à 16h30 : Des interventions musclées place Jean-Macé et ses environs.
Place Jean-Macé, certains manifestants sont violemment pris à partie par les forces de l’ordre #lyon #5novembre https://t.co/83AfPYJbtH— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Violente confrontation entre les forces de l’ordre et une femme qui tentait de protéger un manifestant en sang à Lyon #5novembre https://t.co/e04I6O4Llb— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 15h50 : Avenue Berthelot, de nombreux jeunes manifestants, parfois pris en étau entre les CRS et les casseurs, reçoivent des coups de matraque et de pieds. Plusieurs blessés signalés.
Grosses charges des forces de l’ordre le long de l’avenue Berthelot #lyon https://t.co/aJ4QLxapfW— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 14h27 : L'intersyndicale avance le chiffre de 50 000 manifestants à Lyon.
Mise à jour à 14h08 : Une voiture en proie aux flammes avenue Berthelot, les pompiers interviennent, applaudis par les incendiaires.
Une voiture en feu avenue Berthelot, les pompiers interviennent pour éteindre le sinistre provoqué par des manifestants #lyon #5Novembre2026 https://t.co/zt9k9DE7Zo— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 13h50 : Le canon à eau est utilisé sur le pont Gallieni.
Utilisation du canon à eau pour tenter de disperser les black blocs qui harcèlent le blocus du pont Gallieni #lyon #5Novembre2026 https://t.co/r0Eb9sVX3z— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 13h30 : La situation est très tendue sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymogène.
La situation se tend sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymo. Les jets de projectiles et tirs de mortiers se multiplient #lyon #5Novembre2026 https://t.co/JEkeyp2IXb— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 13h11 : La foule est dense dans le cortège, dont la tête est arrivée au niveau des universités sur les quais du Rhône.
Mise à jour à 13h : Les premiers manifestants sont sur les quais de la Guillotière. Le pont est totalement bloqué pour empêcher l'accès à la Presqu'île. A quelques jets de pierres, les CRS répliquent par des sommations.
Arrivée sur le pont de la Guillotière pour le cortège. Les black blocs semblent déterminer à en découdre avec les forces de l’ordre qui protègent l’accès à la Presqu’île #lyon https://t.co/kmW7bQKXxH— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 12h30 : Le cortège est régulièrement arrêté à cause des black blocs qui se remettent devant, provoquant l'intervention des forces de l'ordre.
Mise à jour à 11h54 : Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe considéré comme "à risque" à l'avant de la manifestation. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de projectiles ont été lancés en direction des policiers, tandis que des barricades étaient érigées sur la chaussée.
Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe considéré comme « à risque » à l'avant de la manifestation. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de projectiles ont été lancés en direction des policiers, tandis que des barricades étaient érigées sur la chaussée https://t.co/mW7J4x6eQZ— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Les autorités évoquent des individus "très menaçants" et présentent cette intervention comme relevant de la légitime défense. Le groupe a finalement été dispersé. La préfecture indique avoir demandé aux syndicats de reprendre la tête du cortège afin de permettre à la manifestation de poursuivre son parcours.
Mise à jour à 11h46 : Les tensions se poursuivent sur l'avenue Garibaldi. Un groupe de manifestants portant une banderole s'est détaché du cortège pour se diriger vers les forces de l'ordre, en dehors de l'itinéraire autorisé. Des tirs de mortiers ont été observés, entraînant l'usage de gaz lacrymogènes par les policiers. Le groupe a ensuite reculé en direction de l'avant de la manifestation. Les autorités ont une nouvelle fois demandé aux organisations syndicales de faire avancer le cortège, qui a légèrement repris sa progression.
Mise à jour à 11h43 : La situation reste tendue dans les rues de Lyon. Après une interruption, le cortège a repris sa progression vers 11h36, à la demande des autorités, qui ont appelé les organisations syndicales à faire avancer les manifestants.
Selon les services de l'État, le "bloc à risque" rassemble désormais "au moins 500 personnes". Des dégradations ont été constatées sur l'agence Kelyps Intérim. Des barrières ont également été repositionnées sur la chaussée et une mise à feu a été signalée. De nouveaux tirs de mortiers ont par ailleurs visé les forces de l'ordre sur l'avenue Garibaldi, toujours selon les services de l'État.
Mise à jour à 11h30 : Les premières tensions éclatent dans le cortège lyonnais. Des tirs de mortiers ont visé les forces de l'ordre, tandis que la manifestation est actuellement à l'arrêt. Les autorités signalent également que plusieurs individus continuent de s'équiper à l'avant du cortège, avec, selon elles, la volonté de se préparer à des dégradations et à des violences.
Mise à jour à 11h20 : Un groupe de personnes vêtus de noir et au visage dissimulé s'est positionné à l'avant du cortège à Lyon. Parmi eux, une banderole "Lyon les ténèbres". La préfecture confirme avoir identifié un "groupe à risque" de plusieurs centaines de personnes.
Mise à jour à 11h04 : Le cortège s'est élancé.
📢 La mobilisation prend de l’ampleur à Lyon ce jeudi matin. Devant la Manufacture des Tabacs, les manifestants arrivent de plus en plus nombreux et les premiers chants résonnent, avant le départ du cortège en direction de la place Jean-Macé #Lyon #manifestation https://t.co/V1hQaqzUil— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026
Mise à jour à 10h35 : Les manifestants continuent d'affluer aux abords de la Manufacture des Tabacs. Un important dispositif policier a été déployé sur place pour encadrer le rassemblement. Les forces de l'ordre procèdent notamment à des contrôles et à des fouilles de sacs.
Mise à jour jeudi à 10h20 : Malgré l'absence totale de métros ce jeudi, les manifestants se rassemblent devant la Manufacture des Tabacs. Le cortège doit s'élancer à 10h30 pour rejoindre la place Jean-Macé.
Article initial : La justice a tranché. Les organisations syndicales ne pourront pas emprunter leur itinéraire traditionnel pour la manifestation interprofessionnelle du jeudi 5 novembre à Lyon.
Le tribunal administratif a rejeté ce mercredi soir la requête déposée par l'intersyndicale du Rhône, qui contestait l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à une large partie du centre-ville.
La décision, connue peu après 20h, valide ainsi les restrictions décidées par le préfet Étienne Guyot.
Les juges considèrent que les mesures prises présentent "un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances particulières de cette journée de mobilisation".
Jusqu'à 25 000 manifestants attendus
Cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale doit réunir des salariés mobilisés pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie.
À Lyon, environ 25 000 personnes sont attendues dans les rues ce jeudi.
Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs, un point de départ qui n'a jamais été remis en cause par la préfecture.
En revanche, les autorités refusent que le cortège se termine place Bellecour, comme le souhaitaient les syndicats.
Cette décision intervient après les importantes violences du 17 octobre, qui avaient notamment provoqué l'incendie de l'Office du tourisme et de nombreux pillages et dégradations de commerces lyonnais.
Une arrivée place Jean-Macé
Comme réclamé depuis le début par les services de l'Etat, le cortège va finalement rejoindre à contre-coeur la place Jean-Macé. Les manifestants emprunteront alors le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard puis l'avenue Berthelot.
Manifestation du #5octobre | La manifestation déclarée par l’intersyndicale à Lyon pour le 5 novembre 2026 partira à 10h30 de la Manufacture des Tabacs. Le périmètre d’interdiction de manifester défini par un arrêté préfectoral, en date du 3 novembre 2026, qui comprend notamment la place Bellecour, a été validé ce jour par le tribunal administratif. Par conséquent, et après de nouvelles discussions avec les organisations syndicales avec lesquelles le dialogue a été entretenu en permanence depuis une première rencontre lundi soir dernier, le cortège empruntera successivement le cours Gambetta, le quai Claude Bernard, l’avenue Berthelot avant de rejoindre la place Jean Macé, point d’arrivée de son parcours. ➡️La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements. ✅La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 4, 2026
Pour prévenir de nouveaux débordements, le préfet du Rhône a pris mardi soir un arrêté instaurant un vaste périmètre interdit aux manifestants.
L'ensemble de la Presqu'île est concerné, ainsi qu'une partie importante des 3e et 6e arrondissements, dans un secteur compris entre la Guillotière, la Tête d'Or et la Part-Dieu.
Bref ca brasse de l'air, ça pourri la vie des gens et ça sert à rien.Signaler Répondre
Il y a personne pour les écouter et à la fin c'est toujours la banque qui gagne de toute façon.
Ensuite on prend tout ces black-block-anti-capitaliste blabla et on leur offre à chacun 1million€ si ils prennent l'uniforme crs et la matraque pour aller taper sur leur potes & vous allez voir cb prennent le chèque...
lui, parcoursup, il ne connaît pas😭Signaler Répondre
Tu voulais faire des courses gratuites? Et bien c’est ratéSignaler Répondre
Lycées,facs,universités, sont des fabriques à crétins . Ras le béret de ces abrutis qui détruisent tout, qui manifestent sans pouvoir expliquer clairement pourquoi. Les forces de l’ordre ont bien raison de vous en mettre plein la gueule, c’est ce que vous méritez petites racailles.Signaler Répondre
Alors , vous avez réfléchi ?Signaler Répondre
Non ? Vous êtes lent à reconnaître que vous vous êtes trompé . Ça arrive à beaucoup de gens bien vous savez !
J'ai raison ? Allez vous le savez ! soyez pas de mauvais joueur .J.M
Le ministre de l'exterieur ou de l'intérieur?Signaler Répondre
A rouen des catholiques ont été agressés et traités de sales blancs
Macron, darmanin, nunez n'ont fait aucune déclaration!
ah, a trappes c'était dans la seconde!!!!!!!!!!
Que le ministre de l'extérieur ne dise pas que tout s'est relativement bien passé :Signaler Répondre
Incendies, dégradations, commerces vandalisés, blessés....
La macronerie en fin de vie devrait appliquer ce qu'ils ont créé, l'euthanasie.
Pourquoi des privilèges ? la Gauche veut l'égalité, les Verts aussi et genrée en plusSignaler Répondre
La dame avait parfaitement le droit de bénéficier de son coup de matraque
Dommage elle n'était pas de couleur,
Le Policier était peut être noir ?
Ras le bol des manifs et des connards de lycéens , manipulés par Mélenchon
Les entraves au droit de manifester en France ?Signaler Répondre
C est tellement ridicule, faut voyager mon petit...
APPRENEZ A CONSTRUIRE UNE PHRASE, RETOURNE A L'ECOLE !!Signaler Répondre
Oui, mais ça empêche la racaille de venir en masse casser, piller, brûler, saccager.Signaler Répondre
Alors merci MME SARSELLI...
Er dire que c était M COLLOMB qui avait voulu faciliter l accès de Lyon aux banlieues pour le vivre ensemble.
C etait bien avant sa prédiction " nous vivions cote a cote, bientôt nous serons face a face "
le désert est peut être préférable au désastre ; non ?Signaler Répondre
J'espère que vous ne pensez pas que se sont des violences gratuites. Les réfractaires n' ont que ce qu'ils méritent.... Hélas, certains événements ont pour effet d'exciter tout ce que le monde contient de simplets...En tous cas moi j'ai bien rigolé.Signaler Répondre
Honteux, défilé hors de contrôle, bravo les syndicats, encore des commerçants détruits, encore des voyous masqués bien lâches qui veulent en découdre, enfin des CRS qui vont au contact, félicitations à eux courage à eux, ce n est pas notre couard de maire Doucet qui va défendre notre belle ville, honte à lui avec son alliance avec LFI qui désormais a opté pour la guerre civile. Lamentable, insupportable, il y a des pays en guerre ,la vraie guerre, des gens qui meurent de faim au Soudan, des gens qui meurent pour leur liberté en Iran..alors les faux guérilleros d extrême gauche, allez y..mais vous avez peur, non ..plus facile de terroriser les citoyens honnêtes, de cramer les bagnoles ,de caillasser les flics en France où la justice helas ne vous punit jamais.Signaler Répondre
J espère que ton commentaire ne fera pas le tour du monde.Signaler Répondre
Tant de fautes au pays de Victor HUGO, ce serait vraiment une honte....
Finalement bloqué les transports en communs n'empeche pas de manifester, mais rend désert la presqu'ile... Merci SarselliSignaler Répondre
Horreur, malheur, elle n avait plus de moteur..?Signaler Répondre
Les légendes urbaines des gauchiasses menteurs.....pathétique .
+1000000, tranquille on est les plus nombreux..Signaler Répondre
Euh, pisa l a confirmé, la France est mauvaise en maths.,.270000 manifestants dans toute la province, avec paris même pas le million.Signaler Répondre
Contre Juppé nous étions plus d un million dans les rues, à rigoler avec les crs en face, c était sympa, joyeux, pas de casse mais une vraie masse solidaire.
Mais LFI et ses milices islamogauchistes sont arrivées et tout a change......
L'Algérie expulse les migrants au buldozer! Bon en france, macron délivre250 000 nouveaux visas algeriens chaque année!Signaler Répondre
Vous avez raison les feignasses de manifesterSignaler Répondre
Bientôt on sera sous tutelle
Car avec 3600 milliards de dettes
Les retraites seront amputées de 50%
Les livrets d'épargnes saisies
l'age de la retraite sera a 68 ans
On va bien rigoler en vous voyant défiler avec votre drapeau palestinien et votre serpillère sur la tête 🤣🤣🤣🤣
Je serais pour une police formee en Algerie, Salvador, Egypte,.....la matraque te paraîtrait douce petit scarabe...Signaler Répondre
Et le français se fait massacrER...Signaler Répondre
la vidéo du couple avec la dame qui protège son copain entrain de faire le tour du monde le peuple se fait tabasséeSignaler Répondre
une belle manifestation ! merciSignaler Répondre
Une femme en FAUTEUIL ROULANT a été FRAPPÉE AU VISAGE et VIOLEMMENT POUSSÉE par un policier dans le 7e arr. de LyonSignaler Répondre
La réussite des manifs de ce matin avec déjà des dizaines de milliers de manifestants à lyon et dans plusieurs villes une journée de mobilisation très forte. Il faut continuer. Cette journée ne doit être qu'une nouvelle étape. Il faut augmenter la pression, et sur le gvt et sur le grand patronat. Profitons de ce que l'on est nombreux pour organiser la suite, dans les entreprises aussi bien que parmi la jeunesse. Continuer de se rassembler, mettre sur la table tout ce qui ne va pas, formuler nos revendications, entraîner ceux qui restent observateurs... On lâche rien. bravo les jeunes la relève de la FranceSignaler Répondre
Pour la première fois de l’histoire, le ministère de l’Intérieur donne un chiffre de mobilisation plus élevé que les syndicats. À la mi-journée : 270 000 selon le ministère de l’Intérieur, contre 250 000 selon les syndicats. même Macron est perduSignaler Répondre
Et pourtant, pour la première fois de ma vie je vais voter a droite, RN pour être precis.Signaler Répondre
Barrage républicain oblige, tout sauf Mélenchon..
Encore énormément de monde dans la rue à Lyon comme dans tout le pays. Face à la vie chère, pour la hausse des salaires, l'avenir de la jeunesse et des services publics, la lutte continue. Ni la répression, ni les entraves au droit de manifester ne nous feront taire.Signaler Répondre
Les syndicats annonce 50 milles personnes mdr arrêté la fumettes sérieux toujours dans l'exagération mais y vont parlé que des crs et des lacrymogène sur insta Tik tok comme d'habitudeSignaler Répondre
Les manifestants pacifistes non pas reçus de coup de baton , Bizarre…Signaler Répondre
Le gars il croit qu il est en train de libérer l Iran.🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ça va aller, les hormones vont ralentir, maman va mettre un pansement et te faire un gros câlin.
Dans quelques années tu te rejoueras ta guéguerre avec tes potes autour d une raclette, bien au chaud ........
Vous êtes lucide, mais malheureusement bien seul. La France est un guichet ou chacun vient réclamer.Signaler Répondre
Rien compris....Signaler Répondre
Qui pourra redresser la France. Sondage d’hier, 41 pour cent des français la soutienne....Signaler Répondre
Il y a aussi les lunettes loupes a 2 euros, la vie est dure......👍👍👍Signaler Répondre
Une marée humaine.a t il dit......mais où est la mer ?
Parce que empêcher l'économie de fonctionner, va améliorer la situation économique?Signaler Répondre
Arrêtez de réclamer, vous n'êtes plus des enfants.
Quand on a pas été foutu de suivre un seul cour d'histoire dans toute sa scolarité et que l'on n'a aucune culture comme c'est votre cas on s'abstient de dire des conneries. Vous pensiez avoir l'air intelligent, c'est raté.Signaler Répondre
Ça donne quoi?Signaler Répondre
Allez bosser et fermez-la, les enfants. Vous êtes complètement à la ramasse, le monde ne vous attendra pas.Signaler Répondre
Bin moi tout ça ne me derange pas, par rapport à LFI ce sont des anges.Signaler Répondre
Non... ils ne représentent rien.Signaler Répondre
On en a un qui fait un AVC là, retourne prendre tes cachets papiSignaler Répondre
Marée humaine un petit séjour ches un ophtalmoSignaler Répondre
Le tout social a ruiné le pays mais on va en demander encore plus !Signaler Répondre
Majorité silencieuse et travailleuse.Signaler Répondre
Que le cul posé sur ton canapé tu risques pas d'en ramasserSignaler Répondre
En incendiant les voitures de pauvres gens en brandissant le drapeau palestinien, vous devenez les idiots utiles de LFI et des islamistes....Signaler Répondre
Lorsque l'on cherche la bagarre on la trouve et le il vaut mieux savoir se battre sinon panpan cuculSignaler Répondre