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Mobilisations lycéennes : les élus communistes et insoumis d’Auvergne-Rhône-Alpes demandent "un véritable dialogue"

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Mobilisations lycéennes : les élus communistes et insoumis d’Auvergne-Rhône-Alpes demandent "un véritable dialogue"

 Alors que la mobilisation des lycéens touche plusieurs établissements de l’agglomération lyonnaise et de la région, le groupe Communistes, Insoumis & Citoyens du conseil régional prend position. Les élus condamnent à la fois les violences et dégradations et ce qu’ils considèrent comme des réponses policières disproportionnées, tout en réclamant davantage de moyens pour les lycées.

Les élus Communistes, Insoumis & Citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes veulent que la réponse à la mobilisation lycéenne ne soit pas uniquement sécuritaire.

Le groupe d’opposition régional apporte son soutien aux revendications portant sur les classes surchargées, les absences d’enseignants et de personnels, le manque de matériel, l’état de certains bâtiments, la restauration scolaire ou encore Parcoursup.

"Cette mobilisation ne tombe pas du ciel. Elle révèle la dégradation persistante des conditions matérielles d’enseignement", considèrent les élus.

Dans l’académie de Lyon, plusieurs établissements ont effectivement été concernés par le mouvement depuis la fin septembre, avec notamment des mobilisations signalées à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Bron, Givors ou encore Villefranche-sur-Saône. SNES-FSU Lyon

Des interventions policières mises en cause

Le communiqué revient également sur plusieurs témoignages faisant état de tensions entre lycéens et forces de l’ordre aux abords des établissements.

Le groupe évoque des "charges", des mouvements de foule et l’usage de gaz lacrymogènes et affirme : "Nous condamnons tout usage disproportionné de la force et demandons que toute la lumière soit faite sur les interventions signalées".

Le groupe condamne dans le même temps "sans ambiguïté les dégradations, les intrusions et toutes les violences" visant aussi bien les élèves que les personnels, les agents régionaux, les directions d’établissement ou les forces de l’ordre.

"Leurs auteurs doivent répondre de leurs actes", poursuivent les élus, qui estiment que les violences détournent l’attention des revendications lycéennes.

Les agents régionaux également au cœur du communiqué

Autre sujet soulevé : la situation des agents régionaux travaillant dans les lycées, chargés notamment de l’accueil, de la restauration, de l’entretien et de la maintenance.

Les élus demandent à la Région de garantir leur protection mais critiquent également sa politique de ressources humaines.

Selon eux, "les absences non remplacées, les postes gelés et les externalisations menées ces dernières années confirment que l’exécutif régional fait des moyens humains la variable d’ajustement de ses choix budgétaires".

La baisse des postes d’enseignants dénoncée

Les élus régionaux s’opposent également aux suppressions de postes annoncées dans le cadre du projet de budget 2027 de l’Éducation nationale.

Le ministère a présenté début octobre son projet de budget pour l’année prochaine, dans un contexte de baisse du nombre d’élèves et avec l’objectif affiché de poursuivre la réduction des effectifs par classe.

Le groupe Communistes, Insoumis & Citoyens cite pour sa part la suppression annoncée de 1 588 postes d’enseignants titulaires et considère que la baisse démographique devrait au contraire être utilisée pour diminuer davantage le nombre d’élèves par classe.

"Notre jeunesse s’inquiète légitimement pour son avenir. Elle ne demande pas à être caricaturée, ignorée ou réprimée, mais à disposer de professeurs, d’agents, de matériel et d’établissements dignes pour apprendre et réussir", écrivent les élus.

"Une jeunesse qui se mobilise pour son avenir ne doit pas être réduite au silence"

Pour le groupe régional, l’État comme la Région Auvergne-Rhône-Alpes doivent désormais privilégier le dialogue et augmenter les moyens consacrés à l’éducation.

"Une jeunesse qui se mobilise pour son avenir ne doit pas être réduite au silence. Condamner toutes les violences est indispensable, mais répondre aux revendications l’est tout autant : il faut des moyens humains, des conditions d’étude dignes et un véritable dialogue", concluent les élus Communistes, Insoumis & Citoyens.

Tags :

mobilisation lycéenne

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19 commentaires
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en fait le 12/10/2026 à 14:08
Césarion a écrit le 12/10/2026 à 12h23

et jordan n'est pas antisémite.

bien moins que mélanchon !!!

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Chris6969699 le 12/10/2026 à 13:47
No pasaran a écrit le 12/10/2026 à 12h38

une innocente qui accepte pourtant la sanction puisqu'elle a commencé à rembourser.
maintenant soyons sérieux 2 minutes.
elle a été condamné 2 fois sur le fond. donc oui elle a détourné de l'argent.
la seule décision qui peut l'innocenter c'est la cour de cassation qui juge la forme. la seule chose qui peut sauver le pen c'est une virgule au mauvais endroit.
d'ou ma question. tu te caches derrière la présomption d'innocence pour voter RN.
si elle est condamnée définitivement tu diras que tu ne savais pas pour justifier d'avoir voter pour une délinquante?

Les seuls à être définitivement condamnés à ce jour pour violences en réunion, rébellion, violences aggravées, violences conjugales ... sont chez LFI.

Ils le prouvent tous les jours aux côtés des "lycéens" en cassant, brûlant, tabassant, lynchant... au seul motif de légitimer la violence politique pour mettre à sac mon pays la France.

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Césarion le 12/10/2026 à 13:27
Tu devrais suivre a écrit le 12/10/2026 à 13h04

Elle a commencé de rembourser tout de suite après sa condamnation. Vérifie avant de la ramener.

d'où ma question elle en est ou? tu dis "commencer"... ce qui intéresse c'est a t elle fini?

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Tu devrais suivre le 12/10/2026 à 13:04
Césarion a écrit le 12/10/2026 à 11h15

donc toi tes valeurs sont l'argent et le racisme.

dis moi, elle en est ou marine du remboursement?

Elle a commencé de rembourser tout de suite après sa condamnation. Vérifie avant de la ramener.

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Tchaopantin le 12/10/2026 à 12:55

Les destructeurs de la France reunis … Après ils te parlent de dialogue 😂

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Gabin69 le 12/10/2026 à 12:43
Heu... a écrit le 12/10/2026 à 12h03

Du coup, quelles sanctions prend LFI contre la conseillère municipale donnant des conseils aux casseurs?
C'est pour juger si leur condamnation est réelle ou si c'est juste un affichage.

Si je dis pas de conneries elle a été exclue il y a deux ans il me semble, mais après par contre quand un éboueur se fait malmené devant le lycée Diderot par exemple dans le 1er, j'ai pas le souvenir de les avoir entendu

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No pasaran le 12/10/2026 à 12:38
Chris6969699 a écrit le 12/10/2026 à 11h38

Si c'est à moi que vous adressez, sachez qu'elle est à ce stade de la procédure présumée innocente...

Un grand défenseur de l'état de droit tel que vous devrait le savoir non ?

une innocente qui accepte pourtant la sanction puisqu'elle a commencé à rembourser.
maintenant soyons sérieux 2 minutes.
elle a été condamné 2 fois sur le fond. donc oui elle a détourné de l'argent.
la seule décision qui peut l'innocenter c'est la cour de cassation qui juge la forme. la seule chose qui peut sauver le pen c'est une virgule au mauvais endroit.
d'ou ma question. tu te caches derrière la présomption d'innocence pour voter RN.
si elle est condamnée définitivement tu diras que tu ne savais pas pour justifier d'avoir voter pour une délinquante?

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Siamo tutti antiLFI le 12/10/2026 à 12:26

Cordon sanitaire avec les fachos d'extrême gauche !!

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Césarion le 12/10/2026 à 12:23
Chris6969699 a écrit le 12/10/2026 à 11h38

Si c'est à moi que vous adressez, sachez qu'elle est à ce stade de la procédure présumée innocente...

Un grand défenseur de l'état de droit tel que vous devrait le savoir non ?

et jordan n'est pas antisémite.

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Comment peut on avoir aujourd’hui le 12/10/2026 à 12:11

Des partis staliniens responsables de millions de morts qui envoient ces jeunes au casse pipe. Methodes communistes et partis totalitaires bien connus...

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Heu... le 12/10/2026 à 12:03

Du coup, quelles sanctions prend LFI contre la conseillère municipale donnant des conseils aux casseurs?
C'est pour juger si leur condamnation est réelle ou si c'est juste un affichage.

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 12/10/2026 à 11:52

Lfi et les cocos détestent la police ? Il ne faut (et faudra) pas d'interviention de la police au cours de réunions de ces micro-partis, en cas de problème. Que ces 2 indésirables de partis se démerdent seuls.

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Solidarité 69 le 12/10/2026 à 11:43

N'y aurait-il pas une erreur dans le titre de votre article ?
Dialogue et LFI c'est totalement contradictoire.
LFI ce sont des incantations sous violences.

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Kassos le 12/10/2026 à 11:42
Césarion a écrit le 12/10/2026 à 11h15

donc toi tes valeurs sont l'argent et le racisme.

dis moi, elle en est ou marine du remboursement?

Quand tu auras remboursé les milliards d'euros des dégâts que tu as fait avec tes copains émeutiers décérébrés, on en reparlera.

Pour l'instant, va bosser faignasse, et commence à rembourser.

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Les Fachos Incultes le 12/10/2026 à 11:40
Ex Précisions a écrit le 12/10/2026 à 10h41

Le dialogue pour lfi c'est la violence physique et verbale...

C'est ça, les hurlements, les vociférations, les insultes et les mensonges c'est le dialogue des sourds et des incultes.

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Chris6969699 le 12/10/2026 à 11:38
Césarion a écrit le 12/10/2026 à 11h15

donc toi tes valeurs sont l'argent et le racisme.

dis moi, elle en est ou marine du remboursement?

Si c'est à moi que vous adressez, sachez qu'elle est à ce stade de la procédure présumée innocente...

Un grand défenseur de l'état de droit tel que vous devrait le savoir non ?

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Césarion le 12/10/2026 à 11:15

donc toi tes valeurs sont l'argent et le racisme.

dis moi, elle en est ou marine du remboursement?

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Obsdu9 le 12/10/2026 à 11:00

Les jeunes n'ont aucun besoin d'être instrumentalisés par des parasites dont la seule raison d'exister est: foutre le bordel et nuire au maximum.

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Ex Précisions le 12/10/2026 à 10:41

Le dialogue pour lfi c'est la violence physique et verbale...

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Chris6969699 le 12/10/2026 à 10:40

Ces élus régionaux proposent ils aussi de payer les dégâts de ces émeutes sur leur deniers personnels et ceux de leurs sympathisants ?

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