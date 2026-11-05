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Manifestation du 5 novembre à Lyon : de nombreux manifestants blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre

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Manifestation du 5 novembre à Lyon : de nombreux manifestants blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre

À quelques heures d'une mobilisation qui pourrait rassembler 25 000 personnes à Lyon, les syndicats viennent de subir un revers judiciaire. Ce mercredi 4 novembre, le tribunal administratif a rejeté leur recours contre l'interdiction de manifester place Bellecour. Le cortège partira bien de la Manufacture des Tabacs jeudi à 10h30 pour arriver à Jean-Macé.

Mise à jour à 18h00 : Un cortège sauvage a été repéré dans le secteur de la Guillotière. Les forces de sécurité intérieure interviennent actuellement rue de Marseille

Mise à jour à 17h25 : La préfecture publie son bilan de la journée, indiquant que 34 policiers et 6 manifestants ont été blessés. 30 500 personnes ont défilé au plus fort de la mobilisation, entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé. Cinq commerces ont également été dégradés et plusieurs incendies ont été signalés, notamment celui d'une voiture.

Mise à jour à 16h30 : Des interventions musclées place Jean-Macé et ses environs.

Mise à jour à 15h50 : Avenue Berthelot, de nombreux jeunes manifestants, parfois pris en étau entre les CRS et les casseurs, reçoivent des coups de matraque et de pieds. Plusieurs blessés signalés.

Mise à jour à 14h27 : L'intersyndicale avance le chiffre de 50 000 manifestants à Lyon.

Mise à jour à 14h08 : Une voiture en proie aux flammes avenue Berthelot, les pompiers interviennent, applaudis par les incendiaires.

Mise à jour à 13h50 : Le canon à eau est utilisé sur le pont Gallieni.

Mise à jour à 13h30 : La situation est très tendue sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymogène.

Mise à jour à 13h11 : La foule est dense dans le cortège, dont la tête est arrivée au niveau des universités sur les quais du Rhône.

Mise à jour à 13h : Les premiers manifestants sont sur les quais de la Guillotière. Le pont est totalement bloqué pour empêcher l'accès à la Presqu'île. A quelques jets de pierres, les CRS répliquent par des sommations.

Mise à jour à 12h30 : Le cortège est régulièrement arrêté à cause des black blocs qui se remettent devant, provoquant l'intervention des forces de l'ordre.

Mise à jour à 11h54 : Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe considéré comme "à risque" à l'avant de la manifestation. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de projectiles ont été lancés en direction des policiers, tandis que des barricades étaient érigées sur la chaussée.

Les autorités évoquent des individus "très menaçants" et présentent cette intervention comme relevant de la légitime défense. Le groupe a finalement été dispersé. La préfecture indique avoir demandé aux syndicats de reprendre la tête du cortège afin de permettre à la manifestation de poursuivre son parcours.

Mise à jour à 11h46 : Les tensions se poursuivent sur l'avenue Garibaldi. Un groupe de manifestants portant une banderole s'est détaché du cortège pour se diriger vers les forces de l'ordre, en dehors de l'itinéraire autorisé. Des tirs de mortiers ont été observés, entraînant l'usage de gaz lacrymogènes par les policiers. Le groupe a ensuite reculé en direction de l'avant de la manifestation. Les autorités ont une nouvelle fois demandé aux organisations syndicales de faire avancer le cortège, qui a légèrement repris sa progression.

Mise à jour à 11h43 : La situation reste tendue dans les rues de Lyon. Après une interruption, le cortège a repris sa progression vers 11h36, à la demande des autorités, qui ont appelé les organisations syndicales à faire avancer les manifestants.

Selon les services de l'État, le "bloc à risque" rassemble désormais "au moins 500 personnes". Des dégradations ont été constatées sur l'agence Kelyps Intérim. Des barrières ont également été repositionnées sur la chaussée et une mise à feu a été signalée. De nouveaux tirs de mortiers ont par ailleurs visé les forces de l'ordre sur l'avenue Garibaldi, toujours selon les services de l'État.

Mise à jour à 11h30 : Les premières tensions éclatent dans le cortège lyonnais. Des tirs de mortiers ont visé les forces de l'ordre, tandis que la manifestation est actuellement à l'arrêt. Les autorités signalent également que plusieurs individus continuent de s'équiper à l'avant du cortège, avec, selon elles, la volonté de se préparer à des dégradations et à des violences.

Mise à jour à 11h20 : Un groupe de personnes vêtus de noir et au visage dissimulé s'est positionné à l'avant du cortège à Lyon. Parmi eux, une banderole "Lyon les ténèbres". La préfecture confirme avoir identifié un "groupe à risque" de plusieurs centaines de personnes.

Mise à jour à 11h04 : Le cortège s'est élancé. 

Mise à jour à 10h35 : Les manifestants continuent d'affluer aux abords de la Manufacture des Tabacs. Un important dispositif policier a été déployé sur place pour encadrer le rassemblement. Les forces de l'ordre procèdent notamment à des contrôles et à des fouilles de sacs.

Mise à jour jeudi à 10h20 : Malgré l'absence totale de métros ce jeudi, les manifestants se rassemblent devant la Manufacture des Tabacs. Le cortège doit s'élancer à 10h30 pour rejoindre la place Jean-Macé.

Article initial : La justice a tranché. Les organisations syndicales ne pourront pas emprunter leur itinéraire traditionnel pour la manifestation interprofessionnelle du jeudi 5 novembre à Lyon.

Le tribunal administratif a rejeté ce mercredi soir la requête déposée par l'intersyndicale du Rhône, qui contestait l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à une large partie du centre-ville.

La décision, connue peu après 20h, valide ainsi les restrictions décidées par le préfet Étienne Guyot.

Les juges considèrent que les mesures prises présentent "un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances particulières de cette journée de mobilisation".

Jusqu'à 25 000 manifestants attendus

Cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale doit réunir des salariés mobilisés pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie.

À Lyon, environ 25 000 personnes sont attendues dans les rues ce jeudi.

Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la Manufacture des Tabacs, un point de départ qui n'a jamais été remis en cause par la préfecture.

En revanche, les autorités refusent que le cortège se termine place Bellecour, comme le souhaitaient les syndicats.
Cette décision intervient après les importantes violences du 17 octobre, qui avaient notamment provoqué l'incendie de l'Office du tourisme et de nombreux pillages et dégradations de commerces lyonnais.

Une arrivée place Jean-Macé

Comme réclamé depuis le début par les services de l'Etat, le cortège va finalement rejoindre à contre-coeur la place Jean-Macé. Les manifestants emprunteront alors le cours Albert-Thomas, le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard puis l'avenue Berthelot.

Pour prévenir de nouveaux débordements, le préfet du Rhône a pris mardi soir un arrêté instaurant un vaste périmètre interdit aux manifestants.

L'ensemble de la Presqu'île est concerné, ainsi qu'une partie importante des 3e et 6e arrondissements, dans un secteur compris entre la Guillotière, la Tête d'Or et la Part-Dieu.

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5 novembre

manifestation

0-50 sur 186 commentaires
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6mon le 05/11/2026 à 20:22

Bref ca brasse de l'air, ça pourri la vie des gens et ça sert à rien.
Il y a personne pour les écouter et à la fin c'est toujours la banque qui gagne de toute façon.
Ensuite on prend tout ces black-block-anti-capitaliste blabla et on leur offre à chacun 1million€ si ils prennent l'uniforme crs et la matraque pour aller taper sur leur potes & vous allez voir cb prennent le chèque...

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le shérif le 05/11/2026 à 20:17
Jules Verne en moins de 80 jours... a écrit le 05/11/2026 à 17h54

J espère que ton commentaire ne fera pas le tour du monde.
Tant de fautes au pays de Victor HUGO, ce serait vraiment une honte....

lui, parcoursup, il ne connaît pas😭

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No surprise le 05/11/2026 à 20:15
EX2 Precision a écrit le 05/11/2026 à 17h50

Finalement bloqué les transports en communs n'empeche pas de manifester, mais rend désert la presqu'ile... Merci Sarselli

Tu voulais faire des courses gratuites? Et bien c’est raté

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Ralbol le 05/11/2026 à 19:22

Lycées,facs,universités, sont des fabriques à crétins . Ras le béret de ces abrutis qui détruisent tout, qui manifestent sans pouvoir expliquer clairement pourquoi. Les forces de l’ordre ont bien raison de vous en mettre plein la gueule, c’est ce que vous méritez petites racailles.

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Jolie Môme le 05/11/2026 à 18:41
Jolie Môme a écrit le 05/11/2026 à 16h25

Elle va nous couler !!!!
Si , Cahuzac venait à se présenter pour les présidentielles de 2027 ?
Vous sauriez content de le revoir ??
Pour les municipales à Grenoble
Cela ne vous a pas déranger de revoir un certain Alain Carillon ?
C'est la commission Européenne qui a déposé plainte contre Marine le Pen pour le montant de 4,7 millions d'euros détourner au profit de son parti .
Ce n'est pas le gouvernement Français qui a déposé plainte . Madame Le Pen est passée par deux fois devant un tribunal .
Par deux fois elle a été condamnée !
Cela ne vous dérange pas ?
Marine le Pen qui dit être un parti " la tête haute et les mains propres "
Cela ne vous dérange pas ?
Toutes personnes voulant participer à une élection ne devrait pas pouvoir ce présenter si , elle encourt une peine de justice .
Sous obligation du droit de réserve !!
Trop facile de faire appel en cassation
Trop facile de dire " présumée innocente !!
Autrement nous aurons toujours des FICHÉS S à l'assemblée et des VOYOUS au gouvernement . J.M

Alors , vous avez réfléchi ?
Non ? Vous êtes lent à reconnaître que vous vous êtes trompé . Ça arrive à beaucoup de gens bien vous savez !
J'ai raison ? Allez vous le savez ! soyez pas de mauvais joueur .J.M

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on veux plus vous voir le 05/11/2026 à 18:28
Effectivement a écrit le 05/11/2026 à 18h21

Que le ministre de l'extérieur ne dise pas que tout s'est relativement bien passé :
Incendies, dégradations, commerces vandalisés, blessés....
La macronerie en fin de vie devrait appliquer ce qu'ils ont créé, l'euthanasie.

Le ministre de l'exterieur ou de l'intérieur?
A rouen des catholiques ont été agressés et traités de sales blancs
Macron, darmanin, nunez n'ont fait aucune déclaration!
ah, a trappes c'était dans la seconde!!!!!!!!!!

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Effectivement le 05/11/2026 à 18:21

Que le ministre de l'extérieur ne dise pas que tout s'est relativement bien passé :
Incendies, dégradations, commerces vandalisés, blessés....
La macronerie en fin de vie devrait appliquer ce qu'ils ont créé, l'euthanasie.

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C'est l'égalité le 05/11/2026 à 18:20
encore une fois a écrit le 05/11/2026 à 17h25

Une femme en FAUTEUIL ROULANT a été FRAPPÉE AU VISAGE et VIOLEMMENT POUSSÉE par un policier dans le 7e arr. de Lyon

Pourquoi des privilèges ? la Gauche veut l'égalité, les Verts aussi et genrée en plus
La dame avait parfaitement le droit de bénéficier de son coup de matraque
Dommage elle n'était pas de couleur,
Le Policier était peut être noir ?
Ras le bol des manifs et des connards de lycéens , manipulés par Mélenchon

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Entraves , betteraves, juste pour la rime... le 05/11/2026 à 18:17
la france que j’aime a écrit le 05/11/2026 à 17h14

Encore énormément de monde dans la rue à Lyon comme dans tout le pays. Face à la vie chère, pour la hausse des salaires, l'avenir de la jeunesse et des services publics, la lutte continue. Ni la répression, ni les entraves au droit de manifester ne nous feront taire.

Les entraves au droit de manifester en France ?
C est tellement ridicule, faut voyager mon petit...

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YNAD le 05/11/2026 à 18:13
En français a écrit le 05/11/2026 à 17h02

Ça donne quoi?

APPRENEZ A CONSTRUIRE UNE PHRASE, RETOURNE A L'ECOLE !!

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Merci a la métropole de prendre soin des lyonnais intra muros le 05/11/2026 à 18:13
EX2 Precision a écrit le 05/11/2026 à 17h50

Finalement bloqué les transports en communs n'empeche pas de manifester, mais rend désert la presqu'ile... Merci Sarselli

Oui, mais ça empêche la racaille de venir en masse casser, piller, brûler, saccager.
Alors merci MME SARSELLI...
Er dire que c était M COLLOMB qui avait voulu faciliter l accès de Lyon aux banlieues pour le vivre ensemble.
C etait bien avant sa prédiction " nous vivions cote a cote, bientôt nous serons face a face "

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ben d'un autre coté le 05/11/2026 à 18:08
EX2 Precision a écrit le 05/11/2026 à 17h50

Finalement bloqué les transports en communs n'empeche pas de manifester, mais rend désert la presqu'ile... Merci Sarselli

le désert est peut être préférable au désastre ; non ?

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Hibiscus 1er le 05/11/2026 à 18:01
image horrible a écrit le 05/11/2026 à 17h33

la vidéo du couple avec la dame qui protège son copain entrain de faire le tour du monde le peuple se fait tabassée

J'espère que vous ne pensez pas que se sont des violences gratuites. Les réfractaires n' ont que ce qu'ils méritent.... Hélas, certains événements ont pour effet d'exciter tout ce que le monde contient de simplets...En tous cas moi j'ai bien rigolé.

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Blanchet le 05/11/2026 à 18:01

Honteux, défilé hors de contrôle, bravo les syndicats, encore des commerçants détruits, encore des voyous masqués bien lâches qui veulent en découdre, enfin des CRS qui vont au contact, félicitations à eux courage à eux, ce n est pas notre couard de maire Doucet qui va défendre notre belle ville, honte à lui avec son alliance avec LFI qui désormais a opté pour la guerre civile. Lamentable, insupportable, il y a des pays en guerre ,la vraie guerre, des gens qui meurent de faim au Soudan, des gens qui meurent pour leur liberté en Iran..alors les faux guérilleros d extrême gauche, allez y..mais vous avez peur, non ..plus facile de terroriser les citoyens honnêtes, de cramer les bagnoles ,de caillasser les flics en France où la justice helas ne vous punit jamais.

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Jules Verne en moins de 80 jours... le 05/11/2026 à 17:54
image horrible a écrit le 05/11/2026 à 17h33

la vidéo du couple avec la dame qui protège son copain entrain de faire le tour du monde le peuple se fait tabassée

J espère que ton commentaire ne fera pas le tour du monde.
Tant de fautes au pays de Victor HUGO, ce serait vraiment une honte....

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EX2 Precision le 05/11/2026 à 17:50

Finalement bloqué les transports en communs n'empeche pas de manifester, mais rend désert la presqu'ile... Merci Sarselli

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Lyon vigilance.... le 05/11/2026 à 17:50
encore une fois a écrit le 05/11/2026 à 17h25

Une femme en FAUTEUIL ROULANT a été FRAPPÉE AU VISAGE et VIOLEMMENT POUSSÉE par un policier dans le 7e arr. de Lyon

Horreur, malheur, elle n avait plus de moteur..?
Les légendes urbaines des gauchiasses menteurs.....pathétique .

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Plus que 5 mois et c est le printemps, le renouveau.. le 05/11/2026 à 17:47
La majorité silencieuse a écrit le 05/11/2026 à 15h26

Ne manifeste pas et attend patiemment 2027 pour voter Marine.....

+1000000, tranquille on est les plus nombreux..

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LFI dissolution pour sauver notre nation .. le 05/11/2026 à 17:46
le pouvoir tremble a écrit le 05/11/2026 à 16h53

100 000 personnes en Manif à Lyon ce Jeudi 5 Novembre ! Une énorme journée de grève générale qui fait rentrer le mouvement syndical en masse dans le mouvement social. Macron est fichu, la jeunesse est dans la rue !

Euh, pisa l a confirmé, la France est mauvaise en maths.,.270000 manifestants dans toute la province, avec paris même pas le million.
Contre Juppé nous étions plus d un million dans les rues, à rigoler avec les crs en face, c était sympa, joyeux, pas de casse mais une vraie masse solidaire.
Mais LFI et ses milices islamogauchistes sont arrivées et tout a change......

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ça cache quoi du mou macron? le 05/11/2026 à 17:46
Bob l aventurier de papier..... a écrit le 05/11/2026 à 17h41

Je serais pour une police formee en Algerie, Salvador, Egypte,.....la matraque te paraîtrait douce petit scarabe...

L'Algérie expulse les migrants au buldozer! Bon en france, macron délivre250 000 nouveaux visas algeriens chaque année!

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on va bientôt rigoleeeeerrrrr le 05/11/2026 à 17:42

Vous avez raison les feignasses de manifester
Bientôt on sera sous tutelle
Car avec 3600 milliards de dettes
Les retraites seront amputées de 50%
Les livrets d'épargnes saisies
l'age de la retraite sera a 68 ans
On va bien rigoler en vous voyant défiler avec votre drapeau palestinien et votre serpillère sur la tête 🤣🤣🤣🤣

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Bob l aventurier de papier..... le 05/11/2026 à 17:41
céhéresse a écrit le 05/11/2026 à 16h39

ils croient que leurs matraques nous font peur.. mdr

Je serais pour une police formee en Algerie, Salvador, Egypte,.....la matraque te paraîtrait douce petit scarabe...

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et ça continue ....de creuser pour Pisa.. le 05/11/2026 à 17:38
image horrible a écrit le 05/11/2026 à 17h33

la vidéo du couple avec la dame qui protège son copain entrain de faire le tour du monde le peuple se fait tabassée

Et le français se fait massacrER...

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image horrible le 05/11/2026 à 17:33

la vidéo du couple avec la dame qui protège son copain entrain de faire le tour du monde le peuple se fait tabassée

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bravo lequipe le 05/11/2026 à 17:25

une belle manifestation ! merci

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encore une fois le 05/11/2026 à 17:25

Une femme en FAUTEUIL ROULANT a été FRAPPÉE AU VISAGE et VIOLEMMENT POUSSÉE par un policier dans le 7e arr. de Lyon

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une démonstration de force le 05/11/2026 à 17:23

La réussite des manifs de ce matin avec déjà des dizaines de milliers de manifestants à lyon et dans plusieurs villes une journée de mobilisation très forte. Il faut continuer. Cette journée ne doit être qu'une nouvelle étape. Il faut augmenter la pression, et sur le gvt et sur le grand patronat. Profitons de ce que l'on est nombreux pour organiser la suite, dans les entreprises aussi bien que parmi la jeunesse. Continuer de se rassembler, mettre sur la table tout ce qui ne va pas, formuler nos revendications, entraîner ceux qui restent observateurs... On lâche rien. bravo les jeunes la relève de la France

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la rue est a nous le 05/11/2026 à 17:16

Pour la première fois de l’histoire, le ministère de l’Intérieur donne un chiffre de mobilisation plus élevé que les syndicats. À la mi-journée : 270 000 selon le ministère de l’Intérieur, contre 250 000 selon les syndicats. même Macron est perdu

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Non aux fascistes.... le 05/11/2026 à 17:15
Jolie Môme a écrit le 05/11/2026 à 16h25

Elle va nous couler !!!!
Si , Cahuzac venait à se présenter pour les présidentielles de 2027 ?
Vous sauriez content de le revoir ??
Pour les municipales à Grenoble
Cela ne vous a pas déranger de revoir un certain Alain Carillon ?
C'est la commission Européenne qui a déposé plainte contre Marine le Pen pour le montant de 4,7 millions d'euros détourner au profit de son parti .
Ce n'est pas le gouvernement Français qui a déposé plainte . Madame Le Pen est passée par deux fois devant un tribunal .
Par deux fois elle a été condamnée !
Cela ne vous dérange pas ?
Marine le Pen qui dit être un parti " la tête haute et les mains propres "
Cela ne vous dérange pas ?
Toutes personnes voulant participer à une élection ne devrait pas pouvoir ce présenter si , elle encourt une peine de justice .
Sous obligation du droit de réserve !!
Trop facile de faire appel en cassation
Trop facile de dire " présumée innocente !!
Autrement nous aurons toujours des FICHÉS S à l'assemblée et des VOYOUS au gouvernement . J.M

Et pourtant, pour la première fois de ma vie je vais voter a droite, RN pour être precis.
Barrage républicain oblige, tout sauf Mélenchon..

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la france que j’aime le 05/11/2026 à 17:14

Encore énormément de monde dans la rue à Lyon comme dans tout le pays. Face à la vie chère, pour la hausse des salaires, l'avenir de la jeunesse et des services publics, la lutte continue. Ni la répression, ni les entraves au droit de manifester ne nous feront taire.

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John-698 le 05/11/2026 à 17:14

Les syndicats annonce 50 milles personnes mdr arrêté la fumettes sérieux toujours dans l'exagération mais y vont parlé que des crs et des lacrymogène sur insta Tik tok comme d'habitude

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erasmus le 05/11/2026 à 17:13
les jeunes de lyon a écrit le 05/11/2026 à 16h20

Au moins 20 blessés, dont plusieurs à la tête, sont pris en charge par les street médics à Lyon Une charge de la police a eu lieu pendant la manifestation

Les manifestants pacifistes non pas reçus de coup de baton , Bizarre…

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L aventure de leur vie.....c est mignon.. le 05/11/2026 à 17:11
les jeunes de lyon a écrit le 05/11/2026 à 16h20

Au moins 20 blessés, dont plusieurs à la tête, sont pris en charge par les street médics à Lyon Une charge de la police a eu lieu pendant la manifestation

Le gars il croit qu il est en train de libérer l Iran.🤣🤣🤣
Ça va aller, les hormones vont ralentir, maman va mettre un pansement et te faire un gros câlin.
Dans quelques années tu te rejoueras ta guéguerre avec tes potes autour d une raclette, bien au chaud ........

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Lucidité le 05/11/2026 à 17:06
Watt a écrit le 05/11/2026 à 16h58

Le tout social a ruiné le pays mais on va en demander encore plus !

Vous êtes lucide, mais malheureusement bien seul. La France est un guichet ou chacun vient réclamer.

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Dommage.... le 05/11/2026 à 17:06
jamais RN a écrit le 05/11/2026 à 15h55

lepen ne sera jamais élu Macron prépare un coup pour la contré vous réveil les sondages son truc la preuve Aulas été favoris plusieurs mois et final il à disparu

Rien compris....

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C’est la seule le 05/11/2026 à 17:04
Jolie Môme a écrit le 05/11/2026 à 16h25

Elle va nous couler !!!!
Si , Cahuzac venait à se présenter pour les présidentielles de 2027 ?
Vous sauriez content de le revoir ??
Pour les municipales à Grenoble
Cela ne vous a pas déranger de revoir un certain Alain Carillon ?
C'est la commission Européenne qui a déposé plainte contre Marine le Pen pour le montant de 4,7 millions d'euros détourner au profit de son parti .
Ce n'est pas le gouvernement Français qui a déposé plainte . Madame Le Pen est passée par deux fois devant un tribunal .
Par deux fois elle a été condamnée !
Cela ne vous dérange pas ?
Marine le Pen qui dit être un parti " la tête haute et les mains propres "
Cela ne vous dérange pas ?
Toutes personnes voulant participer à une élection ne devrait pas pouvoir ce présenter si , elle encourt une peine de justice .
Sous obligation du droit de réserve !!
Trop facile de faire appel en cassation
Trop facile de dire " présumée innocente !!
Autrement nous aurons toujours des FICHÉS S à l'assemblée et des VOYOUS au gouvernement . J.M

Qui pourra redresser la France. Sondage d’hier, 41 pour cent des français la soutienne....

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Ils sont marrants... le 05/11/2026 à 17:04
ma a écrit le 05/11/2026 à 16h58

Marée humaine un petit séjour ches un ophtalmo

Il y a aussi les lunettes loupes a 2 euros, la vie est dure......👍👍👍
Une marée humaine.a t il dit......mais où est la mer ?

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Ridicule le 05/11/2026 à 17:03
lyon en Force a écrit le 05/11/2026 à 16h48

Marée humaine à Lyon pour en finir avec la vie chère, les salaires de misère et une éducation nationale indigne de la devise nationale.

Parce que empêcher l'économie de fonctionner, va améliorer la situation économique?
Arrêtez de réclamer, vous n'êtes plus des enfants.

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josete le 05/11/2026 à 17:03
No problem a écrit le 05/11/2026 à 14h31

Ne parle surtout pas de jean Moulin… tu ne l’ui arrives même pas à la cheville Retourne déjà lire tes livres d’Histoire de France, si tu en as pour commencer !

Quand on a pas été foutu de suivre un seul cour d'histoire dans toute sa scolarité et que l'on n'a aucune culture comme c'est votre cas on s'abstient de dire des conneries. Vous pensiez avoir l'air intelligent, c'est raté.

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En français le 05/11/2026 à 17:02
jamais RN a écrit le 05/11/2026 à 15h55

lepen ne sera jamais élu Macron prépare un coup pour la contré vous réveil les sondages son truc la preuve Aulas été favoris plusieurs mois et final il à disparu

Ça donne quoi?

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Enfants le 05/11/2026 à 17:00
bravissimoM a écrit le 05/11/2026 à 16h42

bravo à ces 50 000 qui se sont exprimées pour la majorité silencieuse et couarde

Allez bosser et fermez-la, les enfants. Vous êtes complètement à la ramasse, le monde ne vous attendra pas.

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jo le 05/11/2026 à 16:59
Jolie Môme a écrit le 05/11/2026 à 16h25

Elle va nous couler !!!!
Si , Cahuzac venait à se présenter pour les présidentielles de 2027 ?
Vous sauriez content de le revoir ??
Pour les municipales à Grenoble
Cela ne vous a pas déranger de revoir un certain Alain Carillon ?
C'est la commission Européenne qui a déposé plainte contre Marine le Pen pour le montant de 4,7 millions d'euros détourner au profit de son parti .
Ce n'est pas le gouvernement Français qui a déposé plainte . Madame Le Pen est passée par deux fois devant un tribunal .
Par deux fois elle a été condamnée !
Cela ne vous dérange pas ?
Marine le Pen qui dit être un parti " la tête haute et les mains propres "
Cela ne vous dérange pas ?
Toutes personnes voulant participer à une élection ne devrait pas pouvoir ce présenter si , elle encourt une peine de justice .
Sous obligation du droit de réserve !!
Trop facile de faire appel en cassation
Trop facile de dire " présumée innocente !!
Autrement nous aurons toujours des FICHÉS S à l'assemblée et des VOYOUS au gouvernement . J.M

Bin moi tout ça ne me derange pas, par rapport à LFI ce sont des anges.

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Retour sur Terre le 05/11/2026 à 16:59
bravissimoM a écrit le 05/11/2026 à 16h42

bravo à ces 50 000 qui se sont exprimées pour la majorité silencieuse et couarde

Non... ils ne représentent rien.

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lilix le 05/11/2026 à 16:58
Jolie Môme a écrit le 05/11/2026 à 15h31

Oui, tout à fait !
Cela fait le bonheur de Marine le Pen
Et Jean Luc Mélenchon c'est jouissif pour lui
il a même eu , une érection paraît-il , il y a longtemps que cela ne lui était pas arrivé .
A se demander si ces deux là ne sont pas à la solde
De Poutine et Trump ou Trump et Poutine
De toute façon que ce soit Marine le Pen ou Mélenchon ces deux là retourneront embrasser Poutine pour lui acheter du gaz et du pétrole !
Pour la plus grande satisfaction du promoteur véreux Donald Trump .
Marine le Pen aura la bénédiction de Trump et Poutine pourra continuer de massacré le peuple Ukrainien !
Mais là , il n'y aura personne pour manifester pour eux car ce n'est pas la Palestine .
Monsieur Tanguy du RN a déclaré que Monsieur Trump avait raison pour le diesel russe car il pense d'abord à son pays.
Et maintenant Trump dit : il faut lui acheter du gaz !
Mais bien sur monsieur Trump va lui répondre Marine le Pen c'est bien normal après tout votre soutien pour mon élection . J.M

On en a un qui fait un AVC là, retourne prendre tes cachets papi

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ma le 05/11/2026 à 16:58
lyon en Force a écrit le 05/11/2026 à 16h48

Marée humaine à Lyon pour en finir avec la vie chère, les salaires de misère et une éducation nationale indigne de la devise nationale.

Marée humaine un petit séjour ches un ophtalmo

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Watt le 05/11/2026 à 16:58
lyon en Force a écrit le 05/11/2026 à 16h48

Marée humaine à Lyon pour en finir avec la vie chère, les salaires de misère et une éducation nationale indigne de la devise nationale.

Le tout social a ruiné le pays mais on va en demander encore plus !

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Correction le 05/11/2026 à 16:57
bravissimoM a écrit le 05/11/2026 à 16h42

bravo à ces 50 000 qui se sont exprimées pour la majorité silencieuse et couarde

Majorité silencieuse et travailleuse.

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C'est clair le 05/11/2026 à 16:56
céhéresse a écrit le 05/11/2026 à 16h39

ils croient que leurs matraques nous font peur.. mdr

Que le cul posé sur ton canapé tu risques pas d'en ramasser

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Bravo les lycéens et étudiants abrutis par LFI! le 05/11/2026 à 16:55

En incendiant les voitures de pauvres gens en brandissant le drapeau palestinien, vous devenez les idiots utiles de LFI et des islamistes....

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Pauvres chiux le 05/11/2026 à 16:54
les jeunes de lyon a écrit le 05/11/2026 à 16h20

Au moins 20 blessés, dont plusieurs à la tête, sont pris en charge par les street médics à Lyon Une charge de la police a eu lieu pendant la manifestation

Lorsque l'on cherche la bagarre on la trouve et le il vaut mieux savoir se battre sinon panpan cucul

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