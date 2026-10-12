Mobilisations lycéennes : les élus communistes et insoumis d’Auvergne-Rhône-Alpes demandent "un véritable dialogue"

Les élus Communistes, Insoumis & Citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes veulent que la réponse à la mobilisation lycéenne ne soit pas uniquement sécuritaire.
Le groupe d’opposition régional apporte son soutien aux revendications portant sur les classes surchargées, les absences d’enseignants et de personnels, le manque de matériel, l’état de certains bâtiments, la restauration scolaire ou encore Parcoursup.
"Cette mobilisation ne tombe pas du ciel. Elle révèle la dégradation persistante des conditions matérielles d’enseignement", considèrent les élus.
Dans l’académie de Lyon, plusieurs établissements ont effectivement été concernés par le mouvement depuis la fin septembre, avec notamment des mobilisations signalées à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Bron, Givors ou encore Villefranche-sur-Saône. SNES-FSU Lyon
Des interventions policières mises en cause
Le communiqué revient également sur plusieurs témoignages faisant état de tensions entre lycéens et forces de l’ordre aux abords des établissements.
Le groupe évoque des "charges", des mouvements de foule et l’usage de gaz lacrymogènes et affirme : "Nous condamnons tout usage disproportionné de la force et demandons que toute la lumière soit faite sur les interventions signalées".
Le groupe condamne dans le même temps "sans ambiguïté les dégradations, les intrusions et toutes les violences" visant aussi bien les élèves que les personnels, les agents régionaux, les directions d’établissement ou les forces de l’ordre.
"Leurs auteurs doivent répondre de leurs actes", poursuivent les élus, qui estiment que les violences détournent l’attention des revendications lycéennes.
Les agents régionaux également au cœur du communiqué
Autre sujet soulevé : la situation des agents régionaux travaillant dans les lycées, chargés notamment de l’accueil, de la restauration, de l’entretien et de la maintenance.
Les élus demandent à la Région de garantir leur protection mais critiquent également sa politique de ressources humaines.
Selon eux, "les absences non remplacées, les postes gelés et les externalisations menées ces dernières années confirment que l’exécutif régional fait des moyens humains la variable d’ajustement de ses choix budgétaires".
La baisse des postes d’enseignants dénoncée
Les élus régionaux s’opposent également aux suppressions de postes annoncées dans le cadre du projet de budget 2027 de l’Éducation nationale.
Le ministère a présenté début octobre son projet de budget pour l’année prochaine, dans un contexte de baisse du nombre d’élèves et avec l’objectif affiché de poursuivre la réduction des effectifs par classe.
Le groupe Communistes, Insoumis & Citoyens cite pour sa part la suppression annoncée de 1 588 postes d’enseignants titulaires et considère que la baisse démographique devrait au contraire être utilisée pour diminuer davantage le nombre d’élèves par classe.
"Notre jeunesse s’inquiète légitimement pour son avenir. Elle ne demande pas à être caricaturée, ignorée ou réprimée, mais à disposer de professeurs, d’agents, de matériel et d’établissements dignes pour apprendre et réussir", écrivent les élus.
"Une jeunesse qui se mobilise pour son avenir ne doit pas être réduite au silence"
Pour le groupe régional, l’État comme la Région Auvergne-Rhône-Alpes doivent désormais privilégier le dialogue et augmenter les moyens consacrés à l’éducation.
"Une jeunesse qui se mobilise pour son avenir ne doit pas être réduite au silence. Condamner toutes les violences est indispensable, mais répondre aux revendications l’est tout autant : il faut des moyens humains, des conditions d’étude dignes et un véritable dialogue", concluent les élus Communistes, Insoumis & Citoyens.
bien moins que mélanchon !!!Signaler Répondre
Les seuls à être définitivement condamnés à ce jour pour violences en réunion, rébellion, violences aggravées, violences conjugales ... sont chez LFI.Signaler Répondre
Ils le prouvent tous les jours aux côtés des "lycéens" en cassant, brûlant, tabassant, lynchant... au seul motif de légitimer la violence politique pour mettre à sac mon pays la France.
d'où ma question elle en est ou? tu dis "commencer"... ce qui intéresse c'est a t elle fini?Signaler Répondre
Elle a commencé de rembourser tout de suite après sa condamnation. Vérifie avant de la ramener.Signaler Répondre
Les destructeurs de la France reunis … Après ils te parlent de dialogue 😂Signaler Répondre
Si je dis pas de conneries elle a été exclue il y a deux ans il me semble, mais après par contre quand un éboueur se fait malmené devant le lycée Diderot par exemple dans le 1er, j'ai pas le souvenir de les avoir entenduSignaler Répondre
une innocente qui accepte pourtant la sanction puisqu'elle a commencé à rembourser.Signaler Répondre
maintenant soyons sérieux 2 minutes.
elle a été condamné 2 fois sur le fond. donc oui elle a détourné de l'argent.
la seule décision qui peut l'innocenter c'est la cour de cassation qui juge la forme. la seule chose qui peut sauver le pen c'est une virgule au mauvais endroit.
d'ou ma question. tu te caches derrière la présomption d'innocence pour voter RN.
si elle est condamnée définitivement tu diras que tu ne savais pas pour justifier d'avoir voter pour une délinquante?
Cordon sanitaire avec les fachos d'extrême gauche !!Signaler Répondre
et jordan n'est pas antisémite.Signaler Répondre
Des partis staliniens responsables de millions de morts qui envoient ces jeunes au casse pipe. Methodes communistes et partis totalitaires bien connus...Signaler Répondre
Du coup, quelles sanctions prend LFI contre la conseillère municipale donnant des conseils aux casseurs?Signaler Répondre
C'est pour juger si leur condamnation est réelle ou si c'est juste un affichage.
Lfi et les cocos détestent la police ? Il ne faut (et faudra) pas d'interviention de la police au cours de réunions de ces micro-partis, en cas de problème. Que ces 2 indésirables de partis se démerdent seuls.Signaler Répondre
N'y aurait-il pas une erreur dans le titre de votre article ?Signaler Répondre
Dialogue et LFI c'est totalement contradictoire.
LFI ce sont des incantations sous violences.
Quand tu auras remboursé les milliards d'euros des dégâts que tu as fait avec tes copains émeutiers décérébrés, on en reparlera.Signaler Répondre
Pour l'instant, va bosser faignasse, et commence à rembourser.
C'est ça, les hurlements, les vociférations, les insultes et les mensonges c'est le dialogue des sourds et des incultes.Signaler Répondre
Si c'est à moi que vous adressez, sachez qu'elle est à ce stade de la procédure présumée innocente...Signaler Répondre
Un grand défenseur de l'état de droit tel que vous devrait le savoir non ?
donc toi tes valeurs sont l'argent et le racisme.Signaler Répondre
dis moi, elle en est ou marine du remboursement?
Les jeunes n'ont aucun besoin d'être instrumentalisés par des parasites dont la seule raison d'exister est: foutre le bordel et nuire au maximum.Signaler Répondre
Le dialogue pour lfi c'est la violence physique et verbale...Signaler Répondre
Ces élus régionaux proposent ils aussi de payer les dégâts de ces émeutes sur leur deniers personnels et ceux de leurs sympathisants ?Signaler Répondre