Blocages des lycées dans le Rhône : deux blessés ce mercredi et 28 interpellations depuis la rentrée

Depuis lundi 2 novembre, plusieurs établissements sont de nouveau le théâtre de rassemblements, parfois accompagnés de violences. Ce mercredi 4 novembre, la préfecture du Rhône et le rectorat de Lyon dressent un nouveau bilan de la situation.
Pour rappel, le mouvement de contestation lycéenne a débuté le 28 septembre, à Lyon comme dans plusieurs autres villes françaises. Les élèves mobilisés réclament notamment davantage d'enseignants, des classes moins chargées et de meilleures conditions d'accueil dans leurs établissements.
Mais les revendications ont progressivement laissé place, à certains endroits, à des affrontements avec les forces de l'ordre, des incendies de poubelles, des tirs de mortiers d'artifice et diverses dégradations.
Après une accalmie pendant les vacances scolaires, les incidents ont repris dès lundi.
Un personnel de direction et un policier blessés
Selon un communiqué commun de la préfecture et du rectorat, neuf lycées étaient concernés par des rassemblements ce mercredi à midi, sur les 115 établissements que compte le département.
Les autorités signalent notamment des "débuts d'incendie, des tirs de mortiers, des jets de projectiles" depuis le début de la semaine.
Ce mercredi matin, les violences ont fait deux blessés aux abords des lycées Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin et Louis Armand à Gleizé. "Un personnel de direction a été blessé ce matin. Une plainte a été déposée. Un policier national a également été blessé," précisent les services de l'État.
La préfecture et le rectorat dénoncent par ailleurs de nouveaux tirs de mortiers visant la communauté éducative et les forces de sécurité intérieure.
Face à ces incidents, sept établissements ont été contraints d'organiser leurs cours à distance ce mercredi, afin de garantir la sécurité des élèves et des personnels.
Déjà 28 interpellations depuis lundi
Le bilan judiciaire s'alourdit aussi. Depuis le début de la semaine, 28 individus ont été interpellés pour des tirs de mortiers, des jets de projectiles ou encore des incendies aux abords des établissements scolaires.
Les autorités soulignent que "depuis le début de la semaine, malgré une mobilisation résiduelle, un certain nombre d'individus poursuivent leurs actions violentes au détriment de la majorité des élèves."
Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, et la rectrice de l'académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure, "condamnent une nouvelle fois avec la plus grande fermeté tous les faits de violence observés à l'encontre des personnels."
Au lieu de vous plaindre des forces de l'ordre, il faudrait peut-être savoir pourquoi ils gazent.Signaler Répondre
Je ne pense pas que ce soit par plaisir.
L'éducation doit être faite par les parents mais quand ceux-ci ne s'occupent pas de leurs gamins, il n''y a pas d'éducation et voilà le résultat.
Que l'on fasse payer les parents quand il y a des dégradations, qu'on leur supprime les aides sociales et on verra si l'histoire est la même.
Je soutiens les forces de l'ordre qui se retrouvent au milieu de ces dégénérés qui ne pensent qu'à casser, piller, ... sans savoir pourquoi car ils ne sont même pas scolarisés.
Ça va être marrant le bac cette annéeSignaler Répondre
Avec la grève générale de demain 5 novembre, on est partis pour un pont jusqu’au 12 novembre 👌😂Signaler Répondre
Ils attendent peut-être la facture des pillages de leurs chers bambins avant de les éduquer....Signaler Répondre
Bon alors rien à voir, surtout un mercredi..Signaler Répondre
Mais il serait bon aussi que la police réalise qu'il y a des écoles, élémentaires et maternelles, dans les coins où elle gaze. En plus des gens qui habitent là.
C'est bien de protéger les commerces.
Je bosse en école, et en pleine récré du matin avec des moins de 6 ans, faut confiner parce que ça pique les yeux.
Prévenir, ce serait la moindre des choses avant d'envoyer des gaz lourds.